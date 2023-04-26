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الدعم السريع: الجيش السوداني هاجم مواقع تمركزنا في القصر الجمهوري بالمدفعية والطيران
الدعم السريع: الجيش السوداني هاجم مواقع تمركزنا في القصر الجمهوري بالمدفعية والطيران
أعلنت قوات الدعم السريع في السودان، اليوم الأربعاء، أن الجيش السوداني هاجم مواقع تمركزها في القصر الجمهوري بالمدفعية والطيران الحربي، على حد قولها. 26.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-26T10:44+0000
2023-04-26T10:44+0000
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وقالت قوات الدعم السريع في بيان: "هاجم الجيش قواتنا بمحيط القصر الجمهوري وأرض المعسكرات وسوبا في وقت واحد".وأضاف البيان أن "بيان أحمد هارون يؤكد مشاركة فلول النظام السابق في المعارك".كما دعا المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته تجاه ما وصفته بخروق الجيش لشروط الهدنة.وتشهد الخرطوم ومدن سودانية عدة، منذ 15 نيسان/أبريل الجاري، مواجهات بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع.وأقدمت دول عديدة على إجلاء رعاياها عقب اندلاع المواجهات.وأعلن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن عن التوصل إلى هدنة جديدة في السودان لمدة 72 ساعة، اعتبارا من منتصف ليل الاثنين/الثلاثاء.
https://sputnikarabic.ae/20230426/الرجل-الأخطر-هرب-من-هو-أحمد-هارون-المتهم-بالإبادة-الجماعية-في-السودان-وعلاقته-بحميدتي-1076301166.html
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أخبار السودان اليوم, اتفاق السودان, المجلس السيادي في السودان, الفترة الانتقالية في السودان, قوات الدعم السريع السودانية, الجيش السوداني, العالم العربي, الأخبار
أخبار السودان اليوم, اتفاق السودان, المجلس السيادي في السودان, الفترة الانتقالية في السودان, قوات الدعم السريع السودانية, الجيش السوداني, العالم العربي, الأخبار

الدعم السريع: الجيش السوداني هاجم مواقع تمركزنا في القصر الجمهوري بالمدفعية والطيران

10:44 GMT 26.04.2023
© AFP 2023دخان كثيف يتصاعد فوق المباني المجاورة لمطار الخرطوم في 15 أبريل 2023، وسط اشتباكات في العاصمة السودانية.
دخان كثيف يتصاعد فوق المباني المجاورة لمطار الخرطوم في 15 أبريل 2023، وسط اشتباكات في العاصمة السودانية. - سبوتنيك عربي, 1920, 26.04.2023
© AFP 2023
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أعلنت قوات الدعم السريع في السودان، اليوم الأربعاء، أن الجيش السوداني هاجم مواقع تمركزها في القصر الجمهوري بالمدفعية والطيران الحربي، على حد قولها.
وقالت قوات الدعم السريع في بيان: "هاجم الجيش قواتنا بمحيط القصر الجمهوري وأرض المعسكرات وسوبا في وقت واحد".
وأضاف البيان أن "بيان أحمد هارون يؤكد مشاركة فلول النظام السابق في المعارك".
كما دعا المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته تجاه ما وصفته بخروق الجيش لشروط الهدنة.
أحمد هارون المساعد السابق للرئيس السوداني المعزول عمر البشير - سبوتنيك عربي, 1920, 26.04.2023
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وتشهد الخرطوم ومدن سودانية عدة، منذ 15 نيسان/أبريل الجاري، مواجهات بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع.

وأقدمت دول عديدة على إجلاء رعاياها عقب اندلاع المواجهات.

وأعلن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن عن التوصل إلى هدنة جديدة في السودان لمدة 72 ساعة، اعتبارا من منتصف ليل الاثنين/الثلاثاء.
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