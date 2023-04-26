https://sputnikarabic.ae/20230426/الجيش-الأوكراني-يشتكي-من-تدمير-مقاتلات-سوخوي-لطائراته-قبل-الاقتراب-من-الهدف-1076319599.html
الجيش الأوكراني يشتكي من تدمير مقاتلات "سوخوي" لطائراته قبل الاقتراب من الهدف
الجيش الأوكراني يشتكي من تدمير مقاتلات "سوخوي" لطائراته قبل الاقتراب من الهدف
ذكرت وسائل إعلام أوكرانية، عن قائد القوات الموحدة للجمهورية، سيرغي ناييف، قوله إن القوات المسلحة الأوكرانية لا يمكنها إسقاط المقاتلات الروسية، لأنها تضرب... 26.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-26T13:28+0000
2023-04-26T13:28+0000
2023-04-26T13:28+0000
روسيا
أخبار أوكرانيا
رصد عسكري
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وقال ناييف، لبوابة "سترانا أو" الأوكرانية الإخبارية: "إن أنشطة القاذفات الاستراتيجية مغطاة بمقاتلات "سو 30" و"سو 35" المدججتين بمنظومات أسلحة ورادارات تخولها اكتشاف وتدمير طائراتنا الاعتراضية حتى قبل الاقتراب من مسافة إطلاق صواريخ جو-جو".وجاء في التقرير أن "أنظمة الدفاع الجوي أسقطت طائرة من طراز سو-25 تابعة للقوات الجوية الأوكرانية قرب قرية فيليتينسكو في مقاطعة خيرسون. بالإضافة إلى ذلك، تم اعتراض 16 قذيفة من راجمات هيمارس".وأضاف التقرير أنه تم إسقاط 12 طائرة مسيرة أوكرانية في مناطق جمهورية دونيتسك ولوغانسك ومقاطعتي خيرسون وزابوروجيه، خلال الـ24 ساعة الماضية.
https://sputnikarabic.ae/20230426/ما-هي-قدرات-المروحية-الروسية-الخارقة-مي--35-1076304209.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, أخبار أوكرانيا, رصد عسكري
روسيا, أخبار أوكرانيا, رصد عسكري
الجيش الأوكراني يشتكي من تدمير مقاتلات "سوخوي" لطائراته قبل الاقتراب من الهدف
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ذكرت وسائل إعلام أوكرانية، عن قائد القوات الموحدة للجمهورية، سيرغي ناييف، قوله إن القوات المسلحة الأوكرانية لا يمكنها إسقاط المقاتلات الروسية، لأنها تضرب أهدافًا دون دخول منطقة الدفاع الجوي الأوكرانية.
وقال ناييف، لبوابة "سترانا أو" الأوكرانية الإخبارية: "إن أنشطة القاذفات الاستراتيجية مغطاة بمقاتلات "سو 30" و"سو 35" المدججتين بمنظومات أسلحة ورادارات تخولها اكتشاف وتدمير طائراتنا الاعتراضية حتى قبل الاقتراب من مسافة إطلاق صواريخ جو-جو".
وقالت الخدمة الصحفية في وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، إن أنظمة الدفاع الجوي الروسية أسقطت خلال اليوم الماضي طائرة هجومية أوكرانية من طراز "سو-25" و12 طائرة مسيرة و16 قذيفة "هيمارس".
وجاء في التقرير أن "أنظمة الدفاع الجوي أسقطت طائرة من طراز سو-25 تابعة للقوات الجوية الأوكرانية قرب قرية فيليتينسكو في مقاطعة خيرسون. بالإضافة إلى ذلك، تم اعتراض 16 قذيفة من راجمات هيمارس".
وأضاف التقرير
أنه تم إسقاط 12 طائرة مسيرة أوكرانية في مناطق جمهورية دونيتسك ولوغانسك ومقاطعتي خيرسون وزابوروجيه، خلال الـ24 ساعة الماضية.