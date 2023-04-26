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القوات الأوكرانية تطلق 20 صاروخا على دونيتسك
https://sputnikarabic.ae/20230426/البنتاغون-الصراع-في-أوكرانيا-منح-الولايات-المتحدة-مزايا-للمواجهة-المحتملة-مع-الصين-1076290991.html
البنتاغون: الصراع في أوكرانيا منح الولايات المتحدة مزايا للمواجهة المحتملة مع الصين
البنتاغون: الصراع في أوكرانيا منح الولايات المتحدة مزايا للمواجهة المحتملة مع الصين
صرحت نائبة وزير الدفاع الأمريكي، كاثلين هيكس، اليوم الأربعاء، بأن الصراع في أوكرانيا منح الولايات المتحدة "الكثير من المزايا" للمواجهة المحتملة مع الصين. 26.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-26T07:04+0000
2023-04-26T07:04+0000
العالم
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موسكو - سبوتنيك. وقالت هيكس، خلال مقابلة مع وكالة "بلومبرغ": "هناك العديد من المزايا التي اكتسبناها من الصراع الأوكراني للتحدي المحتمل في المحيط الهادئ... نحن نتعلم الآن تطوير قاعدتنا الصناعية، التي مرت في السنوات الستين الماضية بفترات من الوفرة والعجز، ودراستها".وأشارت هيكس إلى أن الدرس الآخر الذي تعلمته الولايات المتحدة من الوضع في أوكرانيا، هو أهمية قدرة مجال الفضاء بالنسبة للعمليات العسكرية المستقبلية، مؤكدة "ما يساعد على التفكير في الفرص المنطقية للاستثمار فيها".وتصاعدت التوترات بين الصين والولايات المتحدة حول تايوان، بعد زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي السابقة، نانسي بيلوسي، إلى تايبيه، في آب/أغسطس 2022؛ الأمر الذي نددت به بكين واعتبرته تدخلاً في الشؤون الداخلية للبلاد.وانقطعت العلاقات الرسمية بين الحكومة المركزية لجمهورية الصين الشعبية ومقاطعة الجزيرة التابعة لها، في عام 1949؛ بعد هزيمة قوات الكومينتانغ بقيادة تشان كايشي، في الحرب الأهلية أمام الحزب الشيوعي الصيني، وانتقالها إلى تايوان.واستؤنفت الاتصالات التجارية وغير الرسمية، بين تايوان والبر الرئيسي للصين، في أواخر الثمانينيات.ومنذ أوائل التسعينيات، بدأ الطرفان الاتصالات، من خلال المنظمات غير الحكومية، مثل جمعية بكين لتنمية العلاقات عبر مضيق تايوان، ومؤسسة تايبيه للتبادل عبر المضيق.
https://sputnikarabic.ae/20230426/القوات-الأوكرانية-تطلق-20-صاروخا-على-دونيتسك-1076288592.html
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العالم
العالم

البنتاغون: الصراع في أوكرانيا منح الولايات المتحدة مزايا للمواجهة المحتملة مع الصين

07:04 GMT 26.04.2023
© flickr.com / David B. Gleasonالبنتاغون
البنتاغون - سبوتنيك عربي, 1920, 26.04.2023
© flickr.com / David B. Gleason
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صرحت نائبة وزير الدفاع الأمريكي، كاثلين هيكس، اليوم الأربعاء، بأن الصراع في أوكرانيا منح الولايات المتحدة "الكثير من المزايا" للمواجهة المحتملة مع الصين.
موسكو - سبوتنيك. وقالت هيكس، خلال مقابلة مع وكالة "بلومبرغ": "هناك العديد من المزايا التي اكتسبناها من الصراع الأوكراني للتحدي المحتمل في المحيط الهادئ... نحن نتعلم الآن تطوير قاعدتنا الصناعية، التي مرت في السنوات الستين الماضية بفترات من الوفرة والعجز، ودراستها".
وأشارت هيكس إلى أن الدرس الآخر الذي تعلمته الولايات المتحدة من الوضع في أوكرانيا، هو أهمية قدرة مجال الفضاء بالنسبة للعمليات العسكرية المستقبلية، مؤكدة "ما يساعد على التفكير في الفرص المنطقية للاستثمار فيها".
وتصاعدت التوترات بين الصين والولايات المتحدة حول تايوان، بعد زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي السابقة، نانسي بيلوسي، إلى تايبيه، في آب/أغسطس 2022؛ الأمر الذي نددت به بكين واعتبرته تدخلاً في الشؤون الداخلية للبلاد.
نتائج القصف الليلي من قبل القوات المسلحة الأوكرانية لمدينة دونيتسك - سبوتنيك عربي, 1920, 26.04.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
القوات الأوكرانية تطلق 20 صاروخا على دونيتسك
05:26 GMT
وانقطعت العلاقات الرسمية بين الحكومة المركزية لجمهورية الصين الشعبية ومقاطعة الجزيرة التابعة لها، في عام 1949؛ بعد هزيمة قوات الكومينتانغ بقيادة تشان كايشي، في الحرب الأهلية أمام الحزب الشيوعي الصيني، وانتقالها إلى تايوان.
واستؤنفت الاتصالات التجارية وغير الرسمية، بين تايوان والبر الرئيسي للصين، في أواخر الثمانينيات.
ومنذ أوائل التسعينيات، بدأ الطرفان الاتصالات، من خلال المنظمات غير الحكومية، مثل جمعية بكين لتنمية العلاقات عبر مضيق تايوان، ومؤسسة تايبيه للتبادل عبر المضيق.
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