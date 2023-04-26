عربي
Работа армейской авиации в зоне проведения СВО - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230426/إعلام-أوكرانيا-قد-تبقى-دون-دفاع-جوي-خلال-شهر-1076296231.html
إعلام: أوكرانيا قد تبقى دون دفاع جوي خلال شهر
إعلام: أوكرانيا قد تبقى دون دفاع جوي خلال شهر
أعرب البنتاغون عن قلقه من احتمال بقاء أوكرانيا دون أنظمة دفاع جوي في نهاية الربيع. 26.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-26T08:10+0000
2023-04-26T08:10+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/103592/53/1035925312_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_f3afa52a2102563b013bad8e2cb13ea9.jpg
بدأت مخزونات صواريخ الدفاعات الجوية السوفييتية وحلف شمال الأطلسي في النفاد، وليس لدى كييف أمل كبير في تجديدها. وبالتالي، ستنتزع روسيا أخيرًا زمام المبادرة في الجو، مما يعني ضعفًا خطيرًا للقوات المسلحة الأوكرانية على جميع الجبهات.يعتقد مؤلفو المنشور في مجلة "ميلاتري ووتش"، أن الدفاع الجوي الأوكراني، بشكل عام، تمكن حتى الآن من التعامل جزئيًا مع مهامه. ومع ذلك، بمجرد نفاد الصواريخ، سيتمكن الطيران الروسي من اختراق عمق أراضي أوكرانيا.قدر مسؤولو البنتاغون أن الدفاعات الجوية الأوكرانية، المصممة لحماية القوات على الخطوط الأمامية، ستستنفد بالكامل بحلول 23 مايو/أيار، مما يسمح للطيران الروسي بلعب دور أكبر بكثير في ساحة المعركة لدعم قواته البرية وربما الإسهام في عمليات كبرى.بدأت الولايات المتحدة في النظر في خيارات رد فعلها على الهزيمة الكبرى. على الرغم من نقل أنظمة الدفاع الجوي الغربية إلى كييف، إلا أنها ليست كافية لمواجهة الطيران الروسي بشكل كامل.على وجه الخصوص، فإن أنظمة باتريوت، التي وصلت إلى أوكرانيا في 18 أبريل/ نيسان، قليلة العدد وذات قدرة منخفضة على الحركة، مما يجعل نطاق استخدامها ضيقًا وفعاليتها منخفضة للغاية دون دعم أنظمة الدفاع الجوي الأخرى.
https://sputnikarabic.ae/20230426/تي-90إم-تدمر-دبابة-أوكرانية-تقترب-من-المواقع-الروسية-فيديو-1076291427.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/103592/53/1035925312_236:0:2967:2048_1920x0_80_0_0_bf3f85026eb84f4350a79b4c0db2968b.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
رصد عسكري
رصد عسكري

إعلام: أوكرانيا قد تبقى دون دفاع جوي خلال شهر

08:10 GMT 26.04.2023
© Sputnik . Mihail Mokrushin /  / الانتقال إلى بنك الصورمنظومة "إس-300" للدفاع الجوي تطلق صاروخا
منظومة إس-300 للدفاع الجوي تطلق صاروخا - سبوتنيك عربي, 1920, 26.04.2023
© Sputnik . Mihail Mokrushin /
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبرTelegram
أعرب البنتاغون عن قلقه من احتمال بقاء أوكرانيا دون أنظمة دفاع جوي في نهاية الربيع.
بدأت مخزونات صواريخ الدفاعات الجوية السوفييتية وحلف شمال الأطلسي في النفاد، وليس لدى كييف أمل كبير في تجديدها. وبالتالي، ستنتزع روسيا أخيرًا زمام المبادرة في الجو، مما يعني ضعفًا خطيرًا للقوات المسلحة الأوكرانية على جميع الجبهات.
يعتقد مؤلفو المنشور في مجلة "ميلاتري ووتش"، أن الدفاع الجوي الأوكراني، بشكل عام، تمكن حتى الآن من التعامل جزئيًا مع مهامه. ومع ذلك، بمجرد نفاد الصواريخ، سيتمكن الطيران الروسي من اختراق عمق أراضي أوكرانيا.
دبابة تي-90إم - سبوتنيك عربي, 1920, 26.04.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
"تي-90إم" تدمر دبابة أوكرانية تقترب من المواقع الروسية... فيديو
07:32 GMT
قدر مسؤولو البنتاغون أن الدفاعات الجوية الأوكرانية، المصممة لحماية القوات على الخطوط الأمامية، ستستنفد بالكامل بحلول 23 مايو/أيار، مما يسمح للطيران الروسي بلعب دور أكبر بكثير في ساحة المعركة لدعم قواته البرية وربما الإسهام في عمليات كبرى.
بدأت الولايات المتحدة في النظر في خيارات رد فعلها على الهزيمة الكبرى. على الرغم من نقل أنظمة الدفاع الجوي الغربية إلى كييف، إلا أنها ليست كافية لمواجهة الطيران الروسي بشكل كامل.
على وجه الخصوص، فإن أنظمة باتريوت، التي وصلت إلى أوكرانيا في 18 أبريل/ نيسان، قليلة العدد وذات قدرة منخفضة على الحركة، مما يجعل نطاق استخدامها ضيقًا وفعاليتها منخفضة للغاية دون دعم أنظمة الدفاع الجوي الأخرى.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة05:36 GMTالجيش السوداني - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة للاشتباكات في السودان بين الجيش والدعم السريع... فيديوأمس, 12:49 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала