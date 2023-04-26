https://sputnikarabic.ae/20230426/زاخاروفا-تقارن-سلوك-واشنطن-بـشابوكلياك-1076293750.html
زاخاروفا تقارن سلوك واشنطن بـ"شابوكلياك"
زاخاروفا تقارن سلوك واشنطن بـ"شابوكلياك"
صرّحت المتحدثة الرسمية لوزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، في تعليقها على موقف عدم إصدار التأشيرات الأمريكية للصحفيين الروس، بأنه لا يوجد نهج وتفكير منهجي... 26.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-26T08:13+0000
2023-04-26T08:13+0000
2023-04-26T08:13+0000
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وقالت زاخاروفا عبر راديو "سبوتنيك": "أعتقد بالفعل أن واشنطن لا يوجد لديها نهج وتفكير منهجي، يبدو أن السياسة الخارجية إما أصبحت مسألة تخص غير المهنيين أو مجرد بعض الانتهازيين اللحظيين، أو أنهم يفعلون ذلك بدافع النكاية دون حساب أي شيء".وفي وقت سابق، قالت زاخاروفا إن عدم إصدار تأشيرات دخول أمريكية في الوقت المحدد للصحفيين الروس الذين رافقوا وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف للمشاركة في أعمال مجلس الأمن الدولي يعد تلاعبًا بموضوع حرية التعبير وحقوق الصحفيين، وأكدت وزراة الخارجية أن موسكو سترد على تصرفات واشنطن هذه.
https://sputnikarabic.ae/20230424/البيت-الأبيض-يرفض-التعليق-على-قضية-تأشيرات-الدخول-للصحفيين-المرافقين-للافروف-1076243138.html
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روسيا, العالم, الولايات المتحدة الأمريكية
روسيا, العالم, الولايات المتحدة الأمريكية
زاخاروفا تقارن سلوك واشنطن بـ"شابوكلياك"
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صرّحت المتحدثة الرسمية لوزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، في تعليقها على موقف عدم إصدار التأشيرات الأمريكية للصحفيين الروس، بأنه لا يوجد نهج وتفكير منهجي في تصرفات واشنطن، ويبدو أن الدول غالبًا ما تبحث فقط عن عذرً لإثارة المتاعب للآخرين.
وقالت زاخاروفا عبر راديو "سبوتنيك": "أعتقد بالفعل أن واشنطن لا يوجد لديها نهج وتفكير منهجي، يبدو أن السياسة الخارجية إما أصبحت مسألة تخص غير المهنيين أو مجرد بعض الانتهازيين اللحظيين، أو أنهم يفعلون ذلك بدافع النكاية دون حساب أي شيء".
وأشارت إلى أن تصرفات واشنطن تشبه سلوك الشخصية الكاريكاتورية شابوكلياك وهي أحد أعمال الكاتب إدوارد أوسبنسكي.
وتابعت: "هناك قصة خيالية رائعة لأوسبنسكي عن التمساح جينا وتشيبوراشكا، وكان بطلها شابوكلياك، وأتذكر كلامه الذي غناه: "من يساعد الناس يضيع وقته عبثًا، لا يمكنك أن تصبح مشهورًا بالأعمال الصالحة". هذا الانطباع أصبح بالفعل نوعا من شعار واشنطن".
وفي وقت سابق، قالت زاخاروفا إن عدم إصدار تأشيرات دخول أمريكية في الوقت المحدد للصحفيين الروس الذين رافقوا وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف للمشاركة في أعمال مجلس الأمن الدولي يعد تلاعبًا بموضوع حرية التعبير وحقوق الصحفيين، وأكدت وزراة الخارجية أن موسكو سترد على تصرفات واشنطن هذه.