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القوات الأوكرانية تقصف ياسينوفاتايا ودونيتسك بـ11 قذيفة
Работа армейской авиации в зоне проведения СВО - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230426/جنرال-أوكراني-يعترف-بأخطاء-ارتكبتها-القيادة-الأوكرانية-في-الدفاع-عن-أرتيوموفسك-1076287441.html
جنرال أوكراني يعترف بأخطاء ارتكبتها القيادة الأوكرانية في الدفاع عن أرتيوموفسك
جنرال أوكراني يعترف بأخطاء ارتكبتها القيادة الأوكرانية في الدفاع عن أرتيوموفسك
صرح الجنرال الأوكراني سيرغي كريفونوس، أمس الثلاثاء، بأن القيادة الأوكرانية ارتكبت أخطاء بعدم تحضير مدينة أرتيوموفسك (باخموت)، للدفاع المطلوب. 26.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-26T04:06+0000
2023-04-26T04:06+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
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موسكو - سبوتنيك. وقال في حديث للقناة الخامسة الأوكرانية، إن "كل شبر من الأرض في باخموت روي بالدماء الأوكرانية، وهذه مشكلة كبيرة، حيث ندفع ثمنا باهظا مقابل هذه المدينة، والقضية تتمثل في أن البعض ارتكبوا أخطاء ولم يحضروا المدينة للدفاع المطلوب (..)".وفقا له، تكبدت القوات الأوكرانية في أرتيوموفسك خسائر كبيرة للغاية.وتقع مدينة أرتيوموفسك، شمالي مدينة غورلوفكا؛ وتعتبر مركزا هاما لخطوط النقل، التي يتم من خلالها تزويد القوات الأوكرانية في دونباس، بالأفراد والمعدات.ويدور قتال عنيف من أجل السيطرة على المدينة، منذ أكثر من ستة أشهر، بين القوات الروسية وقوات كييف.وبحسب آخر المعلومات، تسيطر القوات الروسية تماما على نحو 90 بالمئة من مساحة أرتيوموفسك؛ وفشلت كل محاولات القوات الأوكرانية لوقف تقدم وحدات الاقتحام التابعة لشركة "فاغنر" العسكرية الروسية الخاصة، نحو الجزء الغربي من المدينة.كما قطعت القوات الروسية جميع الطرق المعبدة المؤدية إلى المدينة، أو وضعها تحت سيطرتها النارية؛ فيما تكبدت قوات كييف خسائر ضخمة في الأفراد والمعدات.وتواصل القوات الروسية عمليتها العسكرية الخاصة، مستكملة تحرير المناطق الأربع التي انضمت إلى روسيا الاتحادية العام الماضي (جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك الشعبيتان ومقاطعتا زابوروجيه وخيرسون).وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط/ فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
https://sputnikarabic.ae/20230425/الطيران-الروسي-يؤازر-وحدات-الاقتحام-المتوغلة-في-أرتيوموفسك-1076270891.html
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روسيا, أخبار روسيا اليوم, سلاح روسيا, العالم, أخبار أوكرانيا
روسيا, أخبار روسيا اليوم, سلاح روسيا, العالم, أخبار أوكرانيا

جنرال أوكراني يعترف بأخطاء ارتكبتها القيادة الأوكرانية في الدفاع عن أرتيوموفسك

04:06 GMT 26.04.2023
© Sputnik . Evgeny Biyatov / الانتقال إلى بنك الصورمعارك مع القوات المسلحة الأوكرانية وسط أرتيوموفسك، منطقة العملية العسكرية الخاصة
معارك مع القوات المسلحة الأوكرانية وسط أرتيوموفسك، منطقة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 26.04.2023
© Sputnik . Evgeny Biyatov
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صرح الجنرال الأوكراني سيرغي كريفونوس، أمس الثلاثاء، بأن القيادة الأوكرانية ارتكبت أخطاء بعدم تحضير مدينة أرتيوموفسك (باخموت)، للدفاع المطلوب.
موسكو - سبوتنيك. وقال في حديث للقناة الخامسة الأوكرانية، إن "كل شبر من الأرض في باخموت روي بالدماء الأوكرانية، وهذه مشكلة كبيرة، حيث ندفع ثمنا باهظا مقابل هذه المدينة، والقضية تتمثل في أن البعض ارتكبوا أخطاء ولم يحضروا المدينة للدفاع المطلوب (..)".
المباني متعددة الطوابق المتضررة في الجزء الغربي من أرتيوموفسك - سبوتنيك عربي, 1920, 25.04.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الطيران الروسي يؤازر وحدات الاقتحام المتوغلة في أرتيوموفسك
أمس, 12:47 GMT
وفقا له، تكبدت القوات الأوكرانية في أرتيوموفسك خسائر كبيرة للغاية.
وتقع مدينة أرتيوموفسك، شمالي مدينة غورلوفكا؛ وتعتبر مركزا هاما لخطوط النقل، التي يتم من خلالها تزويد القوات الأوكرانية في دونباس، بالأفراد والمعدات.
ويدور قتال عنيف من أجل السيطرة على المدينة، منذ أكثر من ستة أشهر، بين القوات الروسية وقوات كييف.
وبحسب آخر المعلومات، تسيطر القوات الروسية تماما على نحو 90 بالمئة من مساحة أرتيوموفسك؛ وفشلت كل محاولات القوات الأوكرانية لوقف تقدم وحدات الاقتحام التابعة لشركة "فاغنر" العسكرية الروسية الخاصة، نحو الجزء الغربي من المدينة.
كما قطعت القوات الروسية جميع الطرق المعبدة المؤدية إلى المدينة، أو وضعها تحت سيطرتها النارية؛ فيما تكبدت قوات كييف خسائر ضخمة في الأفراد والمعدات.
وتواصل القوات الروسية عمليتها العسكرية الخاصة، مستكملة تحرير المناطق الأربع التي انضمت إلى روسيا الاتحادية العام الماضي (جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك الشعبيتان ومقاطعتا زابوروجيه وخيرسون).
وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط/ فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
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