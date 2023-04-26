https://sputnikarabic.ae/20230426/حساب-نتنياهو-على-مواقع-التواصل-الاجتماعي-يتعرض-للقرصنة-هل-إيران-وراءه؟-1076338055.html

حساب نتنياهو على مواقع التواصل الاجتماعي يتعرض للقرصنة... هل إيران وراءه؟

حساب نتنياهو على مواقع التواصل الاجتماعي يتعرض للقرصنة... هل إيران وراءه؟

تعرضت الحسابات الشخصية لرئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، على مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الأربعاء، للقرصنة. 26.04.2023, سبوتنيك عربي

2023-04-26T17:42+0000

2023-04-26T17:42+0000

2023-04-26T17:42+0000

الأخبار

بنيامين نتنياهو

إسرائيل

أخبار إسرائيل اليوم

العالم

إيران

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/02/16/1073860816_0:320:3073:2048_1920x0_80_0_0_37e0c7bf3108cbd4a52b71f2aa05ed5d.jpg

وأفادت وسائل إعلام عبرية، اليوم الأربعاء، بأن مجموعة من القراصنة أو الـ"هاكرز" تمكنوا من اختراق حساب بنيامين نتنياهو عبر موقع "فيسبوك" (تابع لشركة "ميتا" المحظورة في روسيا بسبب أنشطتها المتطرفة) و"أنستغرام".وذكر الموقع الإلكتروني العبري "مفزاك لايف"، أن مجموعات الهاكرز المخترق لحساب نتنياهو، نجحوا في نشر نصوص باللغة الفارسية ومقاطع صوتية من القرآن الكريم.ورجّح الموقع العبري أن "إيرانيين" وراء اختراق صفحة "فيسبوك" الخاصة برئيس الوزراء الإسرائيلي ونشر مقطع فيديو باللغة الفارسية، وكذلك مقاطع صوتية من القرآن الكريم، في وقت تمت إزالة الفيديو بعد بضع دقائق من نشره على حساب نتنياهو الشخصي.ونقل الموقع عن الإعلامي الإسرائيلي، يفغيني زروبينسكي، أنه يبدو أن "إيرانيين" وراء اختراق صفحة نتنياهو الشخصية على "فيسبوك" مرفقا لقطات من الفيديو، والذي تم حذفه فيما بعد.وفي وقت سابق من اليوم الأربعاء، تعطل الموقعان الإلكترونيان لشركة الموانئ الإسرائيلية وميناء حيفا، إثر هجوم إلكتروني، حيث نقلت وكالة "صفا" عن وسائل إعلام إسرائيلية، أن مجموعة هاكرز "أنونيموس سودان" هاجمت سلسة مواقع إلكترونية إسرائيلية.وجاء من بين مجموعة المواقع التي تعطلت عن العمل موقعا شركة الموانئ الإسرائيلية وميناء حيفا، حيث تعذر على المستخدمين الوصول لبعض المواقع التي تعرضت للهجوم، لكن الخبراء استبعدوا سرقة معلومات بسبب الهجوم.يشار إلى أن مجموعة هاكرز "أنونيموس سودان" نجحت في تعطيل عشرات المواقع الإلكترونية الإسرائيلية المهمة خلال الأيام الماضية، وارتفع عدد الهجمات الإلكترونية التي تستهدف مؤسسات حيوية داخل إسرائيل، وذلك بعد الاعتداءات الإسرائيلية الأخيرة وخاصة على المسجد الأقصى.وفي وقت سابق، أعلنت وسائل إعلام إسرائيلية، يوم الاثنين الماضي، عن "انهيار الموقع الرسمي للموساد وموقع التأمين الوطني الإسرائيلي بعد تعرضهما على ما يبدو لهجمات إلكترونية على يد هاكرز سودانيين".وأفادت صحفية "معاريف" العبرية، بأن "مجموعة الهاكرز "أنونيموس سودان"، أعلنت أنها هاجمت موقع الموساد وموقع التأمين الوطني الإسرائيلي، وكتبت على حسابها في "تلغرام"، أن هذا الهجوم تحضير لهجوم كبير".وكانت مواقع إلكترونية لمكاتب البريد والبنوك الإسرائيلية قد تعرضت لهجوم إلكتروني. وذكرت القناة العبرية الـ 12، أن مجموعات هاكرز تسمى "أنونيموس سودان" قد نفذت هجمات إلكترونية ضد مواقع بعض البنوك ومكاتب البريد في إسرائيل، منها بنوك رئيسية.

https://sputnikarabic.ae/20230416/الكابينيت-الإسرائيلي-يعقد-جلسة-طارئة-1075984992.html

https://sputnikarabic.ae/20230212/هل-إيران-وراء-الهجوم-السيبراني-اختراق-إلكتروني-لمعهد-تقني-إسرائيلي-1073416151.html

إسرائيل

إيران

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

الأخبار, بنيامين نتنياهو, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, العالم, إيران