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https://sputnikarabic.ae/20230426/الآلاف-من-أسود-البحر-تستمتع-بحمام-شمس-على-سواحل-سخالين-الروسية-فيديو-1076330797.html
الآلاف من أسود البحر تستمتع بحمام شمس على سواحل سخالين الروسية... فيديو
الآلاف من أسود البحر تستمتع بحمام شمس على سواحل سخالين الروسية... فيديو
تظهر لقطات فيديو مصورة، أعداداً كبيرة من أسود البحر الشمالية المهددة بالانقراض، وهي تسبح في المياه تحت أشعة شمس الربيع. 26.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-26T16:24+0000
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وأشار المدوّن في قناته على "تلغرام"، إلى أن عدد أسود البحر الموجودة هذا العام عند الحائط البحري بلغ 2086 حيوانا.ويصل موسم تكاثر سمك الرنجة ذروته في سخالين في شهر أبريل/ نيسان من كل عام، وهي تُعد من الأطعمة المفضلة لدى أسود البحر وتستقطب أعدادًا كبيرةً منها إلى كاسر الأمواج.
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نادي الفيديو
نادي الفيديو

الآلاف من أسود البحر تستمتع بحمام شمس على سواحل سخالين الروسية... فيديو

16:24 GMT 26.04.2023
CC BY-SA 3.0 / Dale Simonson / Sea lion colony on Haida Gwaiiمستعمرة أسود البحر في أرخبيل هايدا غواي، كندا
مستعمرة أسود البحر في أرخبيل هايدا غواي، كندا - سبوتنيك عربي, 1920, 26.04.2023
CC BY-SA 3.0 / Dale Simonson / Sea lion colony on Haida Gwaii
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تظهر لقطات فيديو مصورة، أعداداً كبيرة من أسود البحر الشمالية المهددة بالانقراض، وهي تسبح في المياه تحت أشعة شمس الربيع.
وأشار المدوّن في قناته على "تلغرام"، إلى أن عدد أسود البحر الموجودة هذا العام عند الحائط البحري بلغ 2086 حيوانا.
ويصل موسم تكاثر سمك الرنجة ذروته في سخالين في شهر أبريل/ نيسان من كل عام، وهي تُعد من الأطعمة المفضلة لدى أسود البحر وتستقطب أعدادًا كبيرةً منها إلى كاسر الأمواج.
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