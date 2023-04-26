https://sputnikarabic.ae/20230426/البيت-الأبيض-واشنطن-ليست-ضالعة-في-القضاء-على-زعيم-داعش-في-أفغانستان-1076326031.html
البيت الأبيض: واشنطن ليست ضالعة في القضاء على زعيم "داعش" في أفغانستان
البيت الأبيض: واشنطن ليست ضالعة في القضاء على زعيم "داعش" في أفغانستان
نفى البيت الأبيض ضلوع واشنطن في عملية قتل زعيم تنظيم "داعش" الإرهابي (المحظور في روسيا وعدد من الدول) بواسطة حركة "طالبان". 26.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-26T14:59+0000
2023-04-26T14:59+0000
2023-04-26T14:59+0000
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وقال منسق الاتصالات الاستراتيجية في مجلس الأمن القومي الأمريكي، جون كيربي، إن الولايات المتحدة الأمريكية لم تكن ضالعة في العملية التي نفذتها حركة طالبان (منظمة تخضع لعقوبات الأمم المتحدة) للقضاء على زعيم تنظيم "داعش" في أفغانستان.وتابع: "كان ذلك بواسطة عملية خاصة بحركة "طالبان"، مضيفا: "الولايات المتحدة لم تكن متورطة فيها بأي شكل من الأشكال".وقال كيربي إن عملية القضاء على زعيم "داعش" في أفغانستان هي عملية تجعل أي شخص يشعر بمشاعر جيدة عندما يسمع فيها.ولفت إلى أن زعيم "داعش" كان مسؤولا عن تفجيرات مطار كابول عام 2021، التي راح ضحيتها 13 جنديا أمريكيا والعديد من المدنيين.
https://sputnikarabic.ae/20230402/تفاصيل-اعتقال-طالبان-لـ-3-مواطنين-بريطانيين-في-أفغانستان-1075432274.html
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, أخبار العالم الآن, أخبار أفغانستان اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية, حركة طالبان
العالم, أخبار العالم الآن, أخبار أفغانستان اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية, حركة طالبان
البيت الأبيض: واشنطن ليست ضالعة في القضاء على زعيم "داعش" في أفغانستان
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نفى البيت الأبيض ضلوع واشنطن في عملية قتل زعيم تنظيم "داعش" الإرهابي (المحظور في روسيا وعدد من الدول) بواسطة حركة "طالبان".
وقال منسق الاتصالات الاستراتيجية في مجلس الأمن القومي الأمريكي، جون كيربي، إن الولايات المتحدة
الأمريكية لم تكن ضالعة في العملية التي نفذتها حركة طالبان (منظمة تخضع لعقوبات الأمم المتحدة) للقضاء على زعيم تنظيم "داعش" في أفغانستان.
وتابع: "كان ذلك بواسطة عملية خاصة بحركة "طالبان
"، مضيفا: "الولايات المتحدة لم تكن متورطة فيها بأي شكل من الأشكال".
وقال كيربي إن عملية القضاء على زعيم "داعش" في أفغانستان هي عملية تجعل أي شخص يشعر بمشاعر جيدة عندما يسمع فيها.
ولفت إلى أن زعيم "داعش
" كان مسؤولا عن تفجيرات مطار كابول عام 2021، التي راح ضحيتها 13 جنديا أمريكيا والعديد من المدنيين.