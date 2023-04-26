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Работа армейской авиации в зоне проведения СВО - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230426/الدفاع-الجوي-الروسي-يسقط-مقاتلة-سو-25-و12-طائرة-مسيرة-أوكرانية-1076314016.html
الدفاع الجوي الروسي يسقط مقاتلة "سو-25" و12 طائرة مسيرة أوكرانية
الدفاع الجوي الروسي يسقط مقاتلة "سو-25" و12 طائرة مسيرة أوكرانية
قالت الخدمة الصحفية في وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، إن أنظمة الدفاع الجوي الروسية أسقطت خلال اليوم الماضي طائرة هجومية أوكرانية من طراز "سو-25" و12... 26.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-26T12:11+0000
2023-04-26T12:11+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
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وجاء في التقرير أن "أنظمة الدفاع الجوي أسقطت طائرة من طراز سو-25 تابعة للقوات الجوية الأوكرانية بالقرب من قرية فيليتينسكو في مقاطعة خيرسون. بالإضافة إلى ذلك، تم اعتراض 16 قذيفة من راجمات هيمارس".وأضاف التقرير أنه تم إسقاط 12 طائرة مسيرة أوكرانية في مناطق جمهورية دونيتسك ولوغانسك ومقاطعتي خيرسون وزابوروجيه خلال الـ24 ساعة الماضية.وتم خلال العملية العسكرية في المجموع تدمير 412 طائرة عسكرية أوكرانية، و228 مروحية، و3861 طائرة مسيرة، و415 صاروخًا مضادًا للطائرات، و858 8 دبابة ومركبات قتالية مدرعة أخرى، و1094 مركبة قتالية للراجمات، و4663 قطعة مدفعية ميدانية ومدافع هاون، وكذلك تم تدمير 9777 مركبة عسكرية خاصة.
https://sputnikarabic.ae/20230426/الجيش-الروسي-يدمر-مقري-قيادة-للوحدات-الخاصة-الأوكرانية-في-خيرسون-1076313380.html
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رصد عسكري
رصد عسكري

الدفاع الجوي الروسي يسقط مقاتلة "سو-25" و12 طائرة مسيرة أوكرانية

12:11 GMT 26.04.2023
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مقاتلة قاذفة سو-25 - سبوتنيك عربي, 1920, 26.04.2023
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قالت الخدمة الصحفية في وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، إن أنظمة الدفاع الجوي الروسية أسقطت خلال اليوم الماضي طائرة هجومية أوكرانية من طراز "سو-25" و12 طائرة مسيرة و16 قذيفة "هيمارس".
وجاء في التقرير أن "أنظمة الدفاع الجوي أسقطت طائرة من طراز سو-25 تابعة للقوات الجوية الأوكرانية بالقرب من قرية فيليتينسكو في مقاطعة خيرسون. بالإضافة إلى ذلك، تم اعتراض 16 قذيفة من راجمات هيمارس".
إسكندر - سبوتنيك عربي, 1920, 26.04.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الجيش الروسي يدمر مقري قيادة للوحدات الخاصة الأوكرانية في خيرسون
11:59 GMT
وأضاف التقرير أنه تم إسقاط 12 طائرة مسيرة أوكرانية في مناطق جمهورية دونيتسك ولوغانسك ومقاطعتي خيرسون وزابوروجيه خلال الـ24 ساعة الماضية.
وتم خلال العملية العسكرية في المجموع تدمير 412 طائرة عسكرية أوكرانية، و228 مروحية، و3861 طائرة مسيرة، و415 صاروخًا مضادًا للطائرات، و858 8 دبابة ومركبات قتالية مدرعة أخرى، و1094 مركبة قتالية للراجمات، و4663 قطعة مدفعية ميدانية ومدافع هاون، وكذلك تم تدمير 9777 مركبة عسكرية خاصة.
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