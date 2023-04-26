https://sputnikarabic.ae/20230426/دراسة-تقارن-بين-متحدثي-العربية-والألمانية-في-تشكيل-الدوائر-العصبية-للمخ-1076308155.html
دراسة تقارن بين متحدثي العربية والألمانية في تشكيل الدوائر العصبية للمخ
دراسة تقارن بين متحدثي العربية والألمانية في تشكيل الدوائر العصبية للمخ
كشفت دراسة حديثة أن هناك علاقة بين اللغة التي يتحدثها أي شخص وبين الوعي والطريقة التي يفكر بها، مشيرةً إلى أن أدمغة المتحدثين باللغة العربية تختلف عن غيرهم. 26.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-26T11:34+0000
2023-04-26T11:34+0000
2023-04-26T11:34+0000
مجتمع
منوعات
أخبار ألمانيا
العالم
أخبار العالم الآن
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/04/1a/1076308797_0:0:3138:1765_1920x0_80_0_0_7b51d9d60ad84437a8c3b595d958d8b6.jpg
أجرى الدراسة معهد "ماكس بلانك" الألماني، حسبما ذكر في تقرير على موقعه الرسمي، أشار فيه إلى أنه تم استخدام موجات الرنين المغناطيسي للحصول على صور تشريحية واضحة لأدمغة المشاركين في الدراسة، الذين شملوا متحدثين باللغة العربية ومتحدثين باللغة الألمانية كلغة أم.واكتشفت الدراسة أن الطريقة التي تتشكل بها أدمغة المتحدثين بالعربية تختلف عن أدمغة المتحدثين بالألمانية.ووصل عدد المشاركين في الدراسة من اللغتين إلى 94 شخصا، بحسب الدراسة، التي أشارت إلى أن الصور التشريحية لأدمغة المتحدثين باللغة العربية تظهر وجود ارتباط أكبر بين نصفي الدماغ مقارنة بالمتحدثين باللغة الألمانية، كما أظهرت وجود دوائر عصبية مختلفة.ويخطط العلماء لدراسة شكل دماغ الشباب العرب الذين يتعلمون اللغة الألمانية وكيف تعمل الدوائر العصبية لأدمغتهم خلال الـ 6 أشهر الأولى من التعلم.ويقول العلماء إن الدراسة يمكن أن تسهم في فهم أفضل لطريقة تعلم اللغات الأخرى.وتقول دراسة سابقة إن هناك دوائر عصبية مختلفة تتشكل لدى من يتعلمون أكثر من لغة خاصة الأطفال، مشيرةً إلى أن ذلك يسهم في الحد من خطر الإصابة بمرض ألزهايمر.
https://sputnikarabic.ae/20230421/دراسة-تنشيط-الخلايا-العصبية-نهج-واعد-لعلاج-مرض-يصيب-كبار-السن-1076165661.html
https://sputnikarabic.ae/20230421/الذكاء-الاصطناعي-يتعرف-على-30-مرضا-في-موسكو-قبل-نهاية-العام-1076157967.html
أخبار ألمانيا
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/04/1a/1076308797_407:0:3138:2048_1920x0_80_0_0_f87a7f633171679cf4407049e88d25be.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
منوعات, أخبار ألمانيا, العالم, أخبار العالم الآن
منوعات, أخبار ألمانيا, العالم, أخبار العالم الآن
دراسة تقارن بين متحدثي العربية والألمانية في تشكيل الدوائر العصبية للمخ
تابعنا عبر
كشفت دراسة حديثة أن هناك علاقة بين اللغة التي يتحدثها أي شخص وبين الوعي والطريقة التي يفكر بها، مشيرةً إلى أن أدمغة المتحدثين باللغة العربية تختلف عن غيرهم.
أجرى الدراسة معهد "ماكس بلانك" الألماني، حسبما ذكر في تقرير على موقعه
الرسمي، أشار فيه إلى أنه تم استخدام موجات الرنين المغناطيسي للحصول على صور تشريحية واضحة لأدمغة المشاركين في الدراسة، الذين شملوا متحدثين باللغة العربية ومتحدثين باللغة الألمانية كلغة أم.
واكتشفت الدراسة أن الطريقة التي تتشكل بها أدمغة المتحدثين بالعربية تختلف عن أدمغة المتحدثين بالألمانية.
ووصل عدد المشاركين في الدراسة من اللغتين إلى 94 شخصا، بحسب الدراسة، التي أشارت إلى أن الصور التشريحية لأدمغة المتحدثين باللغة العربية تظهر وجود ارتباط أكبر بين نصفي الدماغ
مقارنة بالمتحدثين باللغة الألمانية، كما أظهرت وجود دوائر عصبية مختلفة.
ويخطط العلماء لدراسة شكل دماغ الشباب العرب الذين يتعلمون اللغة الألمانية وكيف تعمل الدوائر العصبية
لأدمغتهم خلال الـ 6 أشهر الأولى من التعلم.
ويقول العلماء إن الدراسة يمكن أن تسهم في فهم أفضل لطريقة تعلم اللغات الأخرى.
وتقول دراسة سابقة إن هناك دوائر عصبية مختلفة تتشكل لدى من يتعلمون أكثر من لغة خاصة الأطفال، مشيرةً إلى أن ذلك يسهم في الحد من خطر الإصابة بمرض
ألزهايمر.