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https://sputnikarabic.ae/20230426/تعطل-موقعي-الموانئ-الإسرائيلية-وميناء-حيفا-إثر-هجوم-إلكتروني-1076301431.html
تعطل موقعي "الموانئ الإسرائيلية" وميناء حيفا إثر هجوم إلكتروني
تعطل موقعي "الموانئ الإسرائيلية" وميناء حيفا إثر هجوم إلكتروني
تعطل الموقعان الإلكترونيان لشركة الموانئ الإسرائيلية وميناء حيفا، اليوم الأربعاء، إثر هجوم إلكتروني. 26.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-26T09:52+0000
2023-04-26T09:52+0000
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ونقلت وكالة "صفا" عن وسائل إعلام إسرائيلية، أن مجموعة هاكرز "أنونيموس سودان" هاجمت سلسة مواقع إلكترونية إسرائيلية، صباح اليوموجاء من بين مجموعة المواقع التي تعطلت عن العمل موقعا شركة الموانئ الإسرائيلية وميناء حيفا، حيث تعذر على المستخدمين الوصول لبعض المواقع التي تعرضت للهجوم، لكن الخبراء استبعدوا سرقة معلومات بسبب الهجوم.يشار إلى أن مجموعة هاكرز "أنونيموس سودان" نجحت في تعطيل عشرات المواقع الإلكترونية الإسرائيلية المهمة خلال الأيام الماضية، وارتفع عدد الهجمات الإلكترونية التي تستهدف مؤسسات حيوية داخل إسرائيل، وذلك بعد الاعتداءات الإسرائيلية الأخيرة وخاصة على المسجد الأقصى.وفي وقت سابق، أعلنت وسائل إعلام إسرائيلية، مساء يوم الاثنين الماضي، عن "انهيار الموقع الرسمي للموساد وموقع التأمين الوطني الإسرائيلي بعد تعرضها على ما يبدو لهجمات إلكترونية على يد هاكرز سودانيين".وأفادت صحفية "معاريف" العبرية بأن "مجموعة الهاكرز "أنونيموس سودان"، أعلنت أنها هاجمت موقع الموساد وموقع التأمين الوطني الإسرائيلي، وكتبت على حسابها في "تلغرام"، أن "هذا الهجوم تحضير لهجوم كبير".وكانت مواقع إلكترونية لمكاتب البريد والبنوك الإسرائيلية قد تعرضت، لهجوم إلكتروني. وذكرت القناة العبرية الـ 12، أن مجموعات هاكرز تسمى "أنونيموس سودان" قد نفذت هجمات إلكترونية ضد مواقع بعض البنوك ومكاتب البريد في إسرائيل، منها بنوك رئيسية.
https://sputnikarabic.ae/20230417/إعلام-هاكرز-إندونيسيون-يزعمون-اختراق-3-وزارات-إسرائيلية-منها-الخارجية-1076019521.html
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العالم العربي, العالم, أخبار العالم الآن, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, الأخبار
العالم العربي, العالم, أخبار العالم الآن, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, الأخبار

تعطل موقعي "الموانئ الإسرائيلية" وميناء حيفا إثر هجوم إلكتروني

09:52 GMT 26.04.2023
© AFP 2023 / JACK GUEZنظام دفاع البحرية الإسرائيلي المصمم لاعتراض وتدمير الصواريخ قصيرة المدى وقذائف المدفعية، في ميناء حيفا الشمالي
نظام دفاع البحرية الإسرائيلي المصمم لاعتراض وتدمير الصواريخ قصيرة المدى وقذائف المدفعية، في ميناء حيفا الشمالي - سبوتنيك عربي, 1920, 26.04.2023
© AFP 2023 / JACK GUEZ
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تعطل الموقعان الإلكترونيان لشركة الموانئ الإسرائيلية وميناء حيفا، اليوم الأربعاء، إثر هجوم إلكتروني.
ونقلت وكالة "صفا" عن وسائل إعلام إسرائيلية، أن مجموعة هاكرز "أنونيموس سودان" هاجمت سلسة مواقع إلكترونية إسرائيلية، صباح اليوم
وجاء من بين مجموعة المواقع التي تعطلت عن العمل موقعا شركة الموانئ الإسرائيلية وميناء حيفا، حيث تعذر على المستخدمين الوصول لبعض المواقع التي تعرضت للهجوم، لكن الخبراء استبعدوا سرقة معلومات بسبب الهجوم.
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يشار إلى أن مجموعة هاكرز "أنونيموس سودان" نجحت في تعطيل عشرات المواقع الإلكترونية الإسرائيلية المهمة خلال الأيام الماضية، وارتفع عدد الهجمات الإلكترونية التي تستهدف مؤسسات حيوية داخل إسرائيل، وذلك بعد الاعتداءات الإسرائيلية الأخيرة وخاصة على المسجد الأقصى.
وفي وقت سابق، أعلنت وسائل إعلام إسرائيلية، مساء يوم الاثنين الماضي، عن "انهيار الموقع الرسمي للموساد وموقع التأمين الوطني الإسرائيلي بعد تعرضها على ما يبدو لهجمات إلكترونية على يد هاكرز سودانيين".
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وأفادت صحفية "معاريف" العبرية بأن "مجموعة الهاكرز "أنونيموس سودان"، أعلنت أنها هاجمت موقع الموساد وموقع التأمين الوطني الإسرائيلي، وكتبت على حسابها في "تلغرام"، أن "هذا الهجوم تحضير لهجوم كبير".
وكانت مواقع إلكترونية لمكاتب البريد والبنوك الإسرائيلية قد تعرضت، لهجوم إلكتروني. وذكرت القناة العبرية الـ 12، أن مجموعات هاكرز تسمى "أنونيموس سودان" قد نفذت هجمات إلكترونية ضد مواقع بعض البنوك ومكاتب البريد في إسرائيل، منها بنوك رئيسية.
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