https://sputnikarabic.ae/20230426/الدعم-السريع-الجيش-السوداني-هاجم-مواقع-تمركزنا-في-القصر-الجمهوري-بالمدفعية-والطيران-1076305242.html
الدعم السريع: الجيش السوداني هاجم مواقع تمركزنا في القصر الجمهوري بالمدفعية والطيران
الدعم السريع: الجيش السوداني هاجم مواقع تمركزنا في القصر الجمهوري بالمدفعية والطيران
أعلنت قوات الدعم السريع في السودان، اليوم الأربعاء، أن الجيش السوداني هاجم مواقع تمركزها في القصر الجمهوري بالمدفعية والطيران الحربي، على حد قولها. 26.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-26T10:44+0000
2023-04-26T10:44+0000
2023-04-26T10:44+0000
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وقالت قوات الدعم السريع في بيان: "هاجم الجيش قواتنا بمحيط القصر الجمهوري وأرض المعسكرات وسوبا في وقت واحد".وأضاف البيان أن "بيان أحمد هارون يؤكد مشاركة فلول النظام السابق في المعارك".كما دعا المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته تجاه ما وصفته بخروق الجيش لشروط الهدنة.وتشهد الخرطوم ومدن سودانية عدة، منذ 15 نيسان/أبريل الجاري، مواجهات بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع.وأقدمت دول عديدة على إجلاء رعاياها عقب اندلاع المواجهات.وأعلن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن عن التوصل إلى هدنة جديدة في السودان لمدة 72 ساعة، اعتبارا من منتصف ليل الاثنين/الثلاثاء.
https://sputnikarabic.ae/20230426/الرجل-الأخطر-هرب-من-هو-أحمد-هارون-المتهم-بالإبادة-الجماعية-في-السودان-وعلاقته-بحميدتي-1076301166.html
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أخبار السودان اليوم, اتفاق السودان, المجلس السيادي في السودان, الفترة الانتقالية في السودان, قوات الدعم السريع السودانية, الجيش السوداني, العالم العربي, الأخبار
أخبار السودان اليوم, اتفاق السودان, المجلس السيادي في السودان, الفترة الانتقالية في السودان, قوات الدعم السريع السودانية, الجيش السوداني, العالم العربي, الأخبار
الدعم السريع: الجيش السوداني هاجم مواقع تمركزنا في القصر الجمهوري بالمدفعية والطيران
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أعلنت قوات الدعم السريع في السودان، اليوم الأربعاء، أن الجيش السوداني هاجم مواقع تمركزها في القصر الجمهوري بالمدفعية والطيران الحربي، على حد قولها.
وقالت قوات الدعم السريع في بيان: "هاجم الجيش قواتنا بمحيط القصر الجمهوري وأرض المعسكرات وسوبا في وقت واحد".
وأضاف البيان أن "بيان أحمد هارون
يؤكد مشاركة فلول النظام السابق في المعارك".
كما دعا المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته تجاه ما وصفته بخروق الجيش لشروط الهدنة.
وتشهد الخرطوم ومدن سودانية عدة، منذ 15 نيسان/أبريل الجاري، مواجهات بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع
.
وأقدمت دول عديدة على إجلاء رعاياها عقب اندلاع المواجهات.
وأعلن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن عن التوصل إلى هدنة جديدة في السودان
لمدة 72 ساعة، اعتبارا من منتصف ليل الاثنين/الثلاثاء.