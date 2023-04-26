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القوات الأوكرانية تطلق 20 صاروخا على دونيتسك
Работа армейской авиации в зоне проведения СВО - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230426/تغطية-مباشرة-آخر-أخبار-العملية-العسكرية-الروسية-الخاصة-1076288712.html
تغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة
تغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة
تواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا. 26.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-26T05:36+0000
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العملية العسكرية الروسية الخاصة
العالم
روسيا
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العالم, روسيا, новый онлайн для белой редактуры
العالم, روسيا, новый онлайн для белой редактуры
جنود أوكرانيون من اللواء الحديدي المنفصل الثالث للدبابات يشاركون في مناورة ليست بعيدة عن الخطوط الأمامية في منطقة خاركوف في أوكرانيا يوم 23 فبراير 2023. - سبوتنيك عربي

تغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة

05:36 GMT 26.04.2023
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تواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
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05:36 GMT 26.04.2023
نتائج القصف الليلي من قبل القوات المسلحة الأوكرانية لمدينة دونيتسك - سبوتنيك عربي, 1920, 26.04.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
القوات الأوكرانية تطلق 20 صاروخا على دونيتسك
05:26 GMT
05:36 GMT 26.04.2023
معارك مع القوات المسلحة الأوكرانية وسط أرتيوموفسك، منطقة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 26.04.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
جنرال أوكراني يعترف بأخطاء ارتكبتها القيادة في الدفاع عن أرتيوموفسك
04:06 GMT
05:36 GMT 26.04.2023
القوات الأوكرانية تقصف ياسينوفاتايا ودونيتسك بـ11 قذيفة
قصفت القوات الأوكرانية، صباح اليوم الأربعاء، ياسينوفاتا ودونيتسك، حيث تم إطلاق 11 قذيفة من عيار 155 ملم، التي تستخدمها دول "الناتو".
05:35 GMT 26.04.2023
الدفاع الروسية: القضاء على 15 مخربا أوكرانيا و3 قوارب ومستودع للقوات الأوكرانية في اتجاه خيرسون
05:35 GMT 26.04.2023
منظر لساحة سفوبودا (الحرية) في أرتيوموفسك، منطقة العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 26.04.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
صحيفة: روسيا تنشر "سلاحا خفيا" سريا في أوكرانيا
05:21 GMT
05:35 GMT 26.04.2023
تداعيات قصف القوات المسلحة الأوكرانية المدرسة رقم 17 في مدينة زوغريس في جمهورية دونيتسك الشعبية - سبوتنيك عربي, 1920, 26.04.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
القوات الأوكرانية تقصف ياسينوفاتايا ودونيتسك بـ11 قذيفة
03:24 GMT
05:35 GMT 26.04.2023
مستشار مكتب الرئيس الأوكراني، ميخائيل بودولياك، ضمن الوفد الأوكراني يصل إلى غوميل من أجل المفاوضات بين روسيا و أوكرانيا، 28 فبراير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 26.04.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
مستشار زيلينسكي: أوكرانيا "لديها الحق" في تدمير كل شيء في القرم ودونباس
02:31 GMT
05:34 GMT 26.04.2023
الدفاع الجوي الروسي يسقط 15 طائرة مسيرة أوكرانية في يوم واحد
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، يوم الثلاثاء، أن أنظمة الدفاع الجوي الروسية تمكنت من إسقاط 15 طائرة دون طيار أوكرانية خلال الـ24 الساعة الماضية.
05:33 GMT 26.04.2023
الجيش الروسي يدمر معقلا للقوات الأوكرانية في دونباس
قال قائد وحدة دبابات في الجيش الروسي، صباح اليوم الأربعاء، إن القوات الروسية دمرت نقطة دفاعية أوكرانية في منطقة دونباس.
05:33 GMT 26.04.2023
السفارة الروسية لدى بريطانيا : الغرب يريد جعل أوكرانيا مقبرة للنفايات المشعة
قالت السفارة الروسية في لندن، صباح اليوم الأربعاء، إن بيان نائب وزير الدفاع البريطاني، جيمس هيبي، حول القذائف المشعة في أوكرانيا يشير إلى أن الغرب يعتزم جعل هذا البلد مقبرة إشعاعية.
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