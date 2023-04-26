https://sputnikarabic.ae/20230426/بولندا-تصادر-أموال-السفارة-الروسية-في-وارسو-1076331274.html
بولندا تصادر أموال السفارة الروسية في وارسو
بولندا تصادر أموال السفارة الروسية في وارسو
صادر مكتب المدعي العام البولندي، اليوم الأربعاء، أموالًا من حسابات السفارة والبعثة التجارية لروسيا في البلاد. 26.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-26T16:27+0000
2023-04-26T16:27+0000
2023-04-26T16:27+0000
روسيا
بولندا
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وقال رئيس البعثة الدبلوماسية الروسية، سيرغي أندرييف، لوكالة "سبوتنيك": "تلقينا إخطارا من مكتب المدعي العام بأن الأموال في حسابات السفارة والتمثيل التجاري في بنك سانتاندير قد تم تحويلها إلى حسابات مكتب المدعي العام".ووصف السفير أندرييف الحادث بأنه "انتهاك صارخ لاتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية".
https://sputnikarabic.ae/20230424/الاستخبارات-الخارجية-الروسية-بولندا-تجري-تدريبات-عسكرية-ضد-عدو-افتراضي-من-الغرب-1076215620.html
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روسيا, بولندا
بولندا تصادر أموال السفارة الروسية في وارسو
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صادر مكتب المدعي العام البولندي، اليوم الأربعاء، أموالًا من حسابات السفارة والبعثة التجارية لروسيا في البلاد.
وقال رئيس البعثة الدبلوماسية الروسية، سيرغي أندرييف، لوكالة "سبوتنيك": "تلقينا إخطارا من مكتب المدعي العام بأن الأموال في حسابات السفارة والتمثيل التجاري في بنك سانتاندير قد تم تحويلها إلى حسابات مكتب المدعي العام".
وأضاف أندرييف أنه عقب ذلك، أعلن بنك سانتاندير أنه توقف عن التعاون مع السفارة وأغلق الحسابات.
وأوضح السفير أن الأمر يتعلق بـ "مبالغ كبيرة" كانت في الحسابات بالدولار الأمريكي والزلوتي البولندي.
ووصف السفير أندرييف الحادث
بأنه "انتهاك صارخ لاتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية".