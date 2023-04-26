https://sputnikarabic.ae/20230426/تي-90إم-تدمر-دبابة-أوكرانية-تقترب-من-المواقع-الروسية-فيديو-1076291427.html
"تي-90إم" تدمر دبابة أوكرانية تقترب من المواقع الروسية... فيديو
"تي-90إم" تدمر دبابة أوكرانية تقترب من المواقع الروسية... فيديو
أعلن قائد سرية الدبابات الملقب بـ"بولشوي" أن طاقم دبابة "تي-90إم" (بروريف) التابعة للمنطقة العسكرية الغربية دمر دبابة تي-80 تابعة للجيش الأوكراني في دونباس. 26.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-26T07:32+0000
2023-04-26T07:32+0000
2023-04-26T07:32+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
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وقال لوكالة "سبوتنيك": "بالأمس كانت المهمة هي الذهاب إلى مواقع إطلاق نار مغلقة وإصابة دبابة العدو التي كانت تتجه نحو معاقلنا. تم ضرب المحرك من الطلقة الثالثة واشتعلت النيران في الدبابة واحترقت".وفقًا له، قام الكشافة بتصحيح العمل بمساعدة طائرة مسيرة.تم تجهيز تي-90إم بوحدة برج قتالية جديدة بمدفع 125 ملم، والذي يوفر استخدام ذخيرة جديدة عالية الأداء، فضلاً عن الصواريخ الموجهة التي يمكنها تدمير دبابات العدو والمركبات المدرعة الأخرى على مسافة تصل إلى خمسة كيلومترات. يتم توفير خصائص السرعة العالية لـ تي-90إم، وكفاءة استهلاك الوقود واحتياطي الطاقة بواسطة محرك ديزل بقوة 1130 حصانا.
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2023
سبوتنيك عربي
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الأخبار
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
رصد عسكري
"تي-90إم" تدمر دبابة أوكرانية تقترب من المواقع الروسية... فيديو
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أعلن قائد سرية الدبابات الملقب بـ"بولشوي" أن طاقم دبابة "تي-90إم" (بروريف) التابعة للمنطقة العسكرية الغربية دمر دبابة تي-80 تابعة للجيش الأوكراني في دونباس.
وقال لوكالة "سبوتنيك": "بالأمس كانت المهمة هي الذهاب إلى مواقع إطلاق نار مغلقة وإصابة دبابة العدو التي كانت تتجه نحو معاقلنا. تم ضرب المحرك من الطلقة الثالثة واشتعلت النيران في الدبابة واحترقت".
وفقًا له، قام الكشافة بتصحيح العمل بمساعدة طائرة مسيرة.
تم تجهيز تي-90إم بوحدة برج قتالية جديدة بمدفع 125 ملم، والذي يوفر استخدام ذخيرة جديدة عالية الأداء، فضلاً عن الصواريخ الموجهة التي يمكنها تدمير دبابات العدو والمركبات المدرعة الأخرى على مسافة تصل إلى خمسة كيلومترات. يتم توفير خصائص السرعة العالية لـ تي-90إم، وكفاءة استهلاك الوقود واحتياطي الطاقة بواسطة محرك ديزل بقوة 1130 حصانا.