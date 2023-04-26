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https://sputnikarabic.ae/20230426/السفير-الأمريكي-يصف-دعوة-المجر-لوقف-إطلاق-النار-في-أوكرانيا-بأنها-ساخرة-1076335741.html
السفير الأمريكي يصف دعوة المجر لوقف إطلاق النار في أوكرانيا بأنها "ساخرة"
السفير الأمريكي يصف دعوة المجر لوقف إطلاق النار في أوكرانيا بأنها "ساخرة"
أعلن السفير الأمريكي في بودابست، ديفيد برسمان، أن دعوات الحكومة المجرية ودول أخرى لوقف إطلاق النار في أوكرانيا تبدو "ساخرة"، وأن أوكرانيا ستنتهي إذا أوقفت... 26.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-26T17:02+0000
2023-04-26T17:02+0000
روسيا
المجر
الولايات المتحدة الأمريكية
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وأضاف برسمان: "عندما نسمع سياسيين يدعون إلى الاسترضاء متنكرين بزي السلام. لنكن واضحين جدًا، إذا أوقفت أوكرانيا الأعمال العدائية، فستنتهي أوكرانيا".وقال السفير الأمريكي: "من "السخرية" الدعوة إلى وقف إطلاق النار عندما لا تكون بلدك".وبحسب وسائل إعلام غربية، فإن السفير انتقد الدعوات لوقف الأعمال العدائية في أوكرانيا، ولم يسمّ بشكل مباشر رئيس الوزراء المجري، فيكتور أوربان، لكن الزعيم المجري هو الذي دعا مرارًا وتكرارًا إلى وقف إطلاق النار في أوكرانيا والانتقال إلى محادثات السلام.في وقت سابق، قال وزير الخارجية المجري، بيتر سيارتو، إن المجر هي الدولة الوحيدة في مجلس وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي التي عارضت الإمداد التالي بالأسلحة إلى كييف، لأنها تطيل أمد الصراع في أوكرانيا، بحسب صحيفة "غازيتا".
https://sputnikarabic.ae/20230426/بولندا-تصادر-أموال-السفارة-الروسية-في-وارسو-1076331274.html
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روسيا, المجر, الولايات المتحدة الأمريكية
روسيا, المجر, الولايات المتحدة الأمريكية

السفير الأمريكي يصف دعوة المجر لوقف إطلاق النار في أوكرانيا بأنها "ساخرة"

17:02 GMT 26.04.2023
© Sputnik . Pavel Lisitsyn /  / الانتقال إلى بنك الصورالعلم الأمريكي بالقرب من مبنى القنصلية الأمريكية العامة في يكاتيرنبورغ الروسية
العلم الأمريكي بالقرب من مبنى القنصلية الأمريكية العامة في يكاتيرنبورغ الروسية - سبوتنيك عربي, 1920, 26.04.2023
© Sputnik . Pavel Lisitsyn /
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أعلن السفير الأمريكي في بودابست، ديفيد برسمان، أن دعوات الحكومة المجرية ودول أخرى لوقف إطلاق النار في أوكرانيا تبدو "ساخرة"، وأن أوكرانيا ستنتهي إذا أوقفت الأعمال العدائية.
وأضاف برسمان: "عندما نسمع سياسيين يدعون إلى الاسترضاء متنكرين بزي السلام. لنكن واضحين جدًا، إذا أوقفت أوكرانيا الأعمال العدائية، فستنتهي أوكرانيا".
وقال السفير الأمريكي: "من "السخرية" الدعوة إلى وقف إطلاق النار عندما لا تكون بلدك".
وارسو - سبوتنيك عربي, 1920, 26.04.2023
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16:27 GMT
وبحسب وسائل إعلام غربية، فإن السفير انتقد الدعوات لوقف الأعمال العدائية في أوكرانيا، ولم يسمّ بشكل مباشر رئيس الوزراء المجري، فيكتور أوربان، لكن الزعيم المجري هو الذي دعا مرارًا وتكرارًا إلى وقف إطلاق النار في أوكرانيا والانتقال إلى محادثات السلام.
في وقت سابق، قال وزير الخارجية المجري، بيتر سيارتو، إن المجر هي الدولة الوحيدة في مجلس وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي التي عارضت الإمداد التالي بالأسلحة إلى كييف، لأنها تطيل أمد الصراع في أوكرانيا، بحسب صحيفة "غازيتا".
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