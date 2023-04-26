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https://sputnikarabic.ae/20230426/الأمن-الروسي-إحباط-هجوم-إرهابي-على-المستشفى-البحري-التابع-لوزارة-الدفاع-الروسية-في-القرم-1076303755.html
الأمن الروسي: إحباط هجوم إرهابي على المستشفى البحري التابع لوزارة الدفاع الروسية في القرم... فيديو
الأمن الروسي: إحباط هجوم إرهابي على المستشفى البحري التابع لوزارة الدفاع الروسية في القرم... فيديو
أعلن مكتب العلاقات العامة لجهاز الأمن الفدرالي الروسي، اليوم الأربعاء، عن إحباط هجوم إرهابي على المستشفى البحري التابع لوزارة الدفاع الروسية في سيمفيروبول. 26.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-26T10:14+0000
2023-04-26T10:16+0000
روسيا
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موسكو - سبوتنيك. وجاء في بيان جهاز الأمن الروسي: "تمكن جهاز الأمن الفدرالي الروسي من إحباط أنشطة غير قانونية لمواطن روسي، كان يخطط لارتكاب عمل تخريبي وإرهابي على أراضي جمهورية القرم ضد منشأة رعاية صحية تابعة لوزارة الدفاع الروسية".وأضاف البيان: "تم اعتقال الشخص المتورط من قبل جهاز الأمن الفيدرالي الروسي بسبب التحضير لعمل إرهابي ضد المستشفى العسكري البحري في سيمفيروبول".وخلال عملية التفتيش تمت مصادرة "عبوة ناسفة ذاتية الصنع، ومواد ضاربة على شكل مسامير وعبوة ناسفة حارقة ذاتية الصنع".
https://sputnikarabic.ae/20230420/جهاز-الأمن-الفيدرالي-الروسي-يعتقل-إرهابيا-متواطئا-مع-داعش-1076131864.html
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الأمن الروسي: إحباط هجوم إرهابي على المستشفى البحري التابع لوزارة الدفاع الروسية في القرم... فيديو

10:14 GMT 26.04.2023 (تم التحديث: 10:16 GMT 26.04.2023)
© Sputnik . Ministry of Defence of the Russian Federation / الانتقال إلى بنك الصوروزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، يراقب مناورات قوات الجيش الروسي في شبه جزيرة القرم الروسية، روسيا 22 أبريل 2021
وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، يراقب مناورات قوات الجيش الروسي في شبه جزيرة القرم الروسية، روسيا 22 أبريل 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 26.04.2023
© Sputnik . Ministry of Defence of the Russian Federation
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أعلن مكتب العلاقات العامة لجهاز الأمن الفدرالي الروسي، اليوم الأربعاء، عن إحباط هجوم إرهابي على المستشفى البحري التابع لوزارة الدفاع الروسية في سيمفيروبول.
موسكو - سبوتنيك. وجاء في بيان جهاز الأمن الروسي: "تمكن جهاز الأمن الفدرالي الروسي من إحباط أنشطة غير قانونية لمواطن روسي، كان يخطط لارتكاب عمل تخريبي وإرهابي على أراضي جمهورية القرم ضد منشأة رعاية صحية تابعة لوزارة الدفاع الروسية".
جهاز الأمن الفيدرالي الروسي - سبوتنيك عربي, 1920, 20.04.2023
جهاز الأمن الفيدرالي الروسي يعتقل إرهابيا متواطئا مع "داعش"
20 أبريل, 16:19 GMT
وأضاف البيان: "تم اعتقال الشخص المتورط من قبل جهاز الأمن الفيدرالي الروسي بسبب التحضير لعمل إرهابي ضد المستشفى العسكري البحري في سيمفيروبول".
وخلال عملية التفتيش تمت مصادرة "عبوة ناسفة ذاتية الصنع، ومواد ضاربة على شكل مسامير وعبوة ناسفة حارقة ذاتية الصنع".
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