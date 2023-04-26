https://sputnikarabic.ae/20230426/الأمم-المتحدة-لا-مؤشر-على-استعداد-طرفي-النزاع-في-السودان-للتفاوض-1076297380.html
الأمم المتحدة: لا مؤشر على استعداد طرفي النزاع في السودان للتفاوض
الأمم المتحدة: لا مؤشر على استعداد طرفي النزاع في السودان للتفاوض
استنكر رئيس بعثة الأمم المتحدة في السودان، فولكر بيرتيس، بتجاهل قوانين الحرب وقواعدها في الصراع الدائر في السودان منذ 12 يوما، وشهد استهداف مدنيين ومستشفيات. 26.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-26T08:33+0000
2023-04-26T08:33+0000
2023-04-26T08:33+0000
أخبار السودان اليوم
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الجيش السوداني
منظمة الأمم المتحدة
العالم
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وقال بيرتيس، أمام مجلس الأمن الدولي، إنه "لا يوجد ما يشير إلى استعداد القوتين العسكريتين المتناحرتين في البلاد للتفاوض مع بعضهما بعضا مع استمرار القتال على الرغم من هدنة الثلاثة أيام التي بدأت في الساعات الأولى من أمس الثلاثاء".وأضاف، أنه "على اتصال منتظم مع القائدين المتناحرين اللذين يقاتلان من أجل السيطرة على الدولة"، متابعا: "الطرفان المتحاربان ما زالا مقتنعين بأن تأمين نصر عسكري على الآخر ممكن وأن أيا منهما غير مستعد للتفاوض بجدية".يأتي ذلك في وقت دخل فيه الصراع الأخطر في السودان يومه الـ 12، دون أي بوادر لحل قريب.ودفعت المعارك المتواصلة بين الجيش وقوات الدعم السريع الكثير من الدول إلى تكثيف جهودها لإجلاء رعاياها أو أفراد بعثات دبلوماسية برا وبحرا وجوا.كما تسببت المعارك منذ 15 أبريل/نيسان، بين الجيش وقوات الدعم السريع، وفق تقرير لمنظمة الصحة العالمية، عن مقتل أكثر من 420 شخصًا وإصابة 3700 آخرين، بينهم عمال إغاثة، ودفعت عشرات الآلاف إلى النزوح من مناطق الاشتباكات نحو ولايات أخرى، أو في اتجاه تشاد ومصر.
https://sputnikarabic.ae/20230426/الخارجية-الأمريكية-واشنطن-لا-تدعم-أيا-من-أطراف-النزاع-في-السودان-1076291210.html
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار السودان اليوم, المجلس السيادي في السودان, قوات الدعم السريع السودانية, الجيش السوداني, منظمة الأمم المتحدة, العالم
أخبار السودان اليوم, المجلس السيادي في السودان, قوات الدعم السريع السودانية, الجيش السوداني, منظمة الأمم المتحدة, العالم
الأمم المتحدة: لا مؤشر على استعداد طرفي النزاع في السودان للتفاوض
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استنكر رئيس بعثة الأمم المتحدة في السودان، فولكر بيرتيس، بتجاهل قوانين الحرب وقواعدها في الصراع الدائر في السودان منذ 12 يوما، وشهد استهداف مدنيين ومستشفيات.
وقال بيرتيس، أمام مجلس الأمن الدولي
، إنه "لا يوجد ما يشير إلى استعداد القوتين العسكريتين المتناحرتين في البلاد للتفاوض مع بعضهما بعضا مع استمرار القتال على الرغم من هدنة الثلاثة أيام التي بدأت في الساعات الأولى من أمس الثلاثاء".
وأضاف، أنه "على اتصال منتظم مع القائدين المتناحرين اللذين يقاتلان من أجل السيطرة على الدولة"، متابعا: "الطرفان المتحاربان ما زالا مقتنعين بأن تأمين نصر عسكري على الآخر ممكن وأن أيا منهما غير مستعد للتفاوض بجدية".
يأتي ذلك في وقت دخل فيه الصراع الأخطر في السودان
يومه الـ 12، دون أي بوادر لحل قريب.
ودفعت المعارك المتواصلة بين الجيش وقوات الدعم السريع الكثير من الدول إلى تكثيف جهودها لإجلاء رعاياها أو أفراد بعثات دبلوماسية برا وبحرا وجوا.
كما تسببت المعارك منذ 15 أبريل/نيسان، بين الجيش وقوات الدعم السريع
، وفق تقرير لمنظمة الصحة العالمية، عن مقتل أكثر من 420 شخصًا وإصابة 3700 آخرين، بينهم عمال إغاثة، ودفعت عشرات الآلاف إلى النزوح من مناطق الاشتباكات نحو ولايات أخرى، أو في اتجاه تشاد ومصر.