https://sputnikarabic.ae/20230426/تريند-الحاجز-الحدودي-فنلندا-تبني-حاجزا-على-الحدود-مع-روسيا-1076301705.html

تريند "الحاجز الحدودي"... فنلندا تبني حاجزا على الحدود مع روسيا

تريند "الحاجز الحدودي"... فنلندا تبني حاجزا على الحدود مع روسيا

العديد من دول الاتحاد الأوروبي لديها حواجز على الحدود مع روسيا. لذلك، تقوم فنلندا ببناء حاجز على الحدود الشرقية لإيماترا. 26.04.2023, سبوتنيك عربي

2023-04-26T15:19+0000

2023-04-26T15:19+0000

2023-04-26T15:19+0000

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يقع الحاجز الفنلندي "إيماترا" مقابل نقطة التفتيش الروسية سفيتوغورسك. وبين عامي 2023 و 2025، تخطط دولة عضو "الناتو" الجديد لبناء نحو 70 كيلومترًا من الحواجز الحدودية على حدود روسيا الاتحادية.حاجز "إيماترا"بدأ بناء الحاجز في مارس/ آذار الماضي. حيث بدأ الفنلنديون في قطع الغابة والقيام بأعمال تحضيرية أخرى. من الناحية الفنية، سيكون الحاجز الحدودي عبارة عن سياج ارتفاعه ثلاثة أمتار بأسلاك شائكة ومجهز بمعدات مراقبة سمعية وبصرية، وكشافات ومكبرات صوت. وستقام على طولها مجموعة من الطرق للدوريات. بالإضافة إلى ذلك، سيظهر أمامه شريط تحكم بطول 10 أمتار من الجانب الفنلندي، خالٍ من الأشجار والشجيرات. سيتم تجهيز الحاجز بالعديد من البوابات المصممة للسماح للأشخاص (في المقام الأول للدوريات) والحيوانات بالمرور.اقرأ أيضا - بعد توسع الناتو... الدفاع الجوي الروسي يتخذ إجراءات بشأن المسائل المتعلقة بحماية حدود البلادومن المقرر الانتهاء من أول ثلاثة كيلومترات من الجدار في نهاية يونيو/ حزيران 2023. إجمالًا، من المتوقع تصميم نحو 70% من الحاجز خلال 2023-2025. الحديث هنا عن 55 كيلومترًا في جنوب شرق فنلندا، على حدود منطقة لينينغراد الروسية، وسبعة كيلومترات في شمال كاريليا الروسية، وخمسة كيلومترات في كاينو ولابلاند.دول أخرى تتبع "تريند الحاجز الحدودي"اتبعت دولة البلطيق، إستونيا، أيضًا "تريند الحاجز الحدودي". فقد تم بناء سياج بطول 104 كيلومترات على الحدود مع روسيا.لاتفيا أيضًا لا تتخلف عن الركب وتقوم ببناء "حاجز وقائي" مع روسيا. صحيح أن بنائه، الذي بدأ في عام 2015، لم يكتمل بعد. من المفترض أن يبلغ طول الحاجز 93 كيلومترًا. غير أن قلة التمويل تحول دون استكمال بناء الجدار على الحدود مع روسيا، ففي الجهة الأخرى، لاتفيا تبني جدارًا على الحدود مع بيلاروسيا، الذي من المتوقع أن يبلغ طوله 36.9 كيلومترًا.شاهد أيضا - القوات البيلاروسية تتدرب على استخدام صواريخ "إسكندر" في روسيا... فيديولكن ليتوانيا قامت بالفعل ببناء حاجزين على الحدود مع بيلاروسيا: أحدهما في الفترة من 1999 إلى 2022 بطول 502 كيلومترًا، والثاني - في الفترة من 2017 إلى 2018 بطول 45 كيلومترًا.أطول وأقصر حاجز حدودي للاتحاد الأوروبيبلغاريا لديها أطول حاجز حدودي مع تركيا، بطول 235 كيلومترًا، بني بين عامي 2014 و 2017.تفوقت سلوفينيا أيضًا - يوجد حاجز حدودي مع كرواتيا بطول 198.7 كلم، وبولندا - حاجز حدودي مع بيلاروسيا بطول 186 كلم، والنمسا على الحدود مع سلوفينيا بطول 3.3 كلم.شيدت المجر أيضًا حاجزًا كبيرًا على الحدود مع صربيا: 158 كلم، والذي كلفها400 مليون يورو. ولكن هذا ليس بكافي. فالسلطات المجرية تعمل على زيادة ارتفاع هذا الحاجز الحدودي بمتر آخر ليصل ارتفاعه إلى 4 أمتار، وهو ما سيكلفها 50 مليون يورو أخرى، على أن يكتمل البناء بحلول مايو/ أيار 2023.أقصر الحواجز على الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي مع روسيا - هو سرو النرويج، الذي يبلغ طوله 200 متر فقط، في منطقة نقطة تفتيش "ستورسكوغ-بوريسوغليبسكي". وهناك حاجز آخر أطول قليلًا - 250 مترا فقط على حدود النمسا بين إيطاليا.أول حاجز حدودي في أوروباوفقًا لتقرير قُدِّم إلى البرلمان الأوروبي، بين عامي 2014 و 2022، ارتفع طول الحواجز على الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي البالغ عددها 19 من 315 كيلومترًا إلى 2048 كيلومترًا. بما في ذلك، تم تسييج ما يقرب من 13% (أو 1535 كلم) من الحدود البرية الخارجية للاتحاد الأوروبي في عام 2022.أول من بدأ في بناء الحواجز في أوروبا هي إسبانيا. أقامت إسبانيا حاجزها الحدودي في أوائل تسعينيات القرن الماضي لمنع الهجرة غير الشرعية إلى جيبيها المغربيين في سبتة ومليلية. إلا أن ذلك لم يمنع الهجرة، وبعد أزمة الهجرة في 2015/2016. زاد عدد الأسوار حول الاتحاد الأوروبي بشكل ملحوظ.في العام الماضي ، أصبحت عملية بناء الحواجز على الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي هي الأكثر نشاطًا في السنوات الثماني الماضية. وهكذا، تقوم اليونان بتوسيع الحاجز الحدودي بطول 37.5 كيلومترًا على الحدود مع تركيا بمقدار 35 كيلومترًا أخرى. بالإضافة إلى ذلك، قال وزير الهجرة واللجوء نوتيس ميتاراكيس، إنه "في المستقبل، سيتم تمديد الحاجز في منطقة إفروس في أقصى شمال اليونان إلى 200 كيلومتر من الحدود البرية مع تركيا" وسيكلفها هذا البناء 180 مليون يورو.اقرأ أيضا - جنرال تركي متقاعد: أوكرانيا تعرض تركيا للخطر بمطالبة الناتو "تأمين البحر الأسود"

https://sputnikarabic.ae/20230404/حدود-روسيا-الجديدة-مع-الناتو-1075513316.html

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