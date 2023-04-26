https://sputnikarabic.ae/20230426/إعلام-واشنطن-وسيئول-تشكلان-هيئة-استشارية-نووية-لمواجهة-بيونغ-يانغ-1076317517.html
إعلام: واشنطن وسيئول تشكلان هيئة استشارية نووية لمواجهة بيونغ يانغ
إعلام: واشنطن وسيئول تشكلان هيئة استشارية نووية لمواجهة بيونغ يانغ
تستعد واشنطن وسيئول لتشكيل هيئة استشارية نووية، في الوقت الذي تواصل فيه بيونغ يانغ تجاربها الصاروخية، التي وصلت إلى 69 تجربة في 2022. 26.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-26T13:40+0000
2023-04-26T13:40+0000
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ومن المتوقع أن يصدر الرئيسان، الكوري الجنوبي يون سيوك - يول، والرئيس الأمريكي جو بايدن، بيانا مشتركا بعنوان "إعلان واشنطن"، الذي سيتم بموجبه تأسيس الهيئة لتعزيز الردع الموسع الذي يتم تقديمه إلى سيئول من واشنطن، حسبما ذكرت وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية، اليوم الأربعاء.ولفتت الوكالة إلى قول مسؤول أمريكي رفيع المستوى، طلب عدم الكشف عن هويته، إن مجموعة الاستشارة النووية ستكون على غرار مجموعة التخطيط النووي التابعة لحلف شمال الأطلسي "الناتو".وستكون مهمة هذه المجموعة هي تزويد سيئول برؤية موسعة حول خطط الولايات المتحدة الأمريكية واستعداداتها في حالة الطوارئ.وبحسب المسؤول الأمريكي، فإن الجيش الأمريكي سينشر أصوله الاستراتيجية بانتظام في كوريا الجنوبية لمواجهة تنامي القدرات النووية لبيونغ يانغ، ويشمل ذلك زيارة الغواصات النووية الباليستية الأمريكية إلى كوريا الجنوبية، وهو الأمر الذي لم يحدث منذ عقود.ومن المقرر أن يجري يون ونظيره بايدن، مباحثات ثنائية، اليوم الأربعاء، حسبما ذكرت الوكالة، التي أشارت إلى أن واشنطن تسعى لطمأنة الكوريين الجنوبيين، والتأكيد على التزامها تجاه سئول.
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https://sputnikarabic.ae/20230426/غواصة-نووية-أمريكية-تتوجه-إلى-كوريا-الجنوبية-لأول-مرة-منذ-ثمانينات-القرن-الماضي-1076317068.html
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العالم, أخبار العالم الآن, الولايات المتحدة الأمريكية, كوريا الشمالية, كوريا الجنوبية
العالم, أخبار العالم الآن, الولايات المتحدة الأمريكية, كوريا الشمالية, كوريا الجنوبية
إعلام: واشنطن وسيئول تشكلان هيئة استشارية نووية لمواجهة بيونغ يانغ
13:40 GMT 26.04.2023 (تم التحديث: 13:41 GMT 26.04.2023) تابعنا عبر
تستعد واشنطن وسيئول لتشكيل هيئة استشارية نووية، في الوقت الذي تواصل فيه بيونغ يانغ تجاربها الصاروخية، التي وصلت إلى 69 تجربة في 2022.
ومن المتوقع أن يصدر الرئيسان، الكوري الجنوبي يون سيوك - يول، والرئيس الأمريكي جو بايدن، بيانا مشتركا بعنوان "إعلان واشنطن"، الذي سيتم بموجبه تأسيس الهيئة لتعزيز الردع الموسع الذي يتم تقديمه إلى سيئول من واشنطن، حسبما ذكرت
وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية، اليوم الأربعاء.
ولفتت الوكالة إلى قول مسؤول أمريكي رفيع المستوى، طلب عدم الكشف عن هويته، إن مجموعة الاستشارة النووية ستكون على غرار مجموعة التخطيط النووي التابعة لحلف شمال الأطلسي "الناتو".
وستكون مهمة هذه المجموعة هي تزويد سيئول برؤية موسعة حول خطط الولايات المتحدة
الأمريكية واستعداداتها في حالة الطوارئ.
وبحسب المسؤول الأمريكي، فإن الجيش الأمريكي سينشر أصوله الاستراتيجية بانتظام في كوريا الجنوبية لمواجهة تنامي القدرات النووية
لبيونغ يانغ، ويشمل ذلك زيارة الغواصات النووية الباليستية الأمريكية إلى كوريا الجنوبية، وهو الأمر الذي لم يحدث منذ عقود.
ومن المقرر أن يجري يون ونظيره بايدن، مباحثات ثنائية، اليوم الأربعاء، حسبما ذكرت الوكالة، التي أشارت إلى أن واشنطن تسعى لطمأنة الكوريين الجنوبيين
، والتأكيد على التزامها تجاه سئول.