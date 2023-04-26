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بايدن يزور اليابان لحضور قمة "مجموعة السبع"
بايدن يزور اليابان لحضور قمة "مجموعة السبع"
يزور الرئيس الأمريكي جو بايدن اليابان في الفترة من 19 إلى 21 مايو/أيار القادم للمشاركة في قمة "مجموعة السبع". 26.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-26T01:27+0000
2023-04-26T01:27+0000
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واشنطن - سبوتنيك. وقالت السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض كارين جان بيير: "الرئيس بايدن سيحضر قمة مجموعة السبع في هيروشيما باليابان في الفترة من 19 إلى 21 مايو/أيار".وأضافت أن قادة مجموعة السبع سيناقشون خلال القمة مشاكل العالم، بما في ذلك الوضع حول أوكرانيا ودعم كييف.وستترأس اليابان منصة مجموعة السبع متعددة الأطراف في عام 2023، حيث تعقد القمة رفيعة المستوى في مدينة هيروشيما في الفترة من 19 إلى 21 مايو/ أيار، وتضم مجموعة الدول السبع أكبر اقتصادات في العالم، كندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا واليابان والمملكة المتحدة والولايات المتحدة.
https://sputnikarabic.ae/20230106/وزير-الاقتصاد-الياباني-قمة-مجموعة-السبع-المقبلة-في-هيروشيما-تركز-على-مواجهة-الضغوط-الاقتصادية-1071986157.html
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جو بايدن, أخبار اليابان, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن
جو بايدن, أخبار اليابان, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن

بايدن يزور اليابان لحضور قمة "مجموعة السبع"

01:27 GMT 26.04.2023
© AFP 2023 / MANDEL NGANالرئيس الأمريكي، جو بايدن
الرئيس الأمريكي، جو بايدن - سبوتنيك عربي, 1920, 26.04.2023
© AFP 2023 / MANDEL NGAN
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يزور الرئيس الأمريكي جو بايدن اليابان في الفترة من 19 إلى 21 مايو/أيار القادم للمشاركة في قمة "مجموعة السبع".
واشنطن - سبوتنيك. وقالت السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض كارين جان بيير: "الرئيس بايدن سيحضر قمة مجموعة السبع في هيروشيما باليابان في الفترة من 19 إلى 21 مايو/أيار".
المستشار الألماني أولاف شولتز، الرئيس الأمريكي جو بايدن، رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، رئيس المجلس الأوروبي تشارلز ميشيل، رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراجي، رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكروخلال جلسة العمل الأولى في قلعة إلماو، جنوب ألمانيا، حيث يستضيف المستشار الألماني قمة مجموعة الدول السبع، 26 يونيو عام 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 06.01.2023
وزير الاقتصاد الياباني: قمة مجموعة السبع المقبلة في هيروشيما تركز على مواجهة الضغوط الاقتصادية
6 يناير, 11:32 GMT
وأضافت أن قادة مجموعة السبع سيناقشون خلال القمة مشاكل العالم، بما في ذلك الوضع حول أوكرانيا ودعم كييف.
وستترأس اليابان منصة مجموعة السبع متعددة الأطراف في عام 2023، حيث تعقد القمة رفيعة المستوى في مدينة هيروشيما في الفترة من 19 إلى 21 مايو/ أيار، وتضم مجموعة الدول السبع أكبر اقتصادات في العالم، كندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا واليابان والمملكة المتحدة والولايات المتحدة.
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