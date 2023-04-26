عربي
الرئيس الصيني يجري محادثة هاتفية مع نظيره الأوكراني
https://sputnikarabic.ae/20230426/الرئاسة-الفلسطينية-الإجراءات-الإسرائيلية-في-الأقصى-وحصار-المدن-ستقود-إلى-تفجر-الأوضاع-1076305896.html
الرئاسة الفلسطينية: الإجراءات الإسرائيلية في الأقصى وحصار المدن ستقود إلى تفجر الأوضاع
الرئاسة الفلسطينية: الإجراءات الإسرائيلية في الأقصى وحصار المدن ستقود إلى تفجر الأوضاع
حذرت الرئاسة الفلسطينية، اليوم الأربعاء، من "جر المنطقة لمربع العنف والتصعيد والتوتر وعدم الاستقرار، بسبب الإجراءات الإسرائيلية في المسجد الأقصى وحصار المدن". 26.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-26T10:52+0000
2023-04-26T10:52+0000
أخبار فلسطين اليوم
أخبار إسرائيل اليوم
إسرائيل
الأخبار
العالم العربي
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/102003/05/1020030501_0:69:2988:1750_1920x0_80_0_0_7dd945f63d91da78810b4060f96d424d.jpg
وقال المتحدث باسم الرئاسة الفلسطينية، نبيل أبو ردينة، إن "سلطات الاحتلال الإسرائيلي تصر على الاستمرار في سياسة العقاب الجماعي والقتل والاعتداءات على المسجد الأقصى المبارك، إضافة الى مواصلة إرهاب المستوطنين ضد أبناء شعبنا بالقتل والسرقة، بحماية جيش الاحتلال"، حسب وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).وأضاف أبو ردينة أن "قيام مستوطنين متطرفين باقتحام المسجد الأقصى ورفع علم الاحتلال في باحاته وتكرار اقتحام شرطة الاحتلال لمصلى باب الرحمة وتخريب تمديدات الكهرباء داخله، يؤكد أن الحكومة الإسرائيلية المتطرفة تبحث عن سبل تفجير الأوضاع".وحمّل "الحكومة الإسرائيلية مسؤولية هذه السياسات الخطيرة الساعية لتدمير أي جهد إقليمي أو دولي يبذل لتوفير الاستقرار ومنع تدهور الأوضاع"، داعيًا "أمريكا إلى التدخل الفوري لوقف هذه الممارسات الخطرة، والضغط على إسرائيل لوقف كافة إجراءاتها أحادية الجانب".واقتحم عشرات المستوطنين الإسرائيليين المسجد الأقصى في مدينة القدس الشرقية، صباح الاثنين الماضي، بعد توقف استمر منذ بداية العشر الأواخر من شهر رمضان بموجب قرار رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.وبث فلسطينيون على مواقع التواصل فيديوهات توثق اقتحامات المستوطنين من باب المغاربة أحد أبواب المسجد الأقصى تحت حماية الشرطة الإسرائيلية، فيما يقوم بعضهم بأداء صلوات وطقوس تلمودية.وكان نتنياهو قد وجه بمنع اقتحام المستوطنين للأقصى خلال العشر الأواخر من رمضان تجنبا لتصعيد الأوضاع في وقت تواجه فيه حكومته المشكّلة من أحزاب يمينية متطرفة ضغوطا داخلية كبيرة على خلفية خطة إصلاح القضاء المثيرة للجدل.
https://sputnikarabic.ae/20230415/البيان-الختامي-للاجتماع-التشاوري-في-السعودية-إدانة-الاعتداءات-الإسرائيلية-على-المسجد-الأقصى-1075933157.html
إسرائيل
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/102003/05/1020030501_186:0:2821:1976_1920x0_80_0_0_1917a5dac3102e428878a5084782fb58.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار فلسطين اليوم, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, الأخبار, العالم العربي
أخبار فلسطين اليوم, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, الأخبار, العالم العربي

الرئاسة الفلسطينية: الإجراءات الإسرائيلية في الأقصى وحصار المدن ستقود إلى تفجر الأوضاع

10:52 GMT 26.04.2023
© AFP 2023 / ABBAS MOMANIنبيل أبو ردينة الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية
نبيل أبو ردينة الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية - سبوتنيك عربي, 1920, 26.04.2023
© AFP 2023 / ABBAS MOMANI
تابعنا عبرTelegram
حذرت الرئاسة الفلسطينية، اليوم الأربعاء، من "جر المنطقة لمربع العنف والتصعيد والتوتر وعدم الاستقرار، بسبب الإجراءات الإسرائيلية في المسجد الأقصى وحصار المدن".
وقال المتحدث باسم الرئاسة الفلسطينية، نبيل أبو ردينة، إن "سلطات الاحتلال الإسرائيلي تصر على الاستمرار في سياسة العقاب الجماعي والقتل والاعتداءات على المسجد الأقصى المبارك، إضافة الى مواصلة إرهاب المستوطنين ضد أبناء شعبنا بالقتل والسرقة، بحماية جيش الاحتلال"، حسب وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).
وأضاف أبو ردينة أن "قيام مستوطنين متطرفين باقتحام المسجد الأقصى ورفع علم الاحتلال في باحاته وتكرار اقتحام شرطة الاحتلال لمصلى باب الرحمة وتخريب تمديدات الكهرباء داخله، يؤكد أن الحكومة الإسرائيلية المتطرفة تبحث عن سبل تفجير الأوضاع".
رمضان في فلسطين - سبوتنيك عربي, 1920, 15.04.2023
البيان الختامي لاجتماع وزراء الخارجية العرب: إدانة الاعتداءات الإسرائيلية على المسجد الأقصى
15 أبريل, 00:18 GMT
وحمّل "الحكومة الإسرائيلية مسؤولية هذه السياسات الخطيرة الساعية لتدمير أي جهد إقليمي أو دولي يبذل لتوفير الاستقرار ومنع تدهور الأوضاع"، داعيًا "أمريكا إلى التدخل الفوري لوقف هذه الممارسات الخطرة، والضغط على إسرائيل لوقف كافة إجراءاتها أحادية الجانب".
واقتحم عشرات المستوطنين الإسرائيليين المسجد الأقصى في مدينة القدس الشرقية، صباح الاثنين الماضي، بعد توقف استمر منذ بداية العشر الأواخر من شهر رمضان بموجب قرار رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.
وبث فلسطينيون على مواقع التواصل فيديوهات توثق اقتحامات المستوطنين من باب المغاربة أحد أبواب المسجد الأقصى تحت حماية الشرطة الإسرائيلية، فيما يقوم بعضهم بأداء صلوات وطقوس تلمودية.
وكان نتنياهو قد وجه بمنع اقتحام المستوطنين للأقصى خلال العشر الأواخر من رمضان تجنبا لتصعيد الأوضاع في وقت تواجه فيه حكومته المشكّلة من أحزاب يمينية متطرفة ضغوطا داخلية كبيرة على خلفية خطة إصلاح القضاء المثيرة للجدل.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة05:36 GMTالجيش السوداني - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة للاشتباكات في السودان بين الجيش والدعم السريع... فيديوأمس, 12:49 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала