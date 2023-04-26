https://sputnikarabic.ae/20230426/الآلاف-من-أسود-البحر-تستمتع-بحمام-شمس-على-سواحل-سخالين-الروسية-فيديو-1076330797.html
الآلاف من أسود البحر تستمتع بحمام شمس على سواحل سخالين الروسية... فيديو
الآلاف من أسود البحر تستمتع بحمام شمس على سواحل سخالين الروسية... فيديو
تظهر لقطات فيديو مصورة، أعداداً كبيرة من أسود البحر الشمالية المهددة بالانقراض، وهي تسبح في المياه تحت أشعة شمس الربيع. 26.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-26T16:24+0000
2023-04-26T16:24+0000
2023-04-26T16:24+0000
مجتمع
نادي الفيديو
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وأشار المدوّن في قناته على "تلغرام"، إلى أن عدد أسود البحر الموجودة هذا العام عند الحائط البحري بلغ 2086 حيوانا.ويصل موسم تكاثر سمك الرنجة ذروته في سخالين في شهر أبريل/ نيسان من كل عام، وهي تُعد من الأطعمة المفضلة لدى أسود البحر وتستقطب أعدادًا كبيرةً منها إلى كاسر الأمواج.
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سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
نادي الفيديو
الآلاف من أسود البحر تستمتع بحمام شمس على سواحل سخالين الروسية... فيديو
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تظهر لقطات فيديو مصورة، أعداداً كبيرة من أسود البحر الشمالية المهددة بالانقراض، وهي تسبح في المياه تحت أشعة شمس الربيع.
وأشار المدوّن في قناته على "تلغرام"، إلى أن عدد أسود البحر الموجودة هذا العام عند الحائط البحري بلغ 2086 حيوانا.
ويصل موسم تكاثر سمك الرنجة ذروته في سخالين في شهر أبريل/ نيسان من كل عام، وهي تُعد من الأطعمة المفضلة لدى أسود البحر وتستقطب أعدادًا كبيرةً منها إلى كاسر الأمواج.