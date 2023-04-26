https://sputnikarabic.ae/20230426/القوات-الأوكرانية-تقصف-ياسينوفاتايا-ودونيتسك-بـ-11-قذيفة-1076287222.html
القوات الأوكرانية تقصف ياسينوفاتايا ودونيتسك بـ11 قذيفة
القوات الأوكرانية تقصف ياسينوفاتايا ودونيتسك بـ11 قذيفة
قصفت القوات الأوكرانية صباح اليوم الأربعاء، ياسينوفاتا ودونيتسك، حيث تم إطلاق 11 قذيفة من عيار 155 ملم، التي تستخدمها دول "الناتو". 26.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-26T03:24+0000
2023-04-26T03:24+0000
2023-04-26T03:37+0000
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ووفقًا لبيان صادر عن ممثلية جمهورية دونيتسك الشعبية في المركز المشترك للرصد والتنسيق المتعلق بقضايا الجرائم الحربية الأوكرانية عبر موقع تليغرام: "تم تسجيل قصف من قبل قوات الجيش الأوكراني الساعة 02:20 في اتجاه قرية تونينكي - مدينة ياسينوفاتا: وتم إطلاق 5 قذائف عيار 155 ملم".وأشار البيان إلى أنه: "بالإضافة إلى ذلك، تعرضت منطقة كيوبيشيفسكي في دونيتسك لقصف بست قذائف في الساعة 05:10".يُذكر أن مدفعية عيار 155 ملم تُستخدم من قبل دول حلف شمال الأطلسي (الناتو). وقدمت الولايات المتحدة مدافع "M777" عيار 155 ملم إلى كييف، وتستخدم القوات الأوكرانية بنشاط هذه المدافع في قصف مدن جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين.كما تم توريد وحدات المدفعية الألمانية "PzH 2000" ومدافع الهاون البولندية "Krab" ومدافع الهاون الفرنسية "CAESAR" إلى القوات الأوكرانية، والتي تستخدم قذائف من هذا العيار أيضًا.وتواصل القوات الروسية عمليتها العسكرية الخاصة، مستكملة تحرير المناطق الأربع التي انضمت إلى روسيا الاتحادية العام الماضي (جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك الشعبيتان ومقاطعتا زابوروجيه وخيرسون).وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط/ فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
https://sputnikarabic.ae/20230426/الدفاع-الروسية-القضاء-على-15-مخربا-أوكرانيا-و3-قوارب-ومستودع-للقوات-الأوكرانية-في-اتجاه-خيرسون-1076286791.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
القوات الأوكرانية, أخبار جمهورية دونيتسك, أخبار أوكرانيا, العالم, أخبار العالم الآن, روسيا, أخبار روسيا اليوم
القوات الأوكرانية, أخبار جمهورية دونيتسك, أخبار أوكرانيا, العالم, أخبار العالم الآن, روسيا, أخبار روسيا اليوم
القوات الأوكرانية تقصف ياسينوفاتايا ودونيتسك بـ11 قذيفة
03:24 GMT 26.04.2023 (تم التحديث: 03:37 GMT 26.04.2023) تابعنا عبر
قصفت القوات الأوكرانية صباح اليوم الأربعاء، ياسينوفاتا ودونيتسك، حيث تم إطلاق 11 قذيفة من عيار 155 ملم، التي تستخدمها دول "الناتو".
ووفقًا لبيان صادر عن ممثلية جمهورية دونيتسك الشعبية في المركز المشترك للرصد والتنسيق المتعلق بقضايا الجرائم الحربية الأوكرانية عبر موقع تليغرام: "تم تسجيل قصف من قبل قوات الجيش الأوكراني الساعة 02:20 في اتجاه قرية تونينكي - مدينة ياسينوفاتا: وتم إطلاق 5 قذائف عيار 155 ملم".
وأشار البيان إلى أنه: "بالإضافة إلى ذلك، تعرضت منطقة كيوبيشيفسكي في دونيتسك لقصف بست قذائف في الساعة 05:10".
يُذكر أن مدفعية عيار 155 ملم تُستخدم من قبل دول حلف شمال الأطلسي (الناتو). وقدمت الولايات المتحدة مدافع "M777" عيار 155 ملم إلى كييف، وتستخدم القوات الأوكرانية بنشاط هذه المدافع في قصف مدن جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين.
كما تم توريد وحدات المدفعية الألمانية "PzH 2000" ومدافع الهاون البولندية "Krab" ومدافع الهاون الفرنسية "CAESAR" إلى القوات الأوكرانية، والتي تستخدم قذائف من هذا العيار أيضًا.
وتواصل القوات الروسية عمليتها العسكرية الخاصة، مستكملة تحرير المناطق الأربع التي انضمت إلى روسيا الاتحادية العام الماضي (جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك الشعبيتان ومقاطعتا زابوروجيه وخيرسون).
وحددت موسكو منذ إطلاق العملية،
يوم 24 شباط/ فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.