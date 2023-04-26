https://sputnikarabic.ae/20230426/البيت-الأبيض-لم-نكن-على-علم-مسبق-باتصال-الرئيسين-الصيني-والأوكراني-1076327322.html
البيت الأبيض: لم نكن على علم مسبق باتصال الرئيسين الصيني والأوكراني
البيت الأبيض: لم نكن على علم مسبق باتصال الرئيسين الصيني والأوكراني
رحب البيت الأبيض، اليوم الأربعاء، بأنباء الاتصال الهاتفي بين الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، والرئيس الصيني، شي جين بينغ، للمرة الأولى منذ بداية الغزو... 26.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-26T15:01+0000
2023-04-26T15:01+0000
2023-04-26T15:01+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
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وقال جون كيربي، منسق الاتصالات الاستراتيجية في مجلس الأمن القومي الأمريكي، إن "الولايات المتحدة ترحب بالمحادثة الهاتفية بين الزعيم الصيني شي جين بينغ، وفلاديمير زيلينسكي، لكن لم يتضح بعد ما إذا كانت ستعطي دفعة للسلام".وأجاب كيربي، ردًا على سؤال حول إذا كان بإمكان الصين المساعدة في التوسط باتفاقية سلام، أنه "يجب أن يكون الاتفاق وفقًا لشروط زيلينسكي".أجرى الرئيس الصيني شي جين بينغ، محادثة هاتفية مع نظيره الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، اليوم الأربعاء، بمبادرة من الجانب الأوكراني.
https://sputnikarabic.ae/20230426/معهد-جوكوفسكي-للطيران-في-روسيا-يؤكد-عدم-مواجهته-مشكلات-بسبب-العقوبات-الغربية-فيديو--1076315606.html
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البيت الأبيض, الصين, العالم
البيت الأبيض, الصين, العالم
البيت الأبيض: لم نكن على علم مسبق باتصال الرئيسين الصيني والأوكراني
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رحب البيت الأبيض، اليوم الأربعاء، بأنباء الاتصال الهاتفي بين الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، والرئيس الصيني، شي جين بينغ، للمرة الأولى منذ بداية الغزو الروسي.
وقال جون كيربي، منسق الاتصالات الاستراتيجية في مجلس الأمن القومي الأمريكي، إن "الولايات المتحدة ترحب بالمحادثة الهاتفية بين الزعيم الصيني شي جين بينغ، وفلاديمير زيلينسكي، لكن لم يتضح بعد ما إذا كانت ستعطي دفعة للسلام".
وأضاف كيربي: "واشنطن لم تكن على علم بالمحادثة مسبقا". لكنه أشار إلى أن الولايات المتحدة حثت القيادة الصينية منذ فترة طويلة على الاستماع ليس فقط لروسيا، ولكن أيضا لأوكرانيا.
وفي وقت سابق، انتقدت الإدارة الأمريكية مقترحات السلام الصينية، قائلة إن "وقف إطلاق النار الفوري غير مقبول".
وأجاب كيربي، ردًا على سؤال حول إذا كان بإمكان الصين المساعدة في التوسط باتفاقية سلام، أنه "يجب أن يكون الاتفاق وفقًا لشروط زيلينسكي".
أجرى الرئيس الصيني شي جين بينغ، محادثة هاتفية مع نظيره الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، اليوم الأربعاء، بمبادرة من الجانب الأوكراني.