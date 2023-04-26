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https://sputnikarabic.ae/20230426/إبر-نانوية-روسية-تطيل-أعمار-أجهزة-الأشعة-السينية-10-مرات-1076300611.html
إبر نانوية روسية تطيل أعمار أجهزة الأشعة السينية 10 مرات
إبر نانوية روسية تطيل أعمار أجهزة الأشعة السينية 10 مرات
يعتقد علماء روس أن إبر السيليكون النانوية، التي تم الحصول عليها بفضل التكنولوجيا الخاصة، ستزيد من عمر أجهزة الأشعة السينية بنسبة 10-50 مرة. جرى نشر نتائج... 26.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-26T09:29+0000
2023-04-26T09:29+0000
مجتمع
علوم
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اليوم، تُستخدم الهياكل النانوية في الأجهزة المحمولة العالية التقنية والإلكترونيات والمعدات الطبية. ومع ذلك، يظل الحصول عليها عملية مكلفة وتستغرق وقتًا طويلاً.طور اختصاصيون روس تقنيتهم ​​الخاصة لتشكيل هياكل متجانسة من السيليكون، والتي تتكون من مزيج من الطباعة الحجرية النانوية والبلازما في درجة حرارة "الغرفة".وقال العالم الروسي، أرتيوم أوسيبوف: "نتيجة لذلك، تعلمنا كيفية إنشاء هياكل نانوية من السيليكون على شكل إبرة متناهية الصغر. وقد أتاح البحث الذي تم إجراؤه تعيين إبر نانوية بأحجام مختلفة بدرجة عالية من التحكم. وتمكنا من الحصول على أصغر الهياكل المتجانسة في روسيا بقطر قاعدة يبلغ 72 نانومتر".
https://sputnikarabic.ae/20230425/علماء-يكشفون-عن-أسلاك-نانوية-فضية-قادرة-على-التعلم-مثل-الإنسان-فيديو-1076269920.html
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علوم
علوم

إبر نانوية روسية تطيل أعمار أجهزة الأشعة السينية 10 مرات

09:29 GMT 26.04.2023
© Photo / MISIS/ Sergey Gnuskovعلماء من الجامعة الوطنية للبحوث التكنولوجية جسيمات نانوية "ناقلان نانو" لإيصال المضادات الحيوية بشكل مستهدف إلى بؤر العدوى، روسيا
علماء من الجامعة الوطنية للبحوث التكنولوجية جسيمات نانوية ناقلان نانو لإيصال المضادات الحيوية بشكل مستهدف إلى بؤر العدوى، روسيا - سبوتنيك عربي, 1920, 26.04.2023
© Photo / MISIS/ Sergey Gnuskov
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يعتقد علماء روس أن إبر السيليكون النانوية، التي تم الحصول عليها بفضل التكنولوجيا الخاصة، ستزيد من عمر أجهزة الأشعة السينية بنسبة 10-50 مرة. جرى نشر نتائج الدراسة في مجلة Scientific Reports.
اليوم، تُستخدم الهياكل النانوية في الأجهزة المحمولة العالية التقنية والإلكترونيات والمعدات الطبية. ومع ذلك، يظل الحصول عليها عملية مكلفة وتستغرق وقتًا طويلاً.
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علماء يكشفون عن أسلاك "نانوية فضية" قادرة على التعلم مثل الإنسان... فيديو
أمس, 12:34 GMT
طور اختصاصيون روس تقنيتهم ​​الخاصة لتشكيل هياكل متجانسة من السيليكون، والتي تتكون من مزيج من الطباعة الحجرية النانوية والبلازما في درجة حرارة "الغرفة".
وقال العالم الروسي، أرتيوم أوسيبوف: "نتيجة لذلك، تعلمنا كيفية إنشاء هياكل نانوية من السيليكون على شكل إبرة متناهية الصغر. وقد أتاح البحث الذي تم إجراؤه تعيين إبر نانوية بأحجام مختلفة بدرجة عالية من التحكم. وتمكنا من الحصول على أصغر الهياكل المتجانسة في روسيا بقطر قاعدة يبلغ 72 نانومتر".
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