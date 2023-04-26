https://sputnikarabic.ae/20230426/العراق-يعلن-تخصيص-طائرتين-لإجلاء-رعاياه-من-السودان-1076336769.html

العراق يعلن تخصيص طائرتين لإجلاء رعاياه من السودان

العراق يعلن تخصيص طائرتين لإجلاء رعاياه من السودان

أعلنت السلطات العراقية، اليوم الأربعاء، تخصيص طائرتين لإجلاء الرعايا العراقيين العالقين في السودان. 26.04.2023, سبوتنيك عربي

2023-04-26T17:12+0000

2023-04-26T17:12+0000

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جاء ذلك في بيان صادر عن وزارة الدفاع، بحسب وكالة الأنباء العراقية الرسمية.وقال البيان: "بتوجيه من القائد العام للقوات المسلحة، خصص وزير الدفاع ثابت محمد سعيد العباسي، طائرتين لإجلاء الرعايا العراقيين العالقين في السودان".وأضاف أن "وزارة الدفاع والجيش العراقي جاهزان لكل المهام".وأعلن العراق، السبت الماضي، نجاح إجلاء دبلوماسييه من مبنى سفارته في العاصمة السودانية الخرطوم.وتأتي هذه التطورات في وقت دخل فيه الصراع الأخطر في السودان يومه الـ 12، دون أي بوادر لحل قريب.ودفعت المعارك المتواصلة بين الجيش وقوات الدعم السريع، الكثير من الدول إلى تكثيف جهودها لإجلاء رعاياها أو أفراد بعثات دبلوماسية، برا وبحرا وجوا.كما تسببت المعارك بين الجيش وقوات الدعم السريع بمقتل 512 شخصا وإصابة 4193 منذ بداية الاشتباكات، ودفعت عشرات الآلاف إلى النزوح من مناطق الاشتباكات نحو ولايات أخرى، أو في اتجاه تشاد ومصر.

https://sputnikarabic.ae/20230426/عودة-136-مغربيا-من-العالقين-في-السودان-إلى-وطنهم-1076321370.html

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