https://sputnikarabic.ae/20230426/أمين-مجلس-التعاون-الخليجي-الرياض-وفرت-دعما-لوجيستيا-كبيرا-في-إجلاء-الخليجيين-من-السودان-1076324046.html
أمين مجلس التعاون الخليجي: الرياض وفرت دعما لوجيستيا كبيرا في إجلاء الخليجيين من السودان
أمين مجلس التعاون الخليجي: الرياض وفرت دعما لوجيستيا كبيرا في إجلاء الخليجيين من السودان
قال جاسم البديوي، أمين عام مجلس التعاون الخليجي، إن المملكة العربية السعودية وفرت دعما لوجيستيا كبيرا في إجلاء الخليجيين من السودان. 26.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-26T14:38+0000
2023-04-26T14:38+0000
2023-04-26T14:38+0000
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وقال البديوي إن المملكة قدمت دعما دبلوماسيا ولوجيستيا في عملية إجلاء السعوديين ورعايا عدة دول خليجية من السودان، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الكويتية "كونا"، اليوم الأربعاء.ولفت البديوي إلى أن الدعم السعودي شمل المدنيين والدبلوماسيين والمسؤولين الدوليين، مشيرا إلى أن ذلك جرى بتوجيهات من العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي عهده، الأمير محمد بن سلمان.وتابع: "جرت عمليات الإجلاء بأمان إلى مدينة جدة مع توفير جميع الاحتياجات اللازمة لهم.وأوضح أمين عام مجلس التعاون الخليجي أن السعودية والدول الخليجية تبذل جهدا كبيرا من أجل حل الأزمة السودانية وتحقيق التواصل بين أطرافها.ووجّه جاسم البديوي دعوة لأطراف النزاع في السودان إلى وقف القتال وتجنب التصعيد حتى يتم إنهاء الأزمة الحالية، مؤكدا على ضرورة أن يتم تغليب مصلحة الشعب السوداني فوق كل اعتبار.ويشهد السودان مواجهات مسلحة بين الجيش السوداني بقيادة الفريق أول عبد الفتاح البرهان، وقوات الدعم السريع بقيادة الفريق أول محمد حمدان دقلو (حميدتي).وتسببت المعارك منذ 15 أبريل/ نيسان الجاري، في مقتل نحو 460 شخصا وإصابة نحو 4630 آخرين، ودفعت عشرات الآلاف إلى النزوح من مناطق الاشتباكات نحو ولايات أخرى، أو في اتجاه تشاد ومصر.
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https://sputnikarabic.ae/20230426/الجيش-السوداني-يتصدى-لمحاولة-قوات-الدعم-السريع-الهجوم-على-مقر-قيادة-منطقة-العاصمة-المركزية-1076319722.html
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العالم العربي, أخبار السودان اليوم, المجلس السيادي في السودان, الفترة الانتقالية في السودان, السعودية, الكويت
العالم العربي, أخبار السودان اليوم, المجلس السيادي في السودان, الفترة الانتقالية في السودان, السعودية, الكويت
أمين مجلس التعاون الخليجي: الرياض وفرت دعما لوجيستيا كبيرا في إجلاء الخليجيين من السودان
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قال جاسم البديوي، أمين عام مجلس التعاون الخليجي، إن المملكة العربية السعودية وفرت دعما لوجيستيا كبيرا في إجلاء الخليجيين من السودان.
وقال البديوي إن المملكة قدمت دعما دبلوماسيا ولوجيستيا في عملية إجلاء السعوديين ورعايا عدة دول خليجية من السودان، حسبما ذكرت
وكالة الأنباء الكويتية "كونا"، اليوم الأربعاء.
ولفت البديوي إلى أن الدعم السعودي شمل المدنيين والدبلوماسيين والمسؤولين الدوليين، مشيرا إلى أن ذلك جرى بتوجيهات من العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي عهده، الأمير محمد بن سلمان.
وتابع: "جرت عمليات الإجلاء بأمان إلى مدينة جدة مع توفير جميع الاحتياجات اللازمة لهم.
وأوضح أمين عام مجلس التعاون الخليجي أن السعودية والدول الخليجية تبذل جهدا كبيرا من أجل حل الأزمة السودانية
وتحقيق التواصل بين أطرافها.
ووجّه جاسم البديوي دعوة لأطراف النزاع في السودان إلى وقف القتال وتجنب التصعيد حتى يتم إنهاء الأزمة الحالية، مؤكدا على ضرورة أن يتم تغليب مصلحة الشعب السوداني فوق كل اعتبار.
ويشهد السودان مواجهات مسلحة بين الجيش السوداني
بقيادة الفريق أول عبد الفتاح البرهان، وقوات الدعم السريع بقيادة الفريق أول محمد حمدان دقلو (حميدتي).
وتسببت المعارك منذ 15 أبريل/ نيسان الجاري، في مقتل نحو 460 شخصا وإصابة نحو 4630 آخرين، ودفعت عشرات الآلاف إلى النزوح من مناطق الاشتباكات نحو ولايات أخرى، أو في اتجاه تشاد ومصر.