https://sputnikarabic.ae/20230426/الناتو-يزود-أوكرانيا-بـ6-دبابات-ليوبارد-1076317731.html
"الناتو" يزود أوكرانيا بـ6 دبابات ليوبارد
"الناتو" يزود أوكرانيا بـ6 دبابات ليوبارد
أفاد مصدر في وكالات إنفاذ القانون الروسية، لوكالة "سبوتنيك"، اليوم الأربعاء، أن دول الناتو سلمت عبر رومانيا، ست دبابات ألمانية من طراز "ليوبارد" و24 دبابة... 26.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-26T13:14+0000
2023-04-26T13:14+0000
2023-04-26T13:14+0000
أخبار أوكرانيا
الناتو
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ووفقًا للمصدر، يتم الانتهاء من تجهيز كتيبة الدبابات التابعة للواء الأوكراني الحادي والعشرين، في مدينة بودولسك، التابعة لمقاطعة أوديسا.ونشرت قناة "فوينيو ديلو" مقطع فيديو لمجموعة دبابات "ليوبارد 2أ4" تتحرك إلى منطقة العملية العسكرية الخاصة.هذا التشكيل هو جزء من القيادة العملياتية "الشمال". يشارك في العمليات القتالية منذ عام 2014. مع بداية العملية العسكرية الروسية، قاتل ضد القوات المسلحة الروسية في منطقة تشرنيغوف وكييف. ثم تم نقله إلى كراموتورسك. يقع مقر اللواء في قرية غونشاروفسكوي في منطقة تشيرنيغيف.
https://sputnikarabic.ae/20230421/أوكرانيا-وألمانيا-وبولندا-توقع-وثيقة-لإنشاء-مركز-إصلاح-دبابات-ليوبارد-2-1076171509.html
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أخبار أوكرانيا, الناتو
"الناتو" يزود أوكرانيا بـ6 دبابات ليوبارد
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أفاد مصدر في وكالات إنفاذ القانون الروسية، لوكالة "سبوتنيك"، اليوم الأربعاء، أن دول الناتو سلمت عبر رومانيا، ست دبابات ألمانية من طراز "ليوبارد" و24 دبابة "تي-72" إلى مقاطعة أوديسا.
ووفقًا للمصدر، يتم الانتهاء من تجهيز كتيبة الدبابات التابعة للواء الأوكراني الحادي والعشرين، في مدينة بودولسك، التابعة لمقاطعة أوديسا.
ونشرت قناة "فوينيو ديلو" مقطع فيديو لمجموعة دبابات "ليوبارد 2أ4" تتحرك إلى منطقة العملية العسكرية الخاصة.
ومن المثير للاهتمام، أنه في الفيديو يظهر على إحدى الدبابات علامة لواء دبابات "سيفرسك" الأول المنفصل للقوات المسلحة الأوكرانية، حسبما ذكرت صحيفة "روسيسكايا غازيتا".
هذا التشكيل هو جزء من القيادة العملياتية "الشمال".
يشارك في العمليات القتالية منذ عام 2014. مع بداية العملية العسكرية الروسية، قاتل ضد القوات المسلحة الروسية في منطقة تشرنيغوف وكييف. ثم تم نقله إلى كراموتورسك. يقع مقر اللواء في قرية غونشاروفسكوي في منطقة تشيرنيغيف.