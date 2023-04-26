https://sputnikarabic.ae/20230426/بسواعد-مصرية-كيف-تجهز-سيارات-الإسعاف-1076308607.html

بسواعد مصرية... كيف تجهز سيارات الإسعاف

بسواعد مصرية... كيف تجهز سيارات الإسعاف

سيارة الإسعاف المجهزة والتي تجوب الشوارع بسرعة لكي تصل إلى من يحتاجها في أنحاء مصر، خلفها قصة تصنيع كبيرة، فقد يعتقد بعضهم أن هذه السيارات تأتي إلى هيئة... 26.04.2023, سبوتنيك عربي

2023-04-26T11:28+0000

2023-04-26T11:28+0000

2023-04-26T11:28+0000

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"سبوتنيك" تحدثت إلى أحد العاملين في صناعة وتجميع سيارات الإسعاف في إحدى شركات القطاع الخاص في مصر، لنعرف من خلاله أن قرابة 15 مهنة تعمل على تجميع هذه السيارة.ويقول محمود فراج أحمد، فني تجهيز سيارات الإسعاف إنهم يتسلمون السيارة فارغة تماما من الداخل، ثم تبدأ مرحلة تجهيزها بتوزيع مصادر الكهرباء المختلفة على أجزاء مختلفة داخلها.ويتابع أن أهم أجزاء الكهرباء هي "السارينة" الشهيرة التي تحذر قادة السيارات الأخرى من الوجود في طريق الإسعاف، وكذلك توزيعات الإضاءات الأمامية والخلفية للسيارة.المرحلة الثانية يلخصها "محمود" في وضع الصاج المعدني فوق أسلاك الكهرباء داخل هيكل السيارة، مع خراطيم توزيع غاز الأكسجين، ويليه وضع اللوحة الطبية المخصصة.ويشير فني تجهيز السيارات الذي تنتج شركته بين سيارتين إلى 7 سيارات سنويا، ولكن بعد ارتفاع الأسعار شهد الطلب على تجهيز سيارات الإسعاف انخفاضا ملحوظا.إلا أن هيئة الإسعاف المصرية لديها مواصفات خاصة بها، لذا يتم "تغطية هيكل السيارة بلوح البانل ثم لوح البورديوم وهو مادة لا أخشاب فيها حتى لا تكون عرضة للحريق، كما تٌلزم هيئة الإسعاف المصرية جميع الشركات والأشخاص المنوطين بتأسيس وتجهيز سيارات الإسعاف باستخدام مواد ضد البكتيريا والمياه والحريق.ويمر تجهيز السيارة بمرحلة تركيبات أرضياتها، وفي الغالب تتكون من مادة من اثنتين "الإيبوكسي" أو الـ"الأنتي ستاتيك"، ووفقا لكل عميل سواء كان مستشفى حكومية أو خاصة يتم تركيب الأرضيات.أما المرحلة الأخيرة لتجهيز سيارة الإسعاف، حسب محمود فراج، فهي مرحلة تجهيز طبية وليست فنية حيث يتم تركيب الأجهزة الطبية المخصصة لكل سيارة طبقًا لطريقة تشغيلها ونوعها.وحول أنواع "الإسعاف"، يوضح فراج، أن سيارات الإسعاف نوعين، الأولى وهي سيارات الإسعاف النمطية، والثانية وهي سيارة الإسعاف المجهزة برعاية مركزة، والفارق بينهما هو تركيب جهاز التنفس الاصطناعي، ولكن كليهما مزود بقاعدة كرسي متحرك "تروللي" ومقعد نقال.وينهي "محمود" حديثه لـ"سبوتنيك"، قائلا: "العملاء يتنوعون بين المستشفيات الحكومية والخاصة وكذلك شركات الخدمات الطبية، أما عن تكلفة تجهيز سيارات الإسعاف فتتنوع حسب تجهيزات كل سيارة، وتبدأ الأسعار من 200 ألف جنيه للسيارة الأقل تجهيزًا وتصل إلى 400 ألف جنيه لسيارات الرعاية".وتعمل الشركات في تجهيز نوع واحد من سيارات الإسعاف، أما المصانع فتجهز أكثر من نوع مثل سيارات تأمين الأموال وسيارات نقل الموتى أيضا.وطبقا لأسعار عام 2021 المعلنة من هيئة الإسعاف المصرية، تعمل سيارات الإسعاف في مصر نظير رسوم تبلغ 125 جنيها للحالات المرضية غير الطارئة داخل المحافظات، و100 جنيه نظير الانتظار لمدة ساعة واحدة، و5 جنيهات لكل كيلو متر إذا ما تنقلت بالمريض من محافظة لأخرى بحد أقصى 5 آلاف جنيه. (الدولار يساوي 31 جنيها تقريبا في مصر حاليا).

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