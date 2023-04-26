https://sputnikarabic.ae/20230426/بريطانيا-نقف-إلى-جانب-إسرائيل-في-مواجهة-النفوذ-الإيراني-الشرير-في-المنطقة-1076326181.html

بريطانيا: نقف إلى جانب إسرائيل في مواجهة النفوذ الإيراني "الشرير" في المنطقة

بريطانيا: نقف إلى جانب إسرائيل في مواجهة النفوذ الإيراني "الشرير" في المنطقة

هنأت بريطانيا إسرائيل بمناسبة ذكرى تأسيسها الـ 75، والتي تحتفل بها تل أبيب، اليوم الأربعاء الموافق 26 أبريل/ نيسان 2023. 26.04.2023, سبوتنيك عربي

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وقال بيان صادر عن وزارة الخارجية في لندن والسفارة البريطانية في إسرائيل: "بريطانيا كانت واضحة بشأن حق إسرائيل في الوجود، وهي صريحة في دعمها لأمن إسرائيل وحقها في الدفاع عن النفس، في مواجهة تهديدات جيرانها، وخاصة إيران".وأضاف البيان: "كثيرا ما وقفت بريطانيا في الأمم المتحدة دفاعا عن إسرائيل ضد الانتقادات غير المبررة وغير المتناسبة"، وفق صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية.وأضاف وزير الخارجية البريطاني، جيمس كالفيرلي، أن "العلاقات القوية بين بريطانيا وإسرائيل على مدى 75 عامًا الماضية هي شهادة على قوة علاقتنا الوثيقة والتاريخية".وتابع: "تقف بريطانيا وإسرائيل معا، في تحد للنفوذ الإيراني الشرير في المنطقة، وضد آفة معاداة السامية المتفشية. يسعدني الاحتفال بعيد ميلاد إسرائيل الخامس والسبعين. يوم استقلال سعيد".وتحتفل إسرائيل اليوم بذكرى تأسيسها الـ 75 في عام 1948 أو ما يسميه الإسرائيليون "يوم الاستقلال" فيما يحيي الفلسطينيون بهذه المناسبة ذكرى "يوم النكبة".وفي 2 نوفمبر/ تشرين الثاني 1917، صدر وعد بلفور، الذي منحت بموجبه بريطانيا حقا لليهود في تأسيس وطن قومي لهم في فلسطين.

https://sputnikarabic.ae/20211102/بعد-104-أعوام-كيف-انعكس-وعد-بلفور-على-فلسطين-إلى-الآن؟-1050609219.html

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