https://sputnikarabic.ae/20230426/الدفاع-الجوي-الروسي-يسقط-مقاتلة-سو-25-و12-طائرة-مسيرة-أوكرانية-1076314016.html
الدفاع الجوي الروسي يسقط مقاتلة "سو-25" و12 طائرة مسيرة أوكرانية
الدفاع الجوي الروسي يسقط مقاتلة "سو-25" و12 طائرة مسيرة أوكرانية
قالت الخدمة الصحفية في وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، إن أنظمة الدفاع الجوي الروسية أسقطت خلال اليوم الماضي طائرة هجومية أوكرانية من طراز "سو-25" و12... 26.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-26T12:11+0000
2023-04-26T12:11+0000
2023-04-26T12:11+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
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وجاء في التقرير أن "أنظمة الدفاع الجوي أسقطت طائرة من طراز سو-25 تابعة للقوات الجوية الأوكرانية بالقرب من قرية فيليتينسكو في مقاطعة خيرسون. بالإضافة إلى ذلك، تم اعتراض 16 قذيفة من راجمات هيمارس".وأضاف التقرير أنه تم إسقاط 12 طائرة مسيرة أوكرانية في مناطق جمهورية دونيتسك ولوغانسك ومقاطعتي خيرسون وزابوروجيه خلال الـ24 ساعة الماضية.وتم خلال العملية العسكرية في المجموع تدمير 412 طائرة عسكرية أوكرانية، و228 مروحية، و3861 طائرة مسيرة، و415 صاروخًا مضادًا للطائرات، و858 8 دبابة ومركبات قتالية مدرعة أخرى، و1094 مركبة قتالية للراجمات، و4663 قطعة مدفعية ميدانية ومدافع هاون، وكذلك تم تدمير 9777 مركبة عسكرية خاصة.
https://sputnikarabic.ae/20230426/الجيش-الروسي-يدمر-مقري-قيادة-للوحدات-الخاصة-الأوكرانية-في-خيرسون-1076313380.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
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MIA „Rosiya Segodnya“
رصد عسكري
الدفاع الجوي الروسي يسقط مقاتلة "سو-25" و12 طائرة مسيرة أوكرانية
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قالت الخدمة الصحفية في وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، إن أنظمة الدفاع الجوي الروسية أسقطت خلال اليوم الماضي طائرة هجومية أوكرانية من طراز "سو-25" و12 طائرة مسيرة و16 قذيفة "هيمارس".
وجاء في التقرير أن "أنظمة الدفاع الجوي أسقطت طائرة من طراز سو-25 تابعة للقوات الجوية الأوكرانية بالقرب من قرية فيليتينسكو في مقاطعة خيرسون. بالإضافة إلى ذلك، تم اعتراض 16 قذيفة من راجمات هيمارس".
وأضاف التقرير أنه تم إسقاط 12 طائرة مسيرة أوكرانية في مناطق جمهورية دونيتسك ولوغانسك ومقاطعتي خيرسون وزابوروجيه خلال الـ24 ساعة الماضية.
وتم خلال العملية العسكرية في المجموع تدمير 412 طائرة عسكرية أوكرانية، و228 مروحية، و3861 طائرة مسيرة، و415 صاروخًا مضادًا للطائرات، و858 8 دبابة ومركبات قتالية مدرعة أخرى، و1094 مركبة قتالية للراجمات، و4663 قطعة مدفعية ميدانية ومدافع هاون، وكذلك تم تدمير 9777 مركبة عسكرية خاصة.