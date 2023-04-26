https://sputnikarabic.ae/20230426/جنرال-أوكراني-يعترف-بأخطاء-ارتكبتها-القيادة-الأوكرانية-في-الدفاع-عن-أرتيوموفسك-1076287441.html

جنرال أوكراني يعترف بأخطاء ارتكبتها القيادة الأوكرانية في الدفاع عن أرتيوموفسك

جنرال أوكراني يعترف بأخطاء ارتكبتها القيادة الأوكرانية في الدفاع عن أرتيوموفسك

صرح الجنرال الأوكراني سيرغي كريفونوس، أمس الثلاثاء، بأن القيادة الأوكرانية ارتكبت أخطاء بعدم تحضير مدينة أرتيوموفسك (باخموت)، للدفاع المطلوب. 26.04.2023, سبوتنيك عربي

2023-04-26T04:06+0000

2023-04-26T04:06+0000

2023-04-26T04:06+0000

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موسكو - سبوتنيك. وقال في حديث للقناة الخامسة الأوكرانية، إن "كل شبر من الأرض في باخموت روي بالدماء الأوكرانية، وهذه مشكلة كبيرة، حيث ندفع ثمنا باهظا مقابل هذه المدينة، والقضية تتمثل في أن البعض ارتكبوا أخطاء ولم يحضروا المدينة للدفاع المطلوب (..)".وفقا له، تكبدت القوات الأوكرانية في أرتيوموفسك خسائر كبيرة للغاية.وتقع مدينة أرتيوموفسك، شمالي مدينة غورلوفكا؛ وتعتبر مركزا هاما لخطوط النقل، التي يتم من خلالها تزويد القوات الأوكرانية في دونباس، بالأفراد والمعدات.ويدور قتال عنيف من أجل السيطرة على المدينة، منذ أكثر من ستة أشهر، بين القوات الروسية وقوات كييف.وبحسب آخر المعلومات، تسيطر القوات الروسية تماما على نحو 90 بالمئة من مساحة أرتيوموفسك؛ وفشلت كل محاولات القوات الأوكرانية لوقف تقدم وحدات الاقتحام التابعة لشركة "فاغنر" العسكرية الروسية الخاصة، نحو الجزء الغربي من المدينة.كما قطعت القوات الروسية جميع الطرق المعبدة المؤدية إلى المدينة، أو وضعها تحت سيطرتها النارية؛ فيما تكبدت قوات كييف خسائر ضخمة في الأفراد والمعدات.وتواصل القوات الروسية عمليتها العسكرية الخاصة، مستكملة تحرير المناطق الأربع التي انضمت إلى روسيا الاتحادية العام الماضي (جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك الشعبيتان ومقاطعتا زابوروجيه وخيرسون).وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط/ فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.

https://sputnikarabic.ae/20230425/الطيران-الروسي-يؤازر-وحدات-الاقتحام-المتوغلة-في-أرتيوموفسك-1076270891.html

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