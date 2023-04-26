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موسكو تعلن استعدادها المساعدة في تسوية الوضع الحالي في السودان
Работа армейской авиации в зоне проведения СВО - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230426/الجيش-الروسى-يدمر-معقلا-للقوات-الأوكرانية-في-دونباس-1076285944.html
الجيش الروسى يدمر معقلا للقوات الأوكرانية في دونباس
الجيش الروسى يدمر معقلا للقوات الأوكرانية في دونباس
قال قائد وحدة دبابات في الجيش الروسي، صباح اليوم الأربعاء، إن القوات الروسية دمرت نقطة دفاعية أوكرانية في منطقة دونباس. 26.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-26T00:18+0000
2023-04-26T00:28+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
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وحسبما أفاد قائد وحدة الدبابات الملقب "بحر" لوكالة "سبوتنيك": "قام طاقم دبابة "تي – 90 إم" (بروريف) التابعة للجيش الحرس الروسي في المنطقة العسكرية الغربية بتدمير نقطة دفاعية أوكرانية في منطقة دونباس".وأضاف: "أثناء التأمين، تلقينا إحداثيات الهدف، وخرجنا للقيام بالمهمة القتالية. قمنا بضرب قوات العدو الحية بواسطة تعديل النار من طائرة بدون طيار".وأوضح أن النيران كانت موجهة نحو النقطة الدفاعية التابعة للعدو، والتي كانت تبعد عن مواقع القوات الروسية بمسافة كيلومتر واحد.وقال قائد وحدة الدبابات: "قمنا بإطلاق أربعة قذائف وتم تدمير الهدف".يشار إلى أنه تم تزويد دبابة "تي – 90 إم" بوحدة برجية جديدة تحمل مدفعًا بقطر 125 ملم، والتي توفر استخدام ذخائر حديثة ذات كفاءة عالية، بالإضافة إلى صواريخ موجهة تسمح بتدمير الدبابات والمركبات المصفحة الأخرى للعدو على مسافة تصل إلى 5 كيلومترات.وتواصل القوات الروسية عمليتها العسكرية الخاصة، مستكملة تحرير المناطق الأربع التي انضمت إلى روسيا الاتحادية العام الماضي (جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك الشعبيتان ومقاطعتا زابوروجيه وخيرسون).وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط/ فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
https://sputnikarabic.ae/20230425/تدمير-تسعة-ملاجئ-للقوات-الأوكرانية-ومعقل-في-اتجاه-كوبيانسك-1076248614.html
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أخبار أوكرانيا, روسيا, أخبار روسيا اليوم, العالم, أخبار العالم الآن
أخبار أوكرانيا, روسيا, أخبار روسيا اليوم, العالم, أخبار العالم الآن

الجيش الروسى يدمر معقلا للقوات الأوكرانية في دونباس

00:18 GMT 26.04.2023 (تم التحديث: 00:28 GMT 26.04.2023)
© Sputnik . Konstantin Mikhalchevsky / الانتقال إلى بنك الصورعسكريون من الدفاع الساحلي لأسطول البحر الأسود خلال مسابقات التأهيل "بياثلون الدبابات" في ميدان للتدريبات "أنغارسك" في شبه جزيرة القرم الروسية، 20 ديسمبر 2019
عسكريون من الدفاع الساحلي لأسطول البحر الأسود خلال مسابقات التأهيل بياثلون الدبابات في ميدان للتدريبات أنغارسك في شبه جزيرة القرم الروسية، 20 ديسمبر 2019 - سبوتنيك عربي, 1920, 26.04.2023
© Sputnik . Konstantin Mikhalchevsky
/
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قال قائد وحدة دبابات في الجيش الروسي، صباح اليوم الأربعاء، إن القوات الروسية دمرت نقطة دفاعية أوكرانية في منطقة دونباس.
وحسبما أفاد قائد وحدة الدبابات الملقب "بحر" لوكالة "سبوتنيك": "قام طاقم دبابة "تي – 90 إم" (بروريف) التابعة للجيش الحرس الروسي في المنطقة العسكرية الغربية بتدمير نقطة دفاعية أوكرانية في منطقة دونباس".
قوات الجيش الروسي تقوم بتفكيك وإزالة ألغام القوات المسلحة الأوكرانية في آزوفستال، ماريوبول - سبوتنيك عربي, 1920, 25.04.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
تدمير 9 ملاجئ للقوات الأوكرانية ومعقل في اتجاه كوبيانسك
أمس, 02:50 GMT
وأضاف: "أثناء التأمين، تلقينا إحداثيات الهدف، وخرجنا للقيام بالمهمة القتالية. قمنا بضرب قوات العدو الحية بواسطة تعديل النار من طائرة بدون طيار".
وأوضح أن النيران كانت موجهة نحو النقطة الدفاعية التابعة للعدو، والتي كانت تبعد عن مواقع القوات الروسية بمسافة كيلومتر واحد.
وقال قائد وحدة الدبابات: "قمنا بإطلاق أربعة قذائف وتم تدمير الهدف".
يشار إلى أنه تم تزويد دبابة "تي – 90 إم" بوحدة برجية جديدة تحمل مدفعًا بقطر 125 ملم، والتي توفر استخدام ذخائر حديثة ذات كفاءة عالية، بالإضافة إلى صواريخ موجهة تسمح بتدمير الدبابات والمركبات المصفحة الأخرى للعدو على مسافة تصل إلى 5 كيلومترات.
وتواصل القوات الروسية عمليتها العسكرية الخاصة، مستكملة تحرير المناطق الأربع التي انضمت إلى روسيا الاتحادية العام الماضي (جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك الشعبيتان ومقاطعتا زابوروجيه وخيرسون).
وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط/ فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
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