https://sputnikarabic.ae/20230426/الصحة-السودانية-مقتل-512-شخصا-وإصابة-4193-منذ-بداية-الاشتباكات--1076335091.html

الصحة السودانية: مقتل 512 شخصا وإصابة 4193 منذ بداية الاشتباكات

الصحة السودانية: مقتل 512 شخصا وإصابة 4193 منذ بداية الاشتباكات

أعلنت وزارة الصحة السودانية، ارتفاع حصيلة قتلى الاشتباكات التي تشهدها السودان بين الجيش وقوات "الدعم السريع" إلى 512 والإصابات إلى 4193. 26.04.2023, سبوتنيك عربي

2023-04-26T16:46+0000

2023-04-26T16:46+0000

2023-04-26T16:46+0000

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جاء ذلك في بيان للوزارة نشرته، اليوم الأربعاء، في ظل اشتباكات دامية تشهدها البلاد منذ منتصف الشهر الجاري.وقال البيان إنه منذ 15 وحتى يوم أمس 25 أبريل/ نيسان، تم تسجيل "4193 حالة إصابة و512 حالة وفاة في البلاد".وأوضح أن ولاية الخرطوم شهدت خلال الفترة ذاتها، مقتل 169 مواطنا و2403 مصابا.وأضاف: "تم رصد 3 وفيات و23 إصابة في ولاية الخرطوم، يوم أمس الثلاثاء".وأشارت وزارة الصحة السودانية في بيانها، إلى أنه "تم التواصل مع قادة الطرفين لضرورة تجنيب المنطقة المركزية، التي بها معمل الصحة العامة المرجعي (استاك)، لعمليات الضرب و المقذوفات الحارقة حتى لا يتسبب المعمل في إحداث مشاكل صحية أكبر".وجددت الوزارة مطالبتها لطرفي الصراع "بالابتعاد عن المستشفيات والمرافق الصحية وعدم اتخاذها نقاط ارتكاز لتسهيل حركة الكوادر والأطباء والإمداد".وأضافت أن "الخدمة مستقرة نسبيا ودخلت بعض المستشفيات الخدمة بعد توقف"، معربة عن شكرها للكوادر الطبية والمتطوعين لاستجابتهم لسد النقص، رغم الصعوبات التي تواجههم حتي الآن.وتأتي هذه التطورات في وقت دخل فيه الصراع الأخطر في السودان يومه الـ 12، دون أي بوادر لحل قريب.ودفعت المعارك المتواصلة بين الجيش وقوات الدعم السريع، الكثير من الدول إلى تكثيف جهودها لإجلاء رعاياها أو أفراد بعثات دبلوماسية، برا وبحرا وجوا.كما تسببت المعارك بين الجيش وقوات الدعم السريع بمقتل 512 شخصا وإصابة 4193 منذ بداية الاشتباكات، ودفعت عشرات الآلاف إلى النزوح من مناطق الاشتباكات نحو ولايات أخرى، أو في اتجاه تشاد ومصر.

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أخبار السودان اليوم, قوات الدعم السريع السودانية, الجيش السوداني, العالم العربي, أخبار العالم الآن