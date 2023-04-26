https://sputnikarabic.ae/20230426/بايدن-يبحث-مع-رئيس-كوريا-الجنوبية-الردع-النووي-1076327456.html
بايدن يبحث مع رئيس كوريا الجنوبية الردع النووي
بايدن يبحث مع رئيس كوريا الجنوبية الردع النووي
استقبل الرئيس الأمريكي، جو بايدن، نظيره الكوري الجنوبي، يون سوك يول، اليوم الأربعاء، في زيارة في البيت الأبيض. 26.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-26T15:06+0000
2023-04-26T15:06+0000
2023-04-26T15:06+0000
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اصطف حرس الشرف العسكري ومئات الضيوف خارج البيت الأبيض، حيث وصل رئيس كوريا الجنوبية وزوجته، كيم كيون هي، بحسب "فرانس برس".وينتظر أن تشهد الزيارة، التي تستمر لمدة يوم، مراسم وموكبا فخما ومناقشات جيوستراتيجية بعيدة المدى.ومن المقرر أن يعلن الجانبان عن درع نووي أمريكي معزز لحليف واشنطن الحيوي في مواجهة كوريا الشمالية.وسيجتمع يون وبايدن معا في المكتب البيضاوي، كما يعقدان مؤتمرا صحفيا مشتركا قبل إنهاء اليوم في عشاء رسمي فخم في القاعة الشرقية الاحتفالية.وقبل وصول يون، قال مسؤولون أمريكيون كبار للصحفيين، إن الزعيمين سيعلنان عن إجراءات لتعزيز الردع ضد كوريا الشمالية، بما في ذلك نشر أول غواصة صاروخية نووية أمريكية في البلاد منذ عقود.ويسعى بايدن لتعزيز التعاون مع أبرز حليفين إقليميين لواشنطن في مواجهة كوريا الشمالية، وهما، كوريا الجنوبية واليابان.
https://sputnikarabic.ae/20230424/كوريا-الجنوبية-توسع-قيود-التصدير-إلى-روسيا-وبيلاروسيا-1076210167.html
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الولايات المتحدة الأمريكية, كوريا الجنوبية, كوريا الشمالية, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
الولايات المتحدة الأمريكية, كوريا الجنوبية, كوريا الشمالية, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
بايدن يبحث مع رئيس كوريا الجنوبية الردع النووي
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استقبل الرئيس الأمريكي، جو بايدن، نظيره الكوري الجنوبي، يون سوك يول، اليوم الأربعاء، في زيارة في البيت الأبيض.
اصطف حرس الشرف العسكري ومئات الضيوف خارج البيت الأبيض، حيث وصل رئيس كوريا الجنوبية
وزوجته، كيم كيون هي، بحسب "فرانس برس".
وينتظر أن تشهد الزيارة، التي تستمر لمدة يوم، مراسم وموكبا فخما ومناقشات جيوستراتيجية بعيدة المدى.
ومن المقرر أن يعلن الجانبان عن درع نووي أمريكي معزز لحليف واشنطن الحيوي في مواجهة كوريا الشمالية.
وسيجتمع يون وبايدن معا في المكتب البيضاوي، كما يعقدان مؤتمرا صحفيا مشتركا قبل إنهاء اليوم في عشاء رسمي فخم في القاعة الشرقية الاحتفالية.
وقبل وصول يون، قال مسؤولون أمريكيون كبار للصحفيين، إن الزعيمين سيعلنان عن إجراءات لتعزيز الردع ضد كوريا الشمالية، بما في ذلك نشر أول غواصة صاروخية نووية
أمريكية في البلاد منذ عقود.
ويسعى بايدن لتعزيز التعاون مع أبرز حليفين إقليميين لواشنطن في مواجهة كوريا الشمالية، وهما، كوريا الجنوبية واليابان.