https://sputnikarabic.ae/20230426/تحطم-مقاتلة-روسية-من-طراز-ميغ-31-بمقاطعة-مورمانسك-1076328156.html
تحطم مقاتلة روسية من طراز "ميغ-31" في مقاطعة مورمانسك
تحطم مقاتلة روسية من طراز "ميغ-31" في مقاطعة مورمانسك
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، تحطم مقاتلة من طراز "ميغ-31" في مكان بعيد عن السكان في مقاطعة مورمانسك الروسية. 26.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-26T15:03+0000
2023-04-26T15:03+0000
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موسكو- سبوتنيك. وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان: "في 26 أبريل، أثناء رحلة تدريبية مخطط لها في مقاطعة مورمانسك، تحطمت مقاتلة من طراز ميغ 31 في مكان مهجور".وذكرت وزارة الدفاع أن الطيارين اللذين كان على متن المقاتلة تمكنا من القفز بالمظلات، وأنه تم إجلاؤهما ولا شيء يهدد حياتهما وصحتهما.يأتي هذا في الوقت الذي أعلنت فيه الخدمة الصحفية في وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، أن أنظمة الدفاع الجوي الروسية أسقطت، خلال اليوم الماضي، طائرة هجومية أوكرانية من طراز "سو-25" و12 طائرة مسيرة و16 قذيفة "هيمارس".وذكرت أن "أنظمة الدفاع الجوي أسقطت طائرة من طراز سو-25 تابعة للقوات الجوية الأوكرانية قرب قرية فيليتينسكو في مقاطعة خيرسون. بالإضافة إلى ذلك، تم اعتراض 16 قذيفة من راجمات هيمارس".
https://sputnikarabic.ae/20230426/الدفاع-الجوي-الروسي-يسقط-مقاتلة-سو-25-و12-طائرة-مسيرة-أوكرانية-1076314016.html
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الأخبار, روسيا, الجيش الروسي, أخبار العالم الآن, موسكو
الأخبار, روسيا, الجيش الروسي, أخبار العالم الآن, موسكو
تحطم مقاتلة روسية من طراز "ميغ-31" في مقاطعة مورمانسك
15:03 GMT 26.04.2023 (تم التحديث: 15:36 GMT 26.04.2023) تابعنا عبر
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، تحطم مقاتلة من طراز "ميغ-31" في مكان بعيد عن السكان في مقاطعة مورمانسك الروسية.
موسكو- سبوتنيك. وقالت وزارة الدفاع الروسية
في بيان: "في 26 أبريل، أثناء رحلة تدريبية مخطط لها في مقاطعة مورمانسك، تحطمت مقاتلة من طراز ميغ 31 في مكان مهجور".
وذكرت وزارة الدفاع أن الطيارين اللذين كان على متن المقاتلة تمكنا من القفز بالمظلات، وأنه تم إجلاؤهما ولا شيء يهدد حياتهما وصحتهما.
يأتي هذا في الوقت الذي أعلنت فيه الخدمة الصحفية في وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، أن أنظمة الدفاع الجوي الروسية أسقطت، خلال اليوم الماضي، طائرة هجومية أوكرانية
من طراز "سو-25" و12 طائرة مسيرة و16 قذيفة "هيمارس".
وذكرت أن "أنظمة الدفاع الجوي أسقطت طائرة من طراز سو-25 تابعة للقوات الجوية الأوكرانية قرب قرية فيليتينسكو في مقاطعة خيرسون. بالإضافة إلى ذلك، تم اعتراض 16 قذيفة من راجمات هيمارس".