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https://sputnikarabic.ae/20230426/أمين-مجلس-التعاون-الخليجي-الرياض-وفرت-دعما-لوجيستيا-كبيرا-في-إجلاء-الخليجيين-من-السودان-1076324046.html
أمين مجلس التعاون الخليجي: الرياض وفرت دعما لوجيستيا كبيرا في إجلاء الخليجيين من السودان
أمين مجلس التعاون الخليجي: الرياض وفرت دعما لوجيستيا كبيرا في إجلاء الخليجيين من السودان
قال جاسم البديوي، أمين عام مجلس التعاون الخليجي، إن المملكة العربية السعودية وفرت دعما لوجيستيا كبيرا في إجلاء الخليجيين من السودان. 26.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-26T14:38+0000
2023-04-26T14:38+0000
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وقال البديوي إن المملكة قدمت دعما دبلوماسيا ولوجيستيا في عملية إجلاء السعوديين ورعايا عدة دول خليجية من السودان، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الكويتية "كونا"، اليوم الأربعاء.ولفت البديوي إلى أن الدعم السعودي شمل المدنيين والدبلوماسيين والمسؤولين الدوليين، مشيرا إلى أن ذلك جرى بتوجيهات من العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي عهده، الأمير محمد بن سلمان.وتابع: "جرت عمليات الإجلاء بأمان إلى مدينة جدة مع توفير جميع الاحتياجات اللازمة لهم.وأوضح أمين عام مجلس التعاون الخليجي أن السعودية والدول الخليجية تبذل جهدا كبيرا من أجل حل الأزمة السودانية وتحقيق التواصل بين أطرافها.ووجّه جاسم البديوي دعوة لأطراف النزاع في السودان إلى وقف القتال وتجنب التصعيد حتى يتم إنهاء الأزمة الحالية، مؤكدا على ضرورة أن يتم تغليب مصلحة الشعب السوداني فوق كل اعتبار.ويشهد السودان مواجهات مسلحة بين الجيش السوداني بقيادة الفريق أول عبد الفتاح البرهان، وقوات الدعم السريع بقيادة الفريق أول محمد حمدان دقلو (حميدتي).وتسببت المعارك منذ 15 أبريل/ نيسان الجاري، في مقتل نحو 460 شخصا وإصابة نحو 4630 آخرين، ودفعت عشرات الآلاف إلى النزوح من مناطق الاشتباكات نحو ولايات أخرى، أو في اتجاه تشاد ومصر.
https://sputnikarabic.ae/20230426/السعودية-تستقبل-سفينة-على-متنها-1687-مدنيا-فارين-من-السودان-1076287582.html
https://sputnikarabic.ae/20230426/الجيش-السوداني-يتصدى-لمحاولة-قوات-الدعم-السريع-الهجوم-على-مقر-قيادة-منطقة-العاصمة-المركزية-1076319722.html
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العالم العربي, أخبار السودان اليوم, المجلس السيادي في السودان, الفترة الانتقالية في السودان, السعودية, الكويت
العالم العربي, أخبار السودان اليوم, المجلس السيادي في السودان, الفترة الانتقالية في السودان, السعودية, الكويت

أمين مجلس التعاون الخليجي: الرياض وفرت دعما لوجيستيا كبيرا في إجلاء الخليجيين من السودان

14:38 GMT 26.04.2023
© Photo / Official account of the Ministry of Defense in the Kingdom of Saudi Arabiaجانب من عملية الإجلاء التي نفذتها القوات البحرية لمواطنين سعوديين وعدد من رعايا الدول الشقيقة والصديقة من السودان إلى المملكة.
جانب من عملية الإجلاء التي نفذتها القوات البحرية لمواطنين سعوديين وعدد من رعايا الدول الشقيقة والصديقة من السودان إلى المملكة. - سبوتنيك عربي, 1920, 26.04.2023
© Photo / Official account of the Ministry of Defense in the Kingdom of Saudi Arabia
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قال جاسم البديوي، أمين عام مجلس التعاون الخليجي، إن المملكة العربية السعودية وفرت دعما لوجيستيا كبيرا في إجلاء الخليجيين من السودان.
وقال البديوي إن المملكة قدمت دعما دبلوماسيا ولوجيستيا في عملية إجلاء السعوديين ورعايا عدة دول خليجية من السودان، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الكويتية "كونا"، اليوم الأربعاء.
إجلاء المواطنين السعوديين والمواطنين الآخرين عبر سفينة البحرية السعودية من السودان هربًا من النزاعات ، بورتسودان ، السودان ، 22 أبريل 2023. - سبوتنيك عربي, 1920, 26.04.2023
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04:38 GMT
ولفت البديوي إلى أن الدعم السعودي شمل المدنيين والدبلوماسيين والمسؤولين الدوليين، مشيرا إلى أن ذلك جرى بتوجيهات من العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي عهده، الأمير محمد بن سلمان.
وتابع: "جرت عمليات الإجلاء بأمان إلى مدينة جدة مع توفير جميع الاحتياجات اللازمة لهم.
وأوضح أمين عام مجلس التعاون الخليجي أن السعودية والدول الخليجية تبذل جهدا كبيرا من أجل حل الأزمة السودانية وتحقيق التواصل بين أطرافها.
السودان - سبوتنيك عربي, 1920, 26.04.2023
الجيش السوداني يتصدى لمحاولة قوات الدعم السريع الهجوم على مقر قيادة منطقة العاصمة المركزية
13:38 GMT
ووجّه جاسم البديوي دعوة لأطراف النزاع في السودان إلى وقف القتال وتجنب التصعيد حتى يتم إنهاء الأزمة الحالية، مؤكدا على ضرورة أن يتم تغليب مصلحة الشعب السوداني فوق كل اعتبار.
ويشهد السودان مواجهات مسلحة بين الجيش السوداني بقيادة الفريق أول عبد الفتاح البرهان، وقوات الدعم السريع بقيادة الفريق أول محمد حمدان دقلو (حميدتي).
وتسببت المعارك منذ 15 أبريل/ نيسان الجاري، في مقتل نحو 460 شخصا وإصابة نحو 4630 آخرين، ودفعت عشرات الآلاف إلى النزوح من مناطق الاشتباكات نحو ولايات أخرى، أو في اتجاه تشاد ومصر.
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