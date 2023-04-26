https://sputnikarabic.ae/20230426/الخارجية-الروسية-من-غير-المرجح-أن-تقبل-الدمى-التي-تسيرها-الولايات-المتحدة-في-كييف-أي-دعوات-للسلام-1076315761.html
موسكو: دمى واشنطن في كييف لن تقبل بأي دعوات للسلام
موسكو: دمى واشنطن في كييف لن تقبل بأي دعوات للسلام
قالت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم الأربعاء إن "أوكرانيا لن تكون قادرة على إدراك دعوات السلام من الصين بشكل كاف. وموسكو... 26.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-26T12:39+0000
2023-04-26T12:39+0000
2023-04-26T13:01+0000
الصين
روسيا
العملية العسكرية الروسية الخاصة
العالم
الخارجية الروسية
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وكتبت زاخاروفا على الموقع الإلكتروني لوزارة الخارجية الروسية: "نلاحظ استعداد الجانب الصيني لبذل الجهود لإقامة عملية التفاوض".قال نائب وزير الخارجية الروسة، ميخائيل غالوزين، في وقت سابق، إن بعض بنود "خطة السلام" التي قدمتها الصين حول أوكرانيا، قد تكون أساسًا لجهود السلام في المستقبل.ونشرت الخارجية الصينية، الشهر الماضي، وثيقة مكونة من 12 بندا، تعرض موقف بكين من التسوية السياسية للأزمة الأوكرانية. ودعت الوثيقة إلى وقف القتال وإطلاق مفاوضات سلام بين روسيا وأوكرانيا في أقرب وقت.
https://sputnikarabic.ae/20230426/الرئيس-الصيني-يجري-محادثة-هاتفية-مع-نظيره-الأوكراني-1076309654.html
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الصين, روسيا, العالم, الخارجية الروسية
الصين, روسيا, العالم, الخارجية الروسية
موسكو: دمى واشنطن في كييف لن تقبل بأي دعوات للسلام
12:39 GMT 26.04.2023 (تم التحديث: 13:01 GMT 26.04.2023) تابعنا عبر
قالت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم الأربعاء إن "أوكرانيا لن تكون قادرة على إدراك دعوات السلام من الصين بشكل كاف. وموسكو تلاحظ استعداد بكين لبدء عملية تفاوض".
وكتبت زاخاروفا على الموقع الإلكتروني لوزارة الخارجية الروسية: "نلاحظ استعداد الجانب الصيني لبذل الجهود لإقامة عملية التفاوض
".
وأضافت زاخاروفا أن "المشكلة ليست عدم وجود خطط جيدة.حتى الآن، يظهر نظام كييف رفضا لأي مبادرات سليمة تهدف إلى تسوية سياسية ودبلوماسية للأزمة الأوكرانية، والاتفاق النهائي على المفاوضات مشروط بإنذارات ذات مطالب غير واقعية بشكل واضح. لقد أثبتت السلطات الأوكرانية والمشرفين الغربيين بالفعل قدرتهم على إنهاء مبادرات السلام. وبالتالي، فإن أي دعوات للسلام من غير المرجح إدراكها بشكل مناسب من قبل الدمى التي تسيطر عليها واشنطن".
قال نائب وزير الخارجية الروسة، ميخائيل غالوزين، في وقت سابق، إن بعض بنود "خطة السلام" التي قدمتها الصين حول أوكرانيا، قد تكون أساسًا لجهود السلام في المستقبل.
وأضاف غالوزين: "أولا وقبل كل شيء، نحن ممتنون لشركائنا الصينيين على نيتهم الصادقة والإسهام في حل الأزمة الأوكرانية".
ونشرت الخارجية الصينية، الشهر الماضي، وثيقة مكونة من 12 بندا، تعرض موقف بكين من التسوية السياسية للأزمة الأوكرانية. ودعت الوثيقة إلى وقف القتال وإطلاق مفاوضات سلام بين روسيا وأوكرانيا في أقرب وقت.