https://sputnikarabic.ae/20230426/بيسكوف-على-وارسو-انتظار-رد-موسكو-بعد-قرار-سحب-الأموال-من-حسابات-سفارتنا-وبعثتنا-التجارية-1076340517.html
بيسكوف: على وارسو انتظار رد موسكو بعد قرار سحب الأموال من حسابات سفارتنا وبعثتنا التجارية
بيسكوف: على وارسو انتظار رد موسكو بعد قرار سحب الأموال من حسابات سفارتنا وبعثتنا التجارية
صرح المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الأربعاء، أنه ينبغي على وارسو انتظار رد موسكو، بعد قرار سحب الأموال من حسابات السفارة الروسية والبعثة... 26.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-26T19:27+0000
2023-04-26T19:27+0000
2023-04-26T19:27+0000
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موسكو– سبوتنيك. وقال بيسكوف لوكالة سبوتنيك، ردا على سؤال حول ما إذا كان ينبغي على بولندا انتظار رد روسي: "بالتأكيد سنرد".وفي وقت سابق من اليوم الأربعاء، صادر مكتب المدعي العام البولندي، أموالًا من حسابات السفارة والبعثة التجارية لروسيا في البلاد.وقال رئيس البعثة الدبلوماسية الروسية، سيرغي أندرييف، لوكالة "سبوتنيك": "تلقينا إخطارا من مكتب المدعي العام بأن الأموال في حسابات السفارة والتمثيل التجاري في بنك سانتاندير قد تم تحويلها إلى حسابات مكتب المدعي العام".وأضاف أندرييف أنه عقب ذلك، أعلن بنك سانتاندير أنه توقف عن التعاون مع السفارة وأغلق الحسابات.وأوضح السفير أن الأمر يتعلق بـ "مبالغ كبيرة" كانت في الحسابات بالدولار الأمريكي والزلوتي البولندي.ووصف السفير أندرييف، الحادث بأنه "انتهاك صارخ لاتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية".
https://sputnikarabic.ae/20230426/بولندا-تصادر-أموال-السفارة-الروسية-في-وارسو-1076331274.html
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روسيا, موسكو, بولندا, العالم, أخبار العالم الآن
روسيا, موسكو, بولندا, العالم, أخبار العالم الآن
بيسكوف: على وارسو انتظار رد موسكو بعد قرار سحب الأموال من حسابات سفارتنا وبعثتنا التجارية
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صرح المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الأربعاء، أنه ينبغي على وارسو انتظار رد موسكو، بعد قرار سحب الأموال من حسابات السفارة الروسية والبعثة التجارية.
موسكو– سبوتنيك
. وقال بيسكوف لوكالة سبوتنيك، ردا على سؤال حول ما إذا كان ينبغي على بولندا انتظار رد روسي: "بالتأكيد سنرد".
وفي وقت سابق من اليوم الأربعاء، صادر مكتب المدعي العام البولندي، أموالًا من حسابات السفارة والبعثة التجارية لروسيا في البلاد.
وقال رئيس البعثة الدبلوماسية الروسية
، سيرغي أندرييف، لوكالة "سبوتنيك": "تلقينا إخطارا من مكتب المدعي العام بأن الأموال في حسابات السفارة والتمثيل التجاري في بنك سانتاندير قد تم تحويلها إلى حسابات مكتب المدعي العام".
وأضاف أندرييف أنه عقب ذلك، أعلن بنك سانتاندير أنه توقف عن التعاون مع السفارة وأغلق الحسابات.
وأوضح السفير أن الأمر يتعلق بـ "مبالغ كبيرة" كانت في الحسابات بالدولار الأمريكي والزلوتي البولندي.
ووصف السفير أندرييف، الحادث
بأنه "انتهاك صارخ لاتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية".