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Работа армейской авиации в зоне проведения СВО - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230426/القوات-البيلاروسية-تتدرب-على-استخدام-صواريخ-إسكندر-في-روسيا-فيديو-1076296579.html
القوات البيلاروسية تتدرب على استخدام صواريخ "إسكندر" في روسيا... فيديو
القوات البيلاروسية تتدرب على استخدام صواريخ "إسكندر" في روسيا... فيديو
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، يوم الأربعاء، أن القوات البيلاروسية في ساحة تدريب عسكرية في روسيا تجري تدريبات عسكرية على صيانة واستخدام الأسلحة النووية التكتيكية... 26.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-26T08:16+0000
2023-04-26T08:16+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
سلاح روسيا
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وفي أحد حقول التدريب في المنطقة العسكرية الجنوبية، منذ 3 أبريل/ نيسان، تم تدريب الأطقم البيلاروسية على كيفية استخدام هذه المنظومة، ودرس أفراد الطاقم بالتفصيل الحسابات المطلوبة واستخدام الذخيرة وقضايا الصيانة.وأضافت الدفاع الروسية: "خلال التدريب، أظهرت القوات البيلاروسية أقصى قدر من الاجتهاد وأظهروا نتائج ممتازة، مما يؤكد مستوى عالٍ من الاستعداد لأداء المهام لهذا الغرض".ويتكون نظام الصواريخ التشغيلي والتكتيكي "إسكندر" من قاذفة ذاتية الدفع، ومركبة نقل وتحميل، ومركبة قيادة وتحكم، ومركبة تنظيم وصيانة، ونقطة إعداد معلومات.وأعلن وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، في وقت سابق، تسليم القوات المسلحة البيلاروسية منظومات "إسكندر- إم" العملياتية والتكتيكية، القادرة على استخدام صواريخ نووية، وبدء تدريب الأطقم البيلاروسية على كيفية استخدامها.
https://sputnikarabic.ae/20230424/القوات-الروسية-تقضي-على-الفيلق-الجورجي-المتورط-بتعذيب-وقتل-أفراد-من-الجيش-الروسي-1076223746.html
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روسيا, سلاح روسيا
روسيا, سلاح روسيا

القوات البيلاروسية تتدرب على استخدام صواريخ "إسكندر" في روسيا... فيديو

08:16 GMT 26.04.2023
© Sputnik . Ramil Sitdekov /  / الانتقال إلى بنك الصورصاروخ إسكندر- إم
صاروخ إسكندر- إم - سبوتنيك عربي, 1920, 26.04.2023
© Sputnik . Ramil Sitdekov /
/
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية، يوم الأربعاء، أن القوات البيلاروسية في ساحة تدريب عسكرية في روسيا تجري تدريبات عسكرية على صيانة واستخدام الأسلحة النووية التكتيكية لأنظمة صواريخ "إسكندر-إم".
وفي أحد حقول التدريب في المنطقة العسكرية الجنوبية، منذ 3 أبريل/ نيسان، تم تدريب الأطقم البيلاروسية على كيفية استخدام هذه المنظومة، ودرس أفراد الطاقم بالتفصيل الحسابات المطلوبة واستخدام الذخيرة وقضايا الصيانة.

وأشارت وزارة الدفاع الروسية إلى أنه "كان هناك اهتمام خاص في التدريب لزيادة تحسين المهارات العملية في إعداد أنظمة القذائف لاستخدامه، والتدريب على نشرها، وكذلك إجراء عمليات إطلاق قتالية".

إطلاق صاروخ من منظومة اسكندر-إم - سبوتنيك عربي, 1920, 24.04.2023
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وأضافت الدفاع الروسية: "خلال التدريب، أظهرت القوات البيلاروسية أقصى قدر من الاجتهاد وأظهروا نتائج ممتازة، مما يؤكد مستوى عالٍ من الاستعداد لأداء المهام لهذا الغرض".
ويتكون نظام الصواريخ التشغيلي والتكتيكي "إسكندر" من قاذفة ذاتية الدفع، ومركبة نقل وتحميل، ومركبة قيادة وتحكم، ومركبة تنظيم وصيانة، ونقطة إعداد معلومات.
وأعلن وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، في وقت سابق، تسليم القوات المسلحة البيلاروسية منظومات "إسكندر- إم" العملياتية والتكتيكية، القادرة على استخدام صواريخ نووية، وبدء تدريب الأطقم البيلاروسية على كيفية استخدامها.
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