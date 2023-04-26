https://sputnikarabic.ae/20230426/البيت-الأبيض-مقتل-مواطن-أمريكي-ثان-جراء-الاشتباكات-في-السودان-1076321638.html
البيت الأبيض: مقتل مواطن أمريكي ثان جراء الاشتباكات في السودان
البيت الأبيض: مقتل مواطن أمريكي ثان جراء الاشتباكات في السودان
أكد البيت الأبيض، اليوم الأربعاء، مقتل مواطن أمريكي ثانٍ جراء الاشتباكات الدائرة في السودان بين الجيش وقوات الدعم السريع. 26.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-26T13:50+0000
2023-04-26T13:50+0000
2023-04-26T14:20+0000
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واشنطن - سبوتنيك. وقال منسق الاتصالات الاستراتيجية في مجلس الأمن القومي الأمريكي، جون كيربي، خلال مؤتمر صحفي: "نستطيع أن نؤكد مقتل مواطن أميركي ثانٍ أمس في السودان".وأعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، يوم الجمعة الماضي، مقتل مواطن أمريكي في السودان وسط الاشتباكات، وأضافت الوزارة: "نحن على اتصال بعائلة القتيل ونقدم لهم خالص تعازينا في خسارتهم".وقال المتحدث الإقليمي باسم الخارجية الأمريكية، سامويل وربيرغ، إن واشنطن لا تدعم أيا من أطراف النزاع في السودان.وأضاف وربيرغ لموقع "I24": "بالرغم من عدم وجود أي دبلوماسيين أمريكيين في الأراضي السودانية، فإننا نحترم السودان ونريد العمل معه ودعم شعبه".وأكد المتحدث أن "الولايات المتحدة ليست مع أي جانب من أطراف النزاع، ولكنها تقف مع الشعب السوداني في المرحلة الانتقالية".وعن فرض عقوبات على طرفي النزاع، أوضح وربيرغ أنه "ما زال من المبكر الخوض في الحديث عن هذه الأمور"، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة ما زالت تتواصل مع الطرفين، وتؤكد على ضرورة وقف إطلاق النار فورا في كل أنحاء البلاد.
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https://sputnikarabic.ae/20230426/مصر-عدد-القادمين-من-السودان-برا-يتجاوز-10-آلاف-في-5-أيام-1076300910.html
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العالم, العالم العربي, أخبار السودان اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية, الأخبار, أخبار العالم الآن
العالم, العالم العربي, أخبار السودان اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية, الأخبار, أخبار العالم الآن
البيت الأبيض: مقتل مواطن أمريكي ثان جراء الاشتباكات في السودان
13:50 GMT 26.04.2023 (تم التحديث: 14:20 GMT 26.04.2023) تابعنا عبر
أكد البيت الأبيض، اليوم الأربعاء، مقتل مواطن أمريكي ثانٍ جراء الاشتباكات الدائرة في السودان بين الجيش وقوات الدعم السريع.
واشنطن - سبوتنيك. وقال منسق الاتصالات الاستراتيجية في مجلس الأمن القومي الأمريكي، جون كيربي، خلال مؤتمر صحفي: "نستطيع أن نؤكد مقتل مواطن أميركي ثانٍ أمس في السودان".
وأعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، يوم الجمعة الماضي، مقتل مواطن أمريكي في السودان وسط الاشتباكات، وأضافت الوزارة: "نحن على اتصال بعائلة القتيل ونقدم لهم خالص تعازينا في خسارتهم".
وقال المتحدث الإقليمي باسم الخارجية الأمريكية
، سامويل وربيرغ، إن واشنطن لا تدعم أيا من أطراف النزاع في السودان.
وأضاف
وربيرغ لموقع "I24": "بالرغم من عدم وجود أي دبلوماسيين أمريكيين في الأراضي السودانية، فإننا نحترم السودان ونريد العمل معه ودعم شعبه".
وأكد المتحدث أن "الولايات المتحدة ليست مع أي جانب من أطراف النزاع، ولكنها تقف مع الشعب السوداني في المرحلة الانتقالية".
وعن فرض عقوبات على طرفي النزاع، أوضح وربيرغ أنه "ما زال من المبكر الخوض في الحديث عن هذه الأمور"، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة ما زالت تتواصل مع الطرفين، وتؤكد على ضرورة وقف إطلاق النار فورا في كل أنحاء البلاد.