عربي
https://sputnikarabic.ae/20230426/الجيش-السوداني-يتهم-الدعم-السريع-بخرق-الهدنة-وقصف-مناطق-في-محيط-القيادة-العامة-1076303641.html
الجيش السوداني يتهم الدعم السريع بخرق الهدنة وقصف مناطق في محيط القيادة العامة
الجيش السوداني يتهم الدعم السريع بخرق الهدنة وقصف مناطق في محيط القيادة العامة
اتهم الجيش السوداني قوات الدعم السريع، بخرق الهدنة المعلنة في قصف مناطق في محيط القيادة العامة ومناطق حيوية في العاصمة الخرطوم، بشكل عشوائي. 26.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-26T10:13+0000
2023-04-26T10:13+0000
أخبار السودان اليوم
اتفاق السودان
المجلس السيادي في السودان
الفترة الانتقالية في السودان
الجيش السوداني
قوات الدعم السريع السودانية
العالم العربي
الأخبار
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/04/15/1076154665_0:0:2000:1125_1920x0_80_0_0_d393324f989f37c49935cd4b48aa4bc6.jpg
وقال الجيش السوداني، في بيان اليوم الأربعاء، إنه "لا يزال المتمردون [قوات الدعم السريع] مستمرون في خرق الهدنة المعلنة يوم 25 نيسان/أبريل".وتابع: "تتمثل أبرز هذه الخروقات في الأعمال الآتية: القصف المدفعي العشوائي لمناطق في محيط القيادة العامة، وإدارة المرافق الاستراتيجية".وأضاف: "ما زالت القناصة مستمرة في إطلاق النار في المناطق المحيطة بمطار الخرطوم، وحي المطار السكني ومناطق في بحري وأم درمان".وتشهد الخرطوم ومدن سودانية عدة، منذ 15 نيسان/أبريل الجاري، مواجهات بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع.وأقدمت دول عديدة على إجلاء رعاياها عقب اندلاع المواجهات.وأعلن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن عن التوصل إلى هدنة جديدة في السودان لمدة 72 ساعة، اعتبارا من منتصف ليل الاثنين/الثلاثاء.
https://sputnikarabic.ae/20230426/سلطنة-عمان-ترد-على-بيان-الجيش-السوداني-بشأن-اقتحام-قوات-الدعم-السريع-مقر-سفارتها-في-الخرطوم-1076296714.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/04/15/1076154665_216:0:1995:1334_1920x0_80_0_0_4368d47fa736dcae21554be94648547a.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار السودان اليوم, اتفاق السودان, المجلس السيادي في السودان, الفترة الانتقالية في السودان, الجيش السوداني, قوات الدعم السريع السودانية, العالم العربي, الأخبار
أخبار السودان اليوم, اتفاق السودان, المجلس السيادي في السودان, الفترة الانتقالية في السودان, الجيش السوداني, قوات الدعم السريع السودانية, العالم العربي, الأخبار

الجيش السوداني يتهم الدعم السريع بخرق الهدنة وقصف مناطق في محيط القيادة العامة

10:13 GMT 26.04.2023
© AFP 2023السودان
السودان - سبوتنيك عربي, 1920, 26.04.2023
© AFP 2023
تابعنا عبرTelegram
اتهم الجيش السوداني قوات الدعم السريع، بخرق الهدنة المعلنة في قصف مناطق في محيط القيادة العامة ومناطق حيوية في العاصمة الخرطوم، بشكل عشوائي.
وقال الجيش السوداني، في بيان اليوم الأربعاء، إنه "لا يزال المتمردون [قوات الدعم السريع] مستمرون في خرق الهدنة المعلنة يوم 25 نيسان/أبريل".
وتابع: "تتمثل أبرز هذه الخروقات في الأعمال الآتية: القصف المدفعي العشوائي لمناطق في محيط القيادة العامة، وإدارة المرافق الاستراتيجية".
دخان كثيف يتصاعد فوق المباني المجاورة لمطار الخرطوم في 15 أبريل 2023، وسط اشتباكات في العاصمة السودانية. - سبوتنيك عربي, 1920, 26.04.2023
سلطنة عمان ترد على بيان الجيش السوداني بشأن اقتحام قوات الدعم السريع مقر سفارتها في الخرطوم
08:18 GMT
وأضاف: "ما زالت القناصة مستمرة في إطلاق النار في المناطق المحيطة بمطار الخرطوم، وحي المطار السكني ومناطق في بحري وأم درمان".

وتشهد الخرطوم ومدن سودانية عدة، منذ 15 نيسان/أبريل الجاري، مواجهات بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع.

وأقدمت دول عديدة على إجلاء رعاياها عقب اندلاع المواجهات.

وأعلن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن عن التوصل إلى هدنة جديدة في السودان لمدة 72 ساعة، اعتبارا من منتصف ليل الاثنين/الثلاثاء.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة05:36 GMTالجيش السوداني - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة للاشتباكات في السودان بين الجيش والدعم السريع... فيديوأمس, 12:49 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала