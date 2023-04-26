تغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة

تواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
05:36 GMT 26.04.2023
05:36 GMT 26.04.2023
05:36 GMT 26.04.2023
قصفت القوات الأوكرانية، صباح اليوم الأربعاء، ياسينوفاتا ودونيتسك، حيث تم إطلاق 11 قذيفة من عيار 155 ملم، التي تستخدمها دول "الناتو".
05:35 GMT 26.04.2023
05:35 GMT 26.04.2023
05:35 GMT 26.04.2023
05:35 GMT 26.04.2023
05:34 GMT 26.04.2023
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، يوم الثلاثاء، أن أنظمة الدفاع الجوي الروسية تمكنت من إسقاط 15 طائرة دون طيار أوكرانية خلال الـ24 الساعة الماضية.
05:33 GMT 26.04.2023
قال قائد وحدة دبابات في الجيش الروسي، صباح اليوم الأربعاء، إن القوات الروسية دمرت نقطة دفاعية أوكرانية في منطقة دونباس.
05:33 GMT 26.04.2023
قالت السفارة الروسية في لندن، صباح اليوم الأربعاء، إن بيان نائب وزير الدفاع البريطاني، جيمس هيبي، حول القذائف المشعة في أوكرانيا يشير إلى أن الغرب يعتزم جعل هذا البلد مقبرة إشعاعية.