https://sputnikarabic.ae/20230426/القوات-البيلاروسية-تتدرب-على-استخدام-صواريخ-إسكندر-في-روسيا-فيديو-1076296579.html
القوات البيلاروسية تتدرب على استخدام صواريخ "إسكندر" في روسيا... فيديو
القوات البيلاروسية تتدرب على استخدام صواريخ "إسكندر" في روسيا... فيديو
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، يوم الأربعاء، أن القوات البيلاروسية في ساحة تدريب عسكرية في روسيا تجري تدريبات عسكرية على صيانة واستخدام الأسلحة النووية التكتيكية... 26.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-26T08:16+0000
2023-04-26T08:16+0000
2023-04-26T08:16+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
سلاح روسيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/103527/89/1035278950_0:32:3072:1760_1920x0_80_0_0_89c312afecbc5aae7085ce17a797bb83.jpg
وفي أحد حقول التدريب في المنطقة العسكرية الجنوبية، منذ 3 أبريل/ نيسان، تم تدريب الأطقم البيلاروسية على كيفية استخدام هذه المنظومة، ودرس أفراد الطاقم بالتفصيل الحسابات المطلوبة واستخدام الذخيرة وقضايا الصيانة.وأضافت الدفاع الروسية: "خلال التدريب، أظهرت القوات البيلاروسية أقصى قدر من الاجتهاد وأظهروا نتائج ممتازة، مما يؤكد مستوى عالٍ من الاستعداد لأداء المهام لهذا الغرض".ويتكون نظام الصواريخ التشغيلي والتكتيكي "إسكندر" من قاذفة ذاتية الدفع، ومركبة نقل وتحميل، ومركبة قيادة وتحكم، ومركبة تنظيم وصيانة، ونقطة إعداد معلومات.وأعلن وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، في وقت سابق، تسليم القوات المسلحة البيلاروسية منظومات "إسكندر- إم" العملياتية والتكتيكية، القادرة على استخدام صواريخ نووية، وبدء تدريب الأطقم البيلاروسية على كيفية استخدامها.
https://sputnikarabic.ae/20230424/القوات-الروسية-تقضي-على-الفيلق-الجورجي-المتورط-بتعذيب-وقتل-أفراد-من-الجيش-الروسي-1076223746.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/103527/89/1035278950_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_6256b66317c0a696c0e55a0cf7a4b1ee.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, سلاح روسيا
القوات البيلاروسية تتدرب على استخدام صواريخ "إسكندر" في روسيا... فيديو
تابعنا عبر
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، يوم الأربعاء، أن القوات البيلاروسية في ساحة تدريب عسكرية في روسيا تجري تدريبات عسكرية على صيانة واستخدام الأسلحة النووية التكتيكية لأنظمة صواريخ "إسكندر-إم".
وفي أحد حقول التدريب في المنطقة العسكرية الجنوبية، منذ 3 أبريل/ نيسان، تم تدريب الأطقم البيلاروسية على كيفية استخدام هذه المنظومة، ودرس أفراد الطاقم بالتفصيل الحسابات المطلوبة واستخدام الذخيرة وقضايا الصيانة.
وأشارت وزارة الدفاع الروسية إلى أنه "كان هناك اهتمام خاص في التدريب لزيادة تحسين المهارات العملية في إعداد أنظمة القذائف لاستخدامه، والتدريب على نشرها، وكذلك إجراء عمليات إطلاق قتالية".
وأضافت الدفاع الروسية: "خلال التدريب، أظهرت القوات البيلاروسية أقصى قدر من الاجتهاد وأظهروا نتائج ممتازة، مما يؤكد مستوى عالٍ من الاستعداد لأداء المهام لهذا الغرض".
ويتكون نظام الصواريخ التشغيلي والتكتيكي "إسكندر" من قاذفة ذاتية الدفع، ومركبة نقل وتحميل، ومركبة قيادة وتحكم، ومركبة تنظيم وصيانة، ونقطة إعداد معلومات.
وأعلن وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، في وقت سابق، تسليم القوات المسلحة البيلاروسية منظومات "إسكندر- إم" العملياتية والتكتيكية، القادرة على استخدام صواريخ نووية، وبدء تدريب الأطقم البيلاروسية على كيفية استخدامها.