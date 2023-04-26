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القوات الأوكرانية تقصف ياسينوفاتايا ودونيتسك بـ11 قذيفة
Работа армейской авиации в зоне проведения СВО - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230426/القوات-الأوكرانية-تقصف-ياسينوفاتايا-ودونيتسك-بـ-11-قذيفة-1076287222.html
القوات الأوكرانية تقصف ياسينوفاتايا ودونيتسك بـ11 قذيفة
القوات الأوكرانية تقصف ياسينوفاتايا ودونيتسك بـ11 قذيفة
قصفت القوات الأوكرانية صباح اليوم الأربعاء، ياسينوفاتا ودونيتسك، حيث تم إطلاق 11 قذيفة من عيار 155 ملم، التي تستخدمها دول "الناتو". 26.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-26T03:24+0000
2023-04-26T03:37+0000
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ووفقًا لبيان صادر عن ممثلية جمهورية دونيتسك الشعبية في المركز المشترك للرصد والتنسيق المتعلق بقضايا الجرائم الحربية الأوكرانية عبر موقع تليغرام: "تم تسجيل قصف من قبل قوات الجيش الأوكراني الساعة 02:20 في اتجاه قرية تونينكي - مدينة ياسينوفاتا: وتم إطلاق 5 قذائف عيار 155 ملم".وأشار البيان إلى أنه: "بالإضافة إلى ذلك، تعرضت منطقة كيوبيشيفسكي في دونيتسك لقصف بست قذائف في الساعة 05:10".يُذكر أن مدفعية عيار 155 ملم تُستخدم من قبل دول حلف شمال الأطلسي (الناتو). وقدمت الولايات المتحدة مدافع "M777" عيار 155 ملم إلى كييف، وتستخدم القوات الأوكرانية بنشاط هذه المدافع في قصف مدن جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين.كما تم توريد وحدات المدفعية الألمانية "PzH 2000" ومدافع الهاون البولندية "Krab" ومدافع الهاون الفرنسية "CAESAR" إلى القوات الأوكرانية، والتي تستخدم قذائف من هذا العيار أيضًا.وتواصل القوات الروسية عمليتها العسكرية الخاصة، مستكملة تحرير المناطق الأربع التي انضمت إلى روسيا الاتحادية العام الماضي (جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك الشعبيتان ومقاطعتا زابوروجيه وخيرسون).وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط/ فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
https://sputnikarabic.ae/20230426/الدفاع-الروسية-القضاء-على-15-مخربا-أوكرانيا-و3-قوارب-ومستودع-للقوات-الأوكرانية-في-اتجاه-خيرسون-1076286791.html
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القوات الأوكرانية, أخبار جمهورية دونيتسك, أخبار أوكرانيا, العالم, أخبار العالم الآن, روسيا, أخبار روسيا اليوم
القوات الأوكرانية, أخبار جمهورية دونيتسك, أخبار أوكرانيا, العالم, أخبار العالم الآن, روسيا, أخبار روسيا اليوم

القوات الأوكرانية تقصف ياسينوفاتايا ودونيتسك بـ11 قذيفة

03:24 GMT 26.04.2023 (تم التحديث: 03:37 GMT 26.04.2023)
© Sputnik . Sergey Baturin / الانتقال إلى بنك الصور تداعيات قصف القوات المسلحة الأوكرانية المدرسة رقم 17 في مدينة زوغريس في جمهورية دونيتسك الشعبية
تداعيات قصف القوات المسلحة الأوكرانية المدرسة رقم 17 في مدينة زوغريس في جمهورية دونيتسك الشعبية - سبوتنيك عربي, 1920, 26.04.2023
© Sputnik . Sergey Baturin
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قصفت القوات الأوكرانية صباح اليوم الأربعاء، ياسينوفاتا ودونيتسك، حيث تم إطلاق 11 قذيفة من عيار 155 ملم، التي تستخدمها دول "الناتو".
ووفقًا لبيان صادر عن ممثلية جمهورية دونيتسك الشعبية في المركز المشترك للرصد والتنسيق المتعلق بقضايا الجرائم الحربية الأوكرانية عبر موقع تليغرام: "تم تسجيل قصف من قبل قوات الجيش الأوكراني الساعة 02:20 في اتجاه قرية تونينكي - مدينة ياسينوفاتا: وتم إطلاق 5 قذائف عيار 155 ملم".
العمل القتالي لدبابة تي-72 للقوات الجيش الروسي في القطاع الجنوبي من منطقة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 26.04.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
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02:32 GMT
وأشار البيان إلى أنه: "بالإضافة إلى ذلك، تعرضت منطقة كيوبيشيفسكي في دونيتسك لقصف بست قذائف في الساعة 05:10".
يُذكر أن مدفعية عيار 155 ملم تُستخدم من قبل دول حلف شمال الأطلسي (الناتو). وقدمت الولايات المتحدة مدافع "M777" عيار 155 ملم إلى كييف، وتستخدم القوات الأوكرانية بنشاط هذه المدافع في قصف مدن جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين.
كما تم توريد وحدات المدفعية الألمانية "PzH 2000" ومدافع الهاون البولندية "Krab" ومدافع الهاون الفرنسية "CAESAR" إلى القوات الأوكرانية، والتي تستخدم قذائف من هذا العيار أيضًا.
وتواصل القوات الروسية عمليتها العسكرية الخاصة، مستكملة تحرير المناطق الأربع التي انضمت إلى روسيا الاتحادية العام الماضي (جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك الشعبيتان ومقاطعتا زابوروجيه وخيرسون).
وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط/ فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
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