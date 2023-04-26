https://sputnikarabic.ae/20230426/بوريسوف-سيزداد-عدد-الأقمار-الصناعية-في-مدار-الأرض-إلى-70-ألفا-بحلول-عام-2025-1076330055.html

بوريسوف: سيزداد عدد الأقمار الصناعية في مدار الأرض إلى 70 ألفا بحلول عام 2025

بوريسوف: سيزداد عدد الأقمار الصناعية في مدار الأرض إلى 70 ألفا بحلول عام 2025

صرح المدير العام لوكالة الفضاء الروسية "روسكوسموس"، يوري بوريسوف، أنه بحلول عام 2025، سيزداد عدد الأقمار الصناعية في مدار الأرض إلى 70 ألفًا، مما يجعل مشكلة... 26.04.2023, سبوتنيك عربي

2023-04-26T16:17+0000

2023-04-26T16:17+0000

2023-04-26T16:17+0000

روسيا

العالم

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/103971/95/1039719557_0:9:1597:907_1920x0_80_0_0_c11c9b3645c9229a177ccb28a54f1da0.jpg

وقال بوريسوف، متحدثًا في ماراثون "المعرفة": "يوجد اليوم أكثر من 7.5 ألف قمر صناعي نشط. وبحلول عام 2025، ربما نحو 70 ألفا، أي أنها ستنمو بترتيب من حيث الحجم. خاصة تلك الأجسام التي لم تعد موجودة بالفعل، والتي تتناقص بشكل طبيعي وتحترق يومًا ما في الغلاف الجوي، وهذه الفترة، اعتمادًا على ارتفاع المدار، يمكن أن تستغرق من عدة سنوات إلى عشرات السنين، بالطبع، تتناثر في الفضاء الخارجي، وهذه تصبح مشكلة".واستذكر بوريسوف البرنامج الروسي مشروع "درب التبانة"، الذي يهدف إلى تتبع الحطام الفضائي في المدار والتنبؤ بالاصطدامات المحتملة معها.في وقت سابق، صرح المصمم العام للمجمعات والأنظمة المأهولة في روسيا، فلاديمير سولوفيوف، أن "روسكوسموس" تكتشف الأعطال النيزكية على محطة الفضاء الدولية في كثير من الأحيان أكثر مما كانت عليه في محطة "ساليوت 7" السوفيتية قبل أربعين عامًا. ووفقا له، هذا يرجع إلى حقيقة أن البشرية قد لوثت الفضاء المداري بشدة.

https://sputnikarabic.ae/20230426/معهد-جوكوفسكي-للطيران-يختبر-نماذج-طائرات-إم-سي-21-وسوخوي-سوبرجيت-1076329234.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

روسيا, العالم