https://sputnikarabic.ae/20230426/تحول-سرطان-الحلق-إلى-وباء-والسبب-مرتبط-بالعلاقات--1076327915.html
تحول سرطان الحلق إلى وباء والسبب مرتبط بالعلاقات
تحول سرطان الحلق إلى وباء والسبب مرتبط بالعلاقات
كشفت مجلة علمية، بأنه على مدى العقديين الماضيين، كانت هناك زيادة كبيرة في سرطان الحلق في الغرب، لدرجة أنه وصف بالوباء. 26.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-26T15:21+0000
2023-04-26T15:21+0000
2023-04-26T15:21+0000
مجتمع
علوم
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وأشارت المجلة إلى أن السبب الرئيسي هو فيروس الورم الحليمي البشري (HPV)، وهو أيضًا السبب الرئيسي لسرطان عنق الرحم.ونوّهت المجلة إلى أن سرطان الفم والبلعوم أصبحا أكثر شيوعًا من سرطان عنق الرحم في الولايات المتحدة وبريطانيا.وبيّنت المجلة أن النظرية السائدة هي أن معظمنا يصاب بعدوى فيروس الورم الحليمي البشري ويمكنه التخلص منه تمامًا. ومع ذلك، فإن عددًا قليلًا من الأشخاص غير قادرين على التخلص من العدوى، وربما بسبب خلل في جانب معين من جهاز المناعة لديهم، ويكون الفيروس قادرًا على التكاثر بشكل مستمر، وبمرور الوقت يندمج في مواقع عشوائية في الحمض النووي للمضيف، وبعضها يمكن أن يتسبب في أن تصبح الخلايا المضيفة سرطانية، بحسب مجلة "sciencealert" العلمية.
https://sputnikarabic.ae/20230426/دراسة-طفيلي-التحكم-في-العقل-يختبئ-في-الجهاز-المناعي-لنصف-البشر-فيديو-1076306037.html
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
علوم
تحول سرطان الحلق إلى وباء والسبب مرتبط بالعلاقات
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كشفت مجلة علمية، بأنه على مدى العقديين الماضيين، كانت هناك زيادة كبيرة في سرطان الحلق في الغرب، لدرجة أنه وصف بالوباء.
وأشارت المجلة إلى أن السبب الرئيسي هو فيروس الورم الحليمي البشري (HPV)، وهو أيضًا السبب الرئيسي لسرطان عنق الرحم.
ونوّهت المجلة إلى أن سرطان الفم والبلعوم أصبحا أكثر شيوعًا من سرطان عنق الرحم في الولايات المتحدة وبريطانيا.
وأوضح العلماء أن فيروس الورم الحليمي البشري ينتقل عن طريق الاتصال الجنسي، وبالنسبة لسرطان الفم والبلعوم، فإن عامل الخطر الرئيسي هو عدد الشركاء الجنسيين مدى الحياة وطبيعة العلاقات الجنسية.
وبيّنت المجلة أن النظرية السائدة هي أن معظمنا يصاب بعدوى فيروس الورم الحليمي البشري ويمكنه التخلص منه تمامًا. ومع ذلك، فإن عددًا قليلًا من الأشخاص غير قادرين على التخلص من العدوى، وربما بسبب خلل في جانب معين من جهاز المناعة لديهم، ويكون الفيروس قادرًا على التكاثر بشكل مستمر، وبمرور الوقت يندمج في مواقع عشوائية في الحمض النووي للمضيف، وبعضها يمكن أن يتسبب في أن تصبح الخلايا المضيفة سرطانية، بحسب مجلة "sciencealert" العلمية.