https://sputnikarabic.ae/20230426/المحكمة-الإيرانية-العليا-تصادق-على-حكم-الإعدام-بحق-المواطن-الألماني-الإيراني-شارمهد-1076317371.html
المحكمة الإيرانية العليا تصادق على حكم الإعدام بحق المواطن الألماني الإيراني شارمهد
المحكمة الإيرانية العليا تصادق على حكم الإعدام بحق المواطن الألماني الإيراني شارمهد
أعلن القضاء الإيراني، اليوم الأربعاء، المصادقة على حكم الإعدام بحق المواطن الألماني الإيراني، جمشيد شارمهد، الذي اتُهم بارتكاب عدة هجمات، وسبق لبرلين انتقاد... 26.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-26T14:16+0000
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وقال المتحدث باسم السلطة القضائية الإيرانية، مسعود ستايشي، إن "المحكمة العليا في البلاد صادقت على حكم الإعدام بحق جمشيد شارمهد في قضية الإشراف على تنفيذ عمليات إرهابية".وقضت محكمة في طهران، اليوم الأربعاء، بإعدام شارمهد. وذكرت وكالة الأنباء الإيرانية "فارس"، أنه بعد الانتهاء من التحقيقات، "قضت المحكمة الثورية في طهران بإعدام زعيم تنظيم "تندر" الإرهابية، جمشيد شارمهد، لإدانته بالتخطيط لأعمال إرهابية".وأعلنت وزارة الأمن والاستخبارات الإيرانية، عام 2020، القبض على شارمهد بعد تفكيك خلية تابعة لمنظمة تندر، التي تتخذ من الولايات المتحدة مقرًا لها.واعتقلت السلطات الإيرانية شارمهد قبل أكثر من عامين، وحينها أوضحت أن "تنظيم تندر تأسس عام 2004 بزعامة شخص يسمى فتح الله منوجهري الملقب بـ "فرود فولادوند"، وكان هدف هذا الشخص من تأسيس هذه المجموعة إسقاط النظام الإيراني خلال عام واحد".وذكرت أنه "بعد اختفاء فرود فولادوند، جاء جمشيد شارمهد، وتولى القيادة"، مؤكدة أن هذه المجموعة تبنت بشكل مباشر عمليات إرهابية داخل إيران.وتابعت أن التنظيم نفذ عمليات إرهابية في إيران بينها استهداف مجلس عزاء في عاشوراء، أدى إلى مقتل 14 شخصا وجرح 215 آخرين.وخلال الأعوام القليلة الماضية، اعتقلت السلطات الإيرانية عددا من المواطنين مزدوجي الجنسية معظمهم أمريكيون من أصول إيرانية.ويحمل جمشيد شارمهد (67 عاما) الجنسيتين الإيرانية والألمانية، وكان يقيم في أمريكا قبل إلقاء القبض عليه، في عام 2020، في عملية معقدة نفذتها قوات الأمن الإيرانية.
https://sputnikarabic.ae/20230301/إيران-تعلن-طرد-دبلوماسيين-ألمانيين-اثنين-ردا-على-تدخل-برلين-في-الشؤون-القضائية-الإيرانية-1074168901.html
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إيران, أخبار إيران, أخبار ألمانيا, أخبار العالم الآن, أخبار العالم العربي
المحكمة الإيرانية العليا تصادق على حكم الإعدام بحق المواطن الألماني الإيراني شارمهد
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أعلن القضاء الإيراني، اليوم الأربعاء، المصادقة على حكم الإعدام بحق المواطن الألماني الإيراني، جمشيد شارمهد، الذي اتُهم بارتكاب عدة هجمات، وسبق لبرلين انتقاد الحكم بشدة، وردت بطرد دبلوماسيين إيرانيين.
وقال المتحدث باسم السلطة القضائية الإيرانية، مسعود ستايشي، إن "المحكمة العليا في البلاد صادقت على حكم الإعدام بحق جمشيد شارمهد في قضية الإشراف على تنفيذ عمليات إرهابية".
وقضت محكمة في طهران، اليوم الأربعاء، بإعدام شارمهد
. وذكرت وكالة الأنباء الإيرانية "فارس"، أنه بعد الانتهاء من التحقيقات، "قضت المحكمة الثورية في طهران بإعدام زعيم تنظيم "تندر" الإرهابية، جمشيد شارمهد، لإدانته بالتخطيط لأعمال إرهابية".
وأعلنت وزارة الأمن والاستخبارات الإيرانية، عام 2020، القبض على شارمهد بعد تفكيك خلية تابعة لمنظمة تندر، التي تتخذ من الولايات المتحدة مقرًا لها.
واعتقلت السلطات الإيرانية
شارمهد قبل أكثر من عامين، وحينها أوضحت أن "تنظيم تندر تأسس عام 2004 بزعامة شخص يسمى فتح الله منوجهري الملقب بـ "فرود فولادوند"، وكان هدف هذا الشخص من تأسيس هذه المجموعة إسقاط النظام الإيراني خلال عام واحد".
وذكرت أنه "بعد اختفاء فرود فولادوند، جاء جمشيد شارمهد، وتولى القيادة"، مؤكدة أن هذه المجموعة تبنت بشكل مباشر عمليات إرهابية داخل إيران.
وتابعت أن التنظيم نفذ عمليات إرهابية في إيران
بينها استهداف مجلس عزاء في عاشوراء، أدى إلى مقتل 14 شخصا وجرح 215 آخرين.
وخلال الأعوام القليلة الماضية، اعتقلت السلطات الإيرانية عددا من المواطنين مزدوجي الجنسية معظمهم أمريكيون من أصول إيرانية.
ويحمل جمشيد شارمهد (67 عاما) الجنسيتين الإيرانية والألمانية، وكان يقيم في أمريكا قبل إلقاء القبض عليه، في عام 2020، في عملية معقدة نفذتها قوات الأمن الإيرانية.