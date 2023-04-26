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https://sputnikarabic.ae/20230426/بديلا-عن-الدولار-الأرجنتين-تتحول-لدفع-ثمن-وارداتها-من-الصين-باليوان-1076343762.html
بديلا عن الدولار… الأرجنتين تتحول لدفع ثمن وارداتها من الصين باليوان
بديلا عن الدولار… الأرجنتين تتحول لدفع ثمن وارداتها من الصين باليوان
صرّح وزير الاقتصاد الأرجنتيني، سيرجيو ماسا، بأن بلاده تتحول إلى دفع استيرادها من الصين باليوان بديلا عن الدولار، وذلك على خلفية مشكلة الاحتياطيات المصرفية. 26.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-26T22:22+0000
2023-04-26T22:22+0000
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وقال ماسا في تغريدة على تويتر: "نحن نفعل صفقة تبادل عملات مع الصين، مما يتيح لنا دفع استيرادنا من هذا البلد باليوان، مما يستبدل مبلغًا قدره 1.04 مليار دولار في أبريل/نيسان و790 مليون دولار ابتداءً من مايو/آيار".وأضاف الوزير: "أدت أسوأ موجة جفاف في تاريخنا إلى تقليص صادراتنا بمقدار 15 مليار دولار ووضع أمامنا تحدي الحفاظ على احتياطياتنا لتأمين واردات السلع والموارد التي تعد مهمة بالنسبة للبلاد".وقال الوزير إن مثل هذه الإجراءات تمنح المزيد من الحماية للاحتياطيات. ويتم تنفيذ اتفاقيات تبادل العملات بين الأرجنتين والصين منذ عدة سنوات وتمت مراجعتها عدة مرات من قبل الجانبين.وفي نوفمبر 2022، اتفقت الأرجنتين على توسيع اتفاقية تبادل العملات لدعم الاحتياطيات المصرفية، وصرّح الرئيس الأرجنتيني، ألبرتو فرنانديز، حينها بأن البلاد حصلت على حق "تصرف حر" في 35 مليار يوان، أو 5 مليارات دولار.
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اليوان, الصين, الأرجنتين, العالم, سعر الدولار اليوم
اليوان, الصين, الأرجنتين, العالم, سعر الدولار اليوم

بديلا عن الدولار… الأرجنتين تتحول لدفع ثمن وارداتها من الصين باليوان

22:22 GMT 26.04.2023
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العملة الصينية اليوان - سبوتنيك عربي, 1920, 26.04.2023
© Sputnik . Alexander Demyanchuk
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صرّح وزير الاقتصاد الأرجنتيني، سيرجيو ماسا، بأن بلاده تتحول إلى دفع استيرادها من الصين باليوان بديلا عن الدولار، وذلك على خلفية مشكلة الاحتياطيات المصرفية.
وقال ماسا في تغريدة على تويتر: "نحن نفعل صفقة تبادل عملات مع الصين، مما يتيح لنا دفع استيرادنا من هذا البلد باليوان، مما يستبدل مبلغًا قدره 1.04 مليار دولار في أبريل/نيسان و790 مليون دولار ابتداءً من مايو/آيار".
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وأضاف الوزير: "أدت أسوأ موجة جفاف في تاريخنا إلى تقليص صادراتنا بمقدار 15 مليار دولار ووضع أمامنا تحدي الحفاظ على احتياطياتنا لتأمين واردات السلع والموارد التي تعد مهمة بالنسبة للبلاد".
وقال الوزير إن مثل هذه الإجراءات تمنح المزيد من الحماية للاحتياطيات. ويتم تنفيذ اتفاقيات تبادل العملات بين الأرجنتين والصين منذ عدة سنوات وتمت مراجعتها عدة مرات من قبل الجانبين.
وفي نوفمبر 2022، اتفقت الأرجنتين على توسيع اتفاقية تبادل العملات لدعم الاحتياطيات المصرفية، وصرّح الرئيس الأرجنتيني، ألبرتو فرنانديز، حينها بأن البلاد حصلت على حق "تصرف حر" في 35 مليار يوان، أو 5 مليارات دولار.
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