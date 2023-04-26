https://sputnikarabic.ae/20230426/الصحة-العالمية-61-من-المرافق-الصحية-في-الخرطوم-توقفت-عن-العمل-1076325406.html

"الصحة العالمية": 61% من المرافق الصحية في الخرطوم توقفت عن العمل

"الصحة العالمية": 61% من المرافق الصحية في الخرطوم توقفت عن العمل

أعلنت منظمة الصحة العالمية أن أكثر من 60 في المئة من مرافق الرعاية الصحية في الخرطوم أغلقت، جراء تواصل الاشتباكات المسلحة بين الجيش وقوات الدعم السريع في... 26.04.2023, سبوتنيك عربي

2023-04-26T14:45+0000

2023-04-26T14:45+0000

2023-04-26T14:45+0000

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جاء هذا في تصريحات للمدير العام للمنظمة، تيدروس أدهانوم، اليوم الأربعاء، خلال مؤتمر صحفي في جنيف، بحسب "فرانس برس".وقال المدير العام للمنظمة: "في العاصمة الخرطوم، 61 في المئة من المرافق الصحية مغلقة و16 في المئة فقط تعمل بشكل طبيعي".وتوقع أدهانوم، تسجيل المزيد من حالات الوفاة في السودان بسبب نقص الخدمات الصحية الأساسية جراء الصراع الدائر في البلد العربي.وأضاف أدهانوم: "علاوة على عدد الوفيات والإصابات الناجمة عن النزاع نفسه، تتوقع منظمة الصحة العالمية تسجيل عدد أكبر من الوفيات بسبب تفشي الأمراض ونقص الوصول إلى الغذاء والماء وانقطاع الخدمات الصحية الأساسية".وأكد أن موظفي منظمة الصحة العالمية يخاطرون بحياتهم لدعم الاحتياجات الصحية العاجلة في السودان، مضيفا: "نعيد نقلهم إلى مناطق آمنة".وتسببت المعارك منذ 15 أبريل/ نيسان الجاري، بين الجيش وقوات الدعم السريع، بمقتل 460 شخصا وإصابة نحو 4630 آخرين، ودفعت عشرات الآلاف إلى النزوح من مناطق الاشتباكات نحو ولايات أخرى، أو في اتجاه تشاد ومصر.وأعلن وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، عن التوصل إلى هدنة جديدة في السودان لمدة 72 ساعة، اعتبارا من منتصف ليل الاثنين/الثلاثاء.

https://sputnikarabic.ae/20230426/عودة-136-مغربيا-من-العالقين-في-السودان-إلى-وطنهم-1076321370.html

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أخبار السودان اليوم, منظمة الصحة العالمية, العالم العربي, الأخبار, الجيش السوداني, قوات الدعم السريع السودانية