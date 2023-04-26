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Работа армейской авиации в зоне проведения СВО - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230426/الجيش-الروسي-يدمر-مقري-قيادة-للوحدات-الخاصة-الأوكرانية-في-خيرسون-1076313380.html
الجيش الروسي يدمر مقري قيادة للوحدات الخاصة الأوكرانية في خيرسون
الجيش الروسي يدمر مقري قيادة للوحدات الخاصة الأوكرانية في خيرسون
أبلغت وزارة الدفاع الروسية في بيان لها، اليوم الأربعاء، عن تدمير مركبتي قتال مشاة وأربع مركبات مدرعة وثلاثة مدافع هاوتزر، بالإضافة إلى القضاء على ما يصل إلى... 26.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-26T11:59+0000
2023-04-26T12:07+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
رصد عسكري
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وأوضحت الوزارة: "بلغت خسائر العدو على هذا الاتجاه ما يصل إلى 300 جندي ومرتزق أوكراني، ومركبتي قتال مشاة، وأربع مركبات قتالية مصفحة، وسبع سيارات عسكرية، ومدفع هاوتزر "دي 20" ومدفع "مستا بي"، ومدفع ذاتي الحركة من طراز "أكاسيا"، فضلا عن مدفع هاوتزر من طراز "إل 118" بريطاني الصنع".وعلى اتجاه دونيتسك، واصلت كتائب الاقتحام تدمير وحدات من الجيش الأوكراني والمرتزقة في الجزء الغربي من أرتيوموفسك (أرتيوموفسك).وفي مناطق أرتيوموفسكوي وبوغدانوفكا وكراسنوي في جمهورية دونيتسك الشعبية، كبدت الضربات الجوية ونيران المدفعية التابعة لقوات" الجنوب" وحدات المشاة الآلية السابعة والخمسين واللواء الهجومي الخامس التابع للقوات المسلحة الأوكرانية خسائر فادحة.وقالت وزارة الدفاع الروسية إن الطيران نفذ 4 طلعات جوية خلال النهار في هذه المنطقة، فيما أنجزت مجموعات المدفعية 59 مهمة دعم ناري.
https://sputnikarabic.ae/20230426/القوات-البيلاروسية-تتدرب-على-استخدام-صواريخ-إسكندر-في-روسيا-فيديو-1076296579.html
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روسيا, رصد عسكري
روسيا, رصد عسكري

الجيش الروسي يدمر مقري قيادة للوحدات الخاصة الأوكرانية في خيرسون

11:59 GMT 26.04.2023 (تم التحديث: 12:07 GMT 26.04.2023)
© Sputnik . Alexei Danichev / الانتقال إلى بنك الصورإسكندر
إسكندر - سبوتنيك عربي, 1920, 26.04.2023
© Sputnik . Alexei Danichev
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أبلغت وزارة الدفاع الروسية في بيان لها، اليوم الأربعاء، عن تدمير مركبتي قتال مشاة وأربع مركبات مدرعة وثلاثة مدافع هاوتزر، بالإضافة إلى القضاء على ما يصل إلى 300 عسكري أوكراني على محور دونيتسك.
وأوضحت الوزارة: "بلغت خسائر العدو على هذا الاتجاه ما يصل إلى 300 جندي ومرتزق أوكراني، ومركبتي قتال مشاة، وأربع مركبات قتالية مصفحة، وسبع سيارات عسكرية، ومدفع هاوتزر "دي 20" ومدفع "مستا بي"، ومدفع ذاتي الحركة من طراز "أكاسيا"، فضلا عن مدفع هاوتزر من طراز "إل 118" بريطاني الصنع".

ودمرت ضربات موجهة من القوات الروسية مقرين للقيادة والمراقبة التابعة لوحدات من قوات العمليات الخاصة التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية بالقرب من جزيرة فيليكي في مقاطعة خيرسون.

وعلى اتجاه دونيتسك، واصلت كتائب الاقتحام تدمير وحدات من الجيش الأوكراني والمرتزقة في الجزء الغربي من أرتيوموفسك (أرتيوموفسك).
صاروخ إسكندر- إم - سبوتنيك عربي, 1920, 26.04.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
القوات البيلاروسية تتدرب على استخدام صواريخ "إسكندر" في روسيا... فيديو
08:16 GMT
ودعمت وحدات القوات المحمولة جواً والمجموعة "الجنوبية" من القوات أعمالها، كما منعت محاولات الوحدات الأوكرانية شن هجوم مضاد على الجانبين الشمالي والجنوبي.
وفي مناطق أرتيوموفسكوي وبوغدانوفكا وكراسنوي في جمهورية دونيتسك الشعبية، كبدت الضربات الجوية ونيران المدفعية التابعة لقوات" الجنوب" وحدات المشاة الآلية السابعة والخمسين واللواء الهجومي الخامس التابع للقوات المسلحة الأوكرانية خسائر فادحة.
وقالت وزارة الدفاع الروسية إن الطيران نفذ 4 طلعات جوية خلال النهار في هذه المنطقة، فيما أنجزت مجموعات المدفعية 59 مهمة دعم ناري.
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