https://sputnikarabic.ae/20230426/اكتشاف-30-ألف-فيروس-جديد-مختبئ-في-الحمض-النووي-للميكروبات-1076304990.html

اكتشاف 30 ألف فيروس جديد مختبئ في الحمض النووي للميكروبات

اكتشاف 30 ألف فيروس جديد مختبئ في الحمض النووي للميكروبات

أثناء تحليل جينومات الميكروبات الوحيدة الخلية، توصّل فريق من الباحثين إلى اكتشاف مذهل لآلاف الفيروسات غير المعروفة سابقًا، كانت مخفية داخل الحمض النووي... 26.04.2023, سبوتنيك عربي

2023-04-26T10:32+0000

2023-04-26T10:32+0000

2023-04-26T10:32+0000

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الحمض النووي

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وجد الباحثون، في دراسة جديدة، الحمض النووي في أكثر من 30000 فيروس، مدمج في جينومات الميكروبات الأحادية الخلية المختلفة، ويشرحون أن الحمض النووي الفيروسي قد يمكّن الخلية المضيفة من تكرار فيروسات وظيفية كاملة.وأفاد الباحثون بأن هذه الفيروسات لا يبدو أنها تصيب مضيفيها، وقد تكون مفيدة. وأشار بيلاس: "لم يتضح بعد سبب وجود الكثير من الفيروسات في جينومات الميكروبات. ونعتبر هي أنها تحمي الخلية من العدوى بالفيروسات الخطرة".والعيش على الأرض يعني التعامل مع الفيروسات، الكيانات البيولوجية الأكثر وفرة على كوكب الأرض، والتي تصيب بشكل جماعي كل نوع من أشكال الحياة. إنهم متنوعون للغاية، ويستخدمون العديد من التكتيكات المختلفة لاستغلال مضيفيهم الخلويين.وبغض النظر عن المناقشات الدلالية حول ما إذا كانت الفيروسات حية، فإنها بالتأكيد تدخل نفسها في حياة الكائنات الحية الأخرى، حتى أن البعض يتكاثر عن طريق إضافة الحمض النووي الخاص بها إلى خلية مضيفة ويصبح جزءا من جينومها. عندما يحدث ذلك في خلية جرثومية، يمكن أن يؤدي إلى عناصر (فيروسية داخلية) "EVEs"، أو انتقال الحمض النووي الفيروسي من جيل إلى آخر في الأنواع المضيفة.وجد العلماء عنصرًا فيروسيًا داخليًا في مجموعة واسعة من الكائنات الحية، بما في ذلك الحيوانات والنباتات والفطريات.وتحمل الثدييات مجموعة متنوعة من الأجزاء الفيروسية في حمضها النووي، على سبيل المثال، نحو 8% من الجينوم البشري يتكون من الحمض النووي من العدوى الفيروسية القديمة.وأشار الباحثون إلى أن "العنصر الفيروسي الداخلي يمكن أن يكون متكيفًا في البشر والكائنات الحية الأخرى، على الرغم من أنه قد يساعد في صد الفيروسات الحديثة".وفقًا للدراسة الجديدة، فإن الحمض النووي للفيروسات المكتشفة حديثًا يشبه الحمض النووي للعاثيات، مما يشير إلى أن الميكروبات قد تتمتع ببعض الحماية من الفيروسات العملاقة بفضل الفيروسات الموجودة في جينوماتها.وبحسب مجلة " sciencealert" العلمية، فإن الدراسة ركزت على العنصر الفيروسي الداخلي، وركزت بشكل أساسي على الحيوانات والنباتات، مع القليل من الاهتمام بالطلائعيات -أي كائنات حقيقية النواة ليست حيوانات أو نباتات أو فطريات، على الرغم من أنها تمثل غالبية التنوع البيولوجي في أرض.وذكر الباحثون: " لقد وجدنا عنصرًا فيروسيًا داخليًا مخفيًا في مناطق متكررة يصعب تجميعها من جينومات أحادية الخلية حقيقية النواة. الآلاف من الفيروسات المتكاملة في بعض الأنواع تشير إلى أن الفيروسات تشكل مجموعة كبيرة لم يتم التعرف عليها سابقًا من الجينومات الأولية".

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علوم, معلومات, الحمض النووي