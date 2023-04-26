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Работа армейской авиации в зоне проведения СВО - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230426/تي-90إم-تدمر-دبابة-أوكرانية-تقترب-من-المواقع-الروسية-فيديو-1076291427.html
"تي-90إم" تدمر دبابة أوكرانية تقترب من المواقع الروسية... فيديو
"تي-90إم" تدمر دبابة أوكرانية تقترب من المواقع الروسية... فيديو
أعلن قائد سرية الدبابات الملقب بـ"بولشوي" أن طاقم دبابة "تي-90إم" (بروريف) التابعة للمنطقة العسكرية الغربية دمر دبابة تي-80 تابعة للجيش الأوكراني في دونباس. 26.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-26T07:32+0000
2023-04-26T07:32+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
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وقال لوكالة "سبوتنيك": "بالأمس كانت المهمة هي الذهاب إلى مواقع إطلاق نار مغلقة وإصابة دبابة العدو التي كانت تتجه نحو معاقلنا. تم ضرب المحرك من الطلقة الثالثة واشتعلت النيران في الدبابة واحترقت".وفقًا له، قام الكشافة بتصحيح العمل بمساعدة طائرة مسيرة.تم تجهيز تي-90إم بوحدة برج قتالية جديدة بمدفع 125 ملم، والذي يوفر استخدام ذخيرة جديدة عالية الأداء، فضلاً عن الصواريخ الموجهة التي يمكنها تدمير دبابات العدو والمركبات المدرعة الأخرى على مسافة تصل إلى خمسة كيلومترات. يتم توفير خصائص السرعة العالية لـ تي-90إم، وكفاءة استهلاك الوقود واحتياطي الطاقة بواسطة محرك ديزل بقوة 1130 حصانا.
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رصد عسكري
رصد عسكري

"تي-90إم" تدمر دبابة أوكرانية تقترب من المواقع الروسية... فيديو

07:32 GMT 26.04.2023
© Sputnik . Pavel Gerasimov /  / الانتقال إلى بنك الصوردبابة "تي-90إم"
دبابة تي-90إم - سبوتنيك عربي, 1920, 26.04.2023
© Sputnik . Pavel Gerasimov /
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أعلن قائد سرية الدبابات الملقب بـ"بولشوي" أن طاقم دبابة "تي-90إم" (بروريف) التابعة للمنطقة العسكرية الغربية دمر دبابة تي-80 تابعة للجيش الأوكراني في دونباس.
وقال لوكالة "سبوتنيك": "بالأمس كانت المهمة هي الذهاب إلى مواقع إطلاق نار مغلقة وإصابة دبابة العدو التي كانت تتجه نحو معاقلنا. تم ضرب المحرك من الطلقة الثالثة واشتعلت النيران في الدبابة واحترقت".
وفقًا له، قام الكشافة بتصحيح العمل بمساعدة طائرة مسيرة.
تم تجهيز تي-90إم بوحدة برج قتالية جديدة بمدفع 125 ملم، والذي يوفر استخدام ذخيرة جديدة عالية الأداء، فضلاً عن الصواريخ الموجهة التي يمكنها تدمير دبابات العدو والمركبات المدرعة الأخرى على مسافة تصل إلى خمسة كيلومترات. يتم توفير خصائص السرعة العالية لـ تي-90إم، وكفاءة استهلاك الوقود واحتياطي الطاقة بواسطة محرك ديزل بقوة 1130 حصانا.
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