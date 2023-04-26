https://sputnikarabic.ae/20230426/ترحيل-جثة-عملاقة-لأنثى-قرش-أبو-مطرقة-بعد-اكتشاف-40-فرخا-داخلها-فيديو-1076328775.html
ترحيل جثة عملاقة لأنثى "قرش أبو مطرقة" بعد اكتشاف 40 فرخا داخلها... فيديو
ترحيل جثة عملاقة لأنثى "قرش أبو مطرقة" بعد اكتشاف 40 فرخا داخلها... فيديو
كشفت عملية تشريح لجثة سمكة ضخمة نافقة من نوع "قرش أبو مطرقة" على شاطئ في ولاية ألاباما، كانت تحمل 40 فرخا لم يولدوا بعد، ولكن من غير الواضح سبب وفاة الأم... 26.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-26T15:28+0000
2023-04-26T15:28+0000
2023-04-26T15:28+0000
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وتم اكتشاف السمكة الكبيرة التي يبلغ طولها نحو 4.3 مترًا في 20 أبريل/ نيسان الجاري، في المياه الضحلة قرب شاطئ "أورانج" في ولاية ألاباما الأمريكية، حسبما ذكره موقع "لايف ساينس".ووجد الفريق أن سمكة القرش كانت حاملا بـ40 فرخا، يبلغ طول كل منها حوالي 0.4 مترا، ووفقًا لمسؤولي المدينة، من المحتمل أن تكون الفراخ والأم قد ماتتا بالفعل قبل أن تصلا الشاطئ.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
نادي الفيديو
ترحيل جثة عملاقة لأنثى "قرش أبو مطرقة" بعد اكتشاف 40 فرخا داخلها... فيديو
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كشفت عملية تشريح لجثة سمكة ضخمة نافقة من نوع "قرش أبو مطرقة" على شاطئ في ولاية ألاباما، كانت تحمل 40 فرخا لم يولدوا بعد، ولكن من غير الواضح سبب وفاة الأم الحامل.
وتم اكتشاف السمكة الكبيرة التي يبلغ طولها نحو 4.3 مترًا في 20 أبريل/ نيسان الجاري، في المياه الضحلة قرب شاطئ "أورانج" في ولاية ألاباما الأمريكية، حسبما ذكره موقع "لايف ساينس".
وقامت مجموعة من المارة بسحب السمكة العملاقة التي فارقت الحياة على الشاطئ، واتصلوا بفريق الإنقاذ الساحلي في المدينة والذي بدوره سحب الجثة.
ووجد الفريق أن سمكة القرش
كانت حاملا بـ40 فرخا، يبلغ طول كل منها حوالي 0.4 مترا، ووفقًا لمسؤولي المدينة، من المحتمل أن تكون الفراخ والأم قد ماتتا بالفعل قبل أن تصلا الشاطئ.