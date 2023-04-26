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https://sputnikarabic.ae/20230426/العراق-يعلن-تخصيص-طائرتين-لإجلاء-رعاياه-من-السودان-1076336769.html
العراق يعلن تخصيص طائرتين لإجلاء رعاياه من السودان
العراق يعلن تخصيص طائرتين لإجلاء رعاياه من السودان
أعلنت السلطات العراقية، اليوم الأربعاء، تخصيص طائرتين لإجلاء الرعايا العراقيين العالقين في السودان. 26.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-26T17:12+0000
2023-04-26T17:12+0000
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جاء ذلك في بيان صادر عن وزارة الدفاع، بحسب وكالة الأنباء العراقية الرسمية.وقال البيان: "بتوجيه من القائد العام للقوات المسلحة، خصص وزير الدفاع ثابت محمد سعيد العباسي، طائرتين لإجلاء الرعايا العراقيين العالقين في السودان".وأضاف أن "وزارة الدفاع والجيش العراقي جاهزان لكل المهام".وأعلن العراق، السبت الماضي، نجاح إجلاء دبلوماسييه من مبنى سفارته في العاصمة السودانية الخرطوم.وتأتي هذه التطورات في وقت دخل فيه الصراع الأخطر في السودان يومه الـ 12، دون أي بوادر لحل قريب.ودفعت المعارك المتواصلة بين الجيش وقوات الدعم السريع، الكثير من الدول إلى تكثيف جهودها لإجلاء رعاياها أو أفراد بعثات دبلوماسية، برا وبحرا وجوا.كما تسببت المعارك بين الجيش وقوات الدعم السريع بمقتل 512 شخصا وإصابة 4193 منذ بداية الاشتباكات، ودفعت عشرات الآلاف إلى النزوح من مناطق الاشتباكات نحو ولايات أخرى، أو في اتجاه تشاد ومصر.
https://sputnikarabic.ae/20230426/عودة-136-مغربيا-من-العالقين-في-السودان-إلى-وطنهم-1076321370.html
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العراق, أخبار العراق اليوم, أخبار السودان اليوم, العالم العربي, الأخبار
العراق, أخبار العراق اليوم, أخبار السودان اليوم, العالم العربي, الأخبار

العراق يعلن تخصيص طائرتين لإجلاء رعاياه من السودان

17:12 GMT 26.04.2023
© AFP 2023 / ASHRAF SHAZLYمطار الخرطوم الدولي
مطار الخرطوم الدولي - سبوتنيك عربي, 1920, 26.04.2023
© AFP 2023 / ASHRAF SHAZLY
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أعلنت السلطات العراقية، اليوم الأربعاء، تخصيص طائرتين لإجلاء الرعايا العراقيين العالقين في السودان.
جاء ذلك في بيان صادر عن وزارة الدفاع، بحسب وكالة الأنباء العراقية الرسمية.
شوهد الدخان يتصاعد من أحد أحياء الخرطوم ، السودان ، السبت 15 أبريل 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 26.04.2023
عودة 136 مغربيا من العالقين في السودان إلى وطنهم
13:51 GMT
وقال البيان: "بتوجيه من القائد العام للقوات المسلحة، خصص وزير الدفاع ثابت محمد سعيد العباسي، طائرتين لإجلاء الرعايا العراقيين العالقين في السودان".
وأضاف أن "وزارة الدفاع والجيش العراقي جاهزان لكل المهام".
وأعلن العراق، السبت الماضي، نجاح إجلاء دبلوماسييه من مبنى سفارته في العاصمة السودانية الخرطوم.
وتأتي هذه التطورات في وقت دخل فيه الصراع الأخطر في السودان يومه الـ 12، دون أي بوادر لحل قريب.
ودفعت المعارك المتواصلة بين الجيش وقوات الدعم السريع، الكثير من الدول إلى تكثيف جهودها لإجلاء رعاياها أو أفراد بعثات دبلوماسية، برا وبحرا وجوا.
كما تسببت المعارك بين الجيش وقوات الدعم السريع بمقتل 512 شخصا وإصابة 4193 منذ بداية الاشتباكات، ودفعت عشرات الآلاف إلى النزوح من مناطق الاشتباكات نحو ولايات أخرى، أو في اتجاه تشاد ومصر.
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