https://sputnikarabic.ae/20230426/الخارجية-الروسية-من-غير-المرجح-أن-تقبل-الدمى-التي-تسيرها-الولايات-المتحدة-في-كييف-أي-دعوات-للسلام-1076315761.html

موسكو: دمى واشنطن في كييف لن تقبل بأي دعوات للسلام

موسكو: دمى واشنطن في كييف لن تقبل بأي دعوات للسلام

قالت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم الأربعاء إن "أوكرانيا لن تكون قادرة على إدراك دعوات السلام من الصين بشكل كاف. وموسكو... 26.04.2023, سبوتنيك عربي

2023-04-26T12:39+0000

2023-04-26T12:39+0000

2023-04-26T13:01+0000

الصين

روسيا

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الخارجية الروسية

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وكتبت زاخاروفا على الموقع الإلكتروني لوزارة الخارجية الروسية: "نلاحظ استعداد الجانب الصيني لبذل الجهود لإقامة عملية التفاوض".قال نائب وزير الخارجية الروسة، ميخائيل غالوزين، في وقت سابق، إن بعض بنود "خطة السلام" التي قدمتها الصين حول أوكرانيا، قد تكون أساسًا لجهود السلام في المستقبل.ونشرت الخارجية الصينية، الشهر الماضي، وثيقة مكونة من 12 بندا، تعرض موقف بكين من التسوية السياسية للأزمة الأوكرانية. ودعت الوثيقة إلى وقف القتال وإطلاق مفاوضات سلام بين روسيا وأوكرانيا في أقرب وقت.

https://sputnikarabic.ae/20230426/الرئيس-الصيني-يجري-محادثة-هاتفية-مع-نظيره-الأوكراني-1076309654.html

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