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الدعم السريع: كل الوساطات الدولية عبر التاريخ وصلت في السودان إلى طريق مسدود
الدعم السريع: كل الوساطات الدولية عبر التاريخ وصلت في السودان إلى طريق مسدود
قال يوسف عزت المستشار السياسي لقوات الدعم السريع، إن كل الوساطات الدولية عبر التاريخ وصلت في السودان إلى طريق مسدود. 26.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-26T06:53+0000
2023-04-26T06:53+0000
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وأضاف عزت خلال مداخلة هاتفية على قناة "الجزيرة مباشر"، لهذا السبب آن الأوان للسودانيين أن يحلوا قضاياهم بأنفسهم، ولا بد من مبادرات داخلية لحل الأزمة، على حد قوله.وتابع: "ليس هنالك مبادرة واضحة مطروحة لإيقاف الحرب، وليس لدينا تصور عن متى ومن سنتفاوض معه؟ الجيش الآن لديه أكثر من مركز يتخذ القرار".ووفقا له، فإن قائد الجيش عبد الفتاح البرهان والفريق أول شمس الدين الكباشي ليسا من يسيطران على الجيش، وقال: "كيف نجلس مع شخص لا يسيطر على الجيش بدليل أنه لا يستطيع إيقاف الهدنة". وأوضح: "لدينا معلومات كاملة عما يدور في الجيش، وطريقة إصدار التوجيهات، الجيش لديه أكثر من مركز قرار، هنالك ضباط إسلاميون ينتمون إلى نظام سابق، وهنالك من يخالفون التعليمات"، على حد وصفه.وعن استعانة قوات الدعم السريع بقوات خارجية في مواجهة الجيش، أجاب: "هذا كلام لا يصدقه عقل، حتى يوم 15 أبريل/ نيسان، كنا جزءًا من القوات المسلحة ونتبع لسلطة القائد العام، لو كان يعلم أن هناك مقاتلين أجانب داخل صفوف الدعم السريع فلماذا لم تخرجهم المخابرات الحربية؟".وتأتي هذه التطورات في وقت دخل فيه الصراع الأخطر في السودان يومه الـ 12، دون أي بوادر لحل قريب.ودفعت المعارك المتواصلة بين الجيش وقوات الدعم السريع الكثير من الدول إلى تكثيف جهودها لإجلاء رعاياها أو أفراد بعثات دبلوماسية برا وبحرا وجوا.كما تسببت المعارك منذ 15 أبريل بين الجيش وقوات الدعم السريع، وفق تقرير لمنظمة الصحة العالمية، عن مقتل أكثر من 420 شخصاً وإصابة 3700 آخرين، بينهم عمال إغاثة، ودفعت عشرات الآلاف إلى النزوح من مناطق الاشتباكات نحو ولايات أخرى، أو في اتجاه تشاد ومصر.
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أخبار السودان اليوم, اتفاق السودان, المجلس السيادي في السودان, الفترة الانتقالية في السودان, الجيش السوداني, قوات الدعم السريع السودانية, العالم العربي, الأخبار
أخبار السودان اليوم, اتفاق السودان, المجلس السيادي في السودان, الفترة الانتقالية في السودان, الجيش السوداني, قوات الدعم السريع السودانية, العالم العربي, الأخبار

الدعم السريع: كل الوساطات الدولية عبر التاريخ وصلت في السودان إلى طريق مسدود

06:53 GMT 26.04.2023
© AP Photo / Hussein Mallaقوات الدعم السريع في السودان
قوات الدعم السريع في السودان - سبوتنيك عربي, 1920, 26.04.2023
© AP Photo / Hussein Malla
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قال يوسف عزت المستشار السياسي لقوات الدعم السريع، إن كل الوساطات الدولية عبر التاريخ وصلت في السودان إلى طريق مسدود.
وأضاف عزت خلال مداخلة هاتفية على قناة "الجزيرة مباشر"، لهذا السبب آن الأوان للسودانيين أن يحلوا قضاياهم بأنفسهم، ولا بد من مبادرات داخلية لحل الأزمة، على حد قوله.
وتابع: "ليس هنالك مبادرة واضحة مطروحة لإيقاف الحرب، وليس لدينا تصور عن متى ومن سنتفاوض معه؟ الجيش الآن لديه أكثر من مركز يتخذ القرار".
ووفقا له، فإن قائد الجيش عبد الفتاح البرهان والفريق أول شمس الدين الكباشي ليسا من يسيطران على الجيش، وقال: "كيف نجلس مع شخص لا يسيطر على الجيش بدليل أنه لا يستطيع إيقاف الهدنة".
وأوضح: "لدينا معلومات كاملة عما يدور في الجيش، وطريقة إصدار التوجيهات، الجيش لديه أكثر من مركز قرار، هنالك ضباط إسلاميون ينتمون إلى نظام سابق، وهنالك من يخالفون التعليمات"، على حد وصفه.
قائد قوات الدعم السريع السودانية، محمد حمدان دقلو (حميدتي)، ورئيس مجلس السيادة السوداني والقائد العام للقوات المسلحة السودانية، عبد الفتاح البرهان - سبوتنيك عربي, 1920, 25.04.2023
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وعن استعانة قوات الدعم السريع بقوات خارجية في مواجهة الجيش، أجاب: "هذا كلام لا يصدقه عقل، حتى يوم 15 أبريل/ نيسان، كنا جزءًا من القوات المسلحة ونتبع لسلطة القائد العام، لو كان يعلم أن هناك مقاتلين أجانب داخل صفوف الدعم السريع فلماذا لم تخرجهم المخابرات الحربية؟".
وتأتي هذه التطورات في وقت دخل فيه الصراع الأخطر في السودان يومه الـ 12، دون أي بوادر لحل قريب.
ودفعت المعارك المتواصلة بين الجيش وقوات الدعم السريع الكثير من الدول إلى تكثيف جهودها لإجلاء رعاياها أو أفراد بعثات دبلوماسية برا وبحرا وجوا.
كما تسببت المعارك منذ 15 أبريل بين الجيش وقوات الدعم السريع، وفق تقرير لمنظمة الصحة العالمية، عن مقتل أكثر من 420 شخصاً وإصابة 3700 آخرين، بينهم عمال إغاثة، ودفعت عشرات الآلاف إلى النزوح من مناطق الاشتباكات نحو ولايات أخرى، أو في اتجاه تشاد ومصر.
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