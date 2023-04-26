https://sputnikarabic.ae/20230426/بوريسوف-سيزداد-عدد-الأقمار-الصناعية-في-مدار-الأرض-إلى-70-ألفا-بحلول-عام-2025-1076330055.html
بوريسوف: سيزداد عدد الأقمار الصناعية في مدار الأرض إلى 70 ألفا بحلول عام 2025
بوريسوف: سيزداد عدد الأقمار الصناعية في مدار الأرض إلى 70 ألفا بحلول عام 2025
صرح المدير العام لوكالة الفضاء الروسية "روسكوسموس"، يوري بوريسوف، أنه بحلول عام 2025، سيزداد عدد الأقمار الصناعية في مدار الأرض إلى 70 ألفًا، مما يجعل مشكلة... 26.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-26T16:17+0000
2023-04-26T16:17+0000
2023-04-26T16:17+0000
روسيا
العالم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/103971/95/1039719557_0:9:1597:907_1920x0_80_0_0_c11c9b3645c9229a177ccb28a54f1da0.jpg
وقال بوريسوف، متحدثًا في ماراثون "المعرفة": "يوجد اليوم أكثر من 7.5 ألف قمر صناعي نشط. وبحلول عام 2025، ربما نحو 70 ألفا، أي أنها ستنمو بترتيب من حيث الحجم. خاصة تلك الأجسام التي لم تعد موجودة بالفعل، والتي تتناقص بشكل طبيعي وتحترق يومًا ما في الغلاف الجوي، وهذه الفترة، اعتمادًا على ارتفاع المدار، يمكن أن تستغرق من عدة سنوات إلى عشرات السنين، بالطبع، تتناثر في الفضاء الخارجي، وهذه تصبح مشكلة".واستذكر بوريسوف البرنامج الروسي مشروع "درب التبانة"، الذي يهدف إلى تتبع الحطام الفضائي في المدار والتنبؤ بالاصطدامات المحتملة معها.في وقت سابق، صرح المصمم العام للمجمعات والأنظمة المأهولة في روسيا، فلاديمير سولوفيوف، أن "روسكوسموس" تكتشف الأعطال النيزكية على محطة الفضاء الدولية في كثير من الأحيان أكثر مما كانت عليه في محطة "ساليوت 7" السوفيتية قبل أربعين عامًا. ووفقا له، هذا يرجع إلى حقيقة أن البشرية قد لوثت الفضاء المداري بشدة.
https://sputnikarabic.ae/20230426/معهد-جوكوفسكي-للطيران-يختبر-نماذج-طائرات-إم-سي-21-وسوخوي-سوبرجيت-1076329234.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/103971/95/1039719557_188:0:1409:916_1920x0_80_0_0_bb9688c87231a48bb1b7326eb0c4afd5.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, العالم
بوريسوف: سيزداد عدد الأقمار الصناعية في مدار الأرض إلى 70 ألفا بحلول عام 2025
تابعنا عبر
صرح المدير العام لوكالة الفضاء الروسية "روسكوسموس"، يوري بوريسوف، أنه بحلول عام 2025، سيزداد عدد الأقمار الصناعية في مدار الأرض إلى 70 ألفًا، مما يجعل مشكلة الحطام الفضائي أكثر إلحاحًا.
وقال بوريسوف، متحدثًا في ماراثون "المعرفة": "يوجد اليوم أكثر من 7.5 ألف قمر صناعي نشط. وبحلول عام 2025، ربما نحو 70 ألفا، أي أنها ستنمو بترتيب من حيث الحجم. خاصة تلك الأجسام التي لم تعد موجودة بالفعل، والتي تتناقص بشكل طبيعي وتحترق يومًا ما في الغلاف الجوي، وهذه الفترة، اعتمادًا على ارتفاع المدار، يمكن أن تستغرق من عدة سنوات إلى عشرات السنين، بالطبع، تتناثر في الفضاء الخارجي، وهذه تصبح مشكلة".
واستذكر بوريسوف البرنامج الروسي مشروع "درب التبانة"، الذي يهدف إلى تتبع الحطام الفضائي في المدار والتنبؤ بالاصطدامات المحتملة معها.
في وقت سابق، صرح المصمم العام للمجمعات والأنظمة المأهولة في روسيا، فلاديمير سولوفيوف، أن "روسكوسموس" تكتشف الأعطال النيزكية على محطة الفضاء الدولية في كثير من الأحيان أكثر مما كانت عليه في محطة "ساليوت 7" السوفيتية قبل أربعين عامًا. ووفقا له، هذا يرجع إلى حقيقة أن البشرية قد لوثت الفضاء المداري بشدة.