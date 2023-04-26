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https://sputnikarabic.ae/20230426/تحول-سرطان-الحلق-إلى-وباء-والسبب-مرتبط-بالعلاقات--1076327915.html
تحول سرطان الحلق إلى وباء والسبب مرتبط بالعلاقات
تحول سرطان الحلق إلى وباء والسبب مرتبط بالعلاقات
كشفت مجلة علمية، بأنه على مدى العقديين الماضيين، كانت هناك زيادة كبيرة في سرطان الحلق في الغرب، لدرجة أنه وصف بالوباء. 26.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-26T15:21+0000
2023-04-26T15:21+0000
مجتمع
علوم
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وأشارت المجلة إلى أن السبب الرئيسي هو فيروس الورم الحليمي البشري (HPV)، وهو أيضًا السبب الرئيسي لسرطان عنق الرحم.ونوّهت المجلة إلى أن سرطان الفم والبلعوم أصبحا أكثر شيوعًا من سرطان عنق الرحم في الولايات المتحدة وبريطانيا.وبيّنت المجلة أن النظرية السائدة هي أن معظمنا يصاب بعدوى فيروس الورم الحليمي البشري ويمكنه التخلص منه تمامًا. ومع ذلك، فإن عددًا قليلًا من الأشخاص غير قادرين على التخلص من العدوى، وربما بسبب خلل في جانب معين من جهاز المناعة لديهم، ويكون الفيروس قادرًا على التكاثر بشكل مستمر، وبمرور الوقت يندمج في مواقع عشوائية في الحمض النووي للمضيف، وبعضها يمكن أن يتسبب في أن تصبح الخلايا المضيفة سرطانية، بحسب مجلة "sciencealert" العلمية.
https://sputnikarabic.ae/20230426/دراسة-طفيلي-التحكم-في-العقل-يختبئ-في-الجهاز-المناعي-لنصف-البشر-فيديو-1076306037.html
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علوم
علوم

تحول سرطان الحلق إلى وباء والسبب مرتبط بالعلاقات

15:21 GMT 26.04.2023
© shutterstockالتهاب الحلق
التهاب الحلق - سبوتنيك عربي, 1920, 26.04.2023
© shutterstock
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كشفت مجلة علمية، بأنه على مدى العقديين الماضيين، كانت هناك زيادة كبيرة في سرطان الحلق في الغرب، لدرجة أنه وصف بالوباء.
وأشارت المجلة إلى أن السبب الرئيسي هو فيروس الورم الحليمي البشري (HPV)، وهو أيضًا السبب الرئيسي لسرطان عنق الرحم.
ونوّهت المجلة إلى أن سرطان الفم والبلعوم أصبحا أكثر شيوعًا من سرطان عنق الرحم في الولايات المتحدة وبريطانيا.

وأوضح العلماء أن فيروس الورم الحليمي البشري ينتقل عن طريق الاتصال الجنسي، وبالنسبة لسرطان الفم والبلعوم، فإن عامل الخطر الرئيسي هو عدد الشركاء الجنسيين مدى الحياة وطبيعة العلاقات الجنسية.

جراثيم - سبوتنيك عربي, 1920, 26.04.2023
مجتمع
دراسة: طفيلي "التحكم في العقل" يختبئ في الجهاز المناعي لنصف البشر... فيديو
11:01 GMT
وبيّنت المجلة أن النظرية السائدة هي أن معظمنا يصاب بعدوى فيروس الورم الحليمي البشري ويمكنه التخلص منه تمامًا. ومع ذلك، فإن عددًا قليلًا من الأشخاص غير قادرين على التخلص من العدوى، وربما بسبب خلل في جانب معين من جهاز المناعة لديهم، ويكون الفيروس قادرًا على التكاثر بشكل مستمر، وبمرور الوقت يندمج في مواقع عشوائية في الحمض النووي للمضيف، وبعضها يمكن أن يتسبب في أن تصبح الخلايا المضيفة سرطانية، بحسب مجلة "sciencealert" العلمية.
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