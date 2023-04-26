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https://sputnikarabic.ae/20230426/الصين-تكشف-عن-مخطط-لتطوير-استكشاف-الفضاء-السحيق-1076289257.html
الصين تكشف عن مخطط لتطوير استكشاف الفضاء السحيق
الصين تكشف عن مخطط لتطوير استكشاف الفضاء السحيق
رسمت الصين مخططا لتطوير استكشاف الفضاء السحيق في المستقبل يتضمن استكشاف القمر، والكويكبات، والمذنّبات، والكواكب الأخرى في نظامنا الشمسي. 26.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-26T05:56+0000
2023-04-26T05:56+0000
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وقال وو يان هوا، كبير مصممي المشروع الرئيسي لاستكشاف الفضاء السحيق، يوم الثلاثاء الماضي، خلال المؤتمر الدولي لاستكشاف الفضاء السحيق الذي عُقد في مدينة خفي، حاضرة مقاطعة آنهوي شرقي الصين، قال إن الصين ستطلق القمر الصناعي التتابعي "تشيوتشياو-2" أو "جسر العقعق-2"، و"المسبار تشانغ آه-6"، حوالي عام 2024، لجمع عينات من الجانب البعيد من القمر وإعادتها إلى الأرض. وأضاف وو أن الصين تخطط لإطلاق المسبار تشانغ آه-7، حوالي عام 2026، لتنفيذ استكشاف الموارد للقطب الجنوبي للقمر، وإطلاق المسبار تشانغ آه-8، حوالي عام 2028، لبناء النموذج الأساسي لمحطة أبحاث القمر الدولية. وتخطط الصين لإطلاق مهمة تيانون-2، حوالي عام 2025، لجمع عينات من كويكب قريب من الأرض واستكشاف مذنب الحزام الرئيسي. وأشار وو أيضاً إلى أن الصين تخطط لإطلاق مهمة تيانون-3، حوالي عام 2030، لجمع عينات من كوكب المريخ، وإطلاق تيانون-4، حوالي عام 2030، لاستكشاف نظام جوفيان وأورانوس، حسب وكالة "شينخوا".ونفّذت الصين بنجاح في السنوات الـ20 الماضية، برنامجاً لاستكشاف القمر من ثلاث خطوات وحققت إرسال مسبار إلى المدار، والهبوط، والتجول على سطح المريخ في مهمة واحدة.
https://sputnikarabic.ae/20230415/وكالة-الفضاء-الأوروبية-تطلق-مستكشف-أقمار-كوكب-المشتري-1075935825.html
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الصين, العالم, علوم
الصين, العالم, علوم

الصين تكشف عن مخطط لتطوير استكشاف الفضاء السحيق

05:56 GMT 26.04.2023
© flickr.com / NASA Goddard Space Flight Center الفضاء
الفضاء - سبوتنيك عربي, 1920, 26.04.2023
© flickr.com / NASA Goddard Space Flight Center
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رسمت الصين مخططا لتطوير استكشاف الفضاء السحيق في المستقبل يتضمن استكشاف القمر، والكويكبات، والمذنّبات، والكواكب الأخرى في نظامنا الشمسي.
وقال وو يان هوا، كبير مصممي المشروع الرئيسي لاستكشاف الفضاء السحيق، يوم الثلاثاء الماضي، خلال المؤتمر الدولي لاستكشاف الفضاء السحيق الذي عُقد في مدينة خفي، حاضرة مقاطعة آنهوي شرقي الصين، قال إن الصين ستطلق القمر الصناعي التتابعي "تشيوتشياو-2" أو "جسر العقعق-2"، و"المسبار تشانغ آه-6"، حوالي عام 2024، لجمع عينات من الجانب البعيد من القمر وإعادتها إلى الأرض.
القطب الجنوبي لكوكب المشتري - سبوتنيك عربي, 1920, 15.04.2023
وكالة الفضاء الأوروبية تطلق مستكشف أقمار كوكب المشتري
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وأضاف وو أن الصين تخطط لإطلاق المسبار تشانغ آه-7، حوالي عام 2026، لتنفيذ استكشاف الموارد للقطب الجنوبي للقمر، وإطلاق المسبار تشانغ آه-8، حوالي عام 2028، لبناء النموذج الأساسي لمحطة أبحاث القمر الدولية.
وتخطط الصين لإطلاق مهمة تيانون-2، حوالي عام 2025، لجمع عينات من كويكب قريب من الأرض واستكشاف مذنب الحزام الرئيسي.
وأشار وو أيضاً إلى أن الصين تخطط لإطلاق مهمة تيانون-3، حوالي عام 2030، لجمع عينات من كوكب المريخ، وإطلاق تيانون-4، حوالي عام 2030، لاستكشاف نظام جوفيان وأورانوس، حسب وكالة "شينخوا".
ونفّذت الصين بنجاح في السنوات الـ20 الماضية، برنامجاً لاستكشاف القمر من ثلاث خطوات وحققت إرسال مسبار إلى المدار، والهبوط، والتجول على سطح المريخ في مهمة واحدة.
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