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https://sputnikarabic.ae/20230426/زيلينسكي-يعين-وزير-الصناعات-الاستراتيجية-السابق-سفيرا-لأوكرانيا-لدى-الصين-1076317990.html
زيلينسكي يعين وزير الصناعات الاستراتيجية السابق سفيرا لأوكرانيا لدى الصين
زيلينسكي يعين وزير الصناعات الاستراتيجية السابق سفيرا لأوكرانيا لدى الصين
أصدر الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، اليوم الأربعاء، مرسوما بتعيين وزير الصناعات الاستراتيجية السابق، بافيل ريابكين، سفيرًا لأوكرانيا لدى الصين. 26.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-26T13:24+0000
2023-04-26T13:24+0000
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وجاء في نص المرسوم: "تعيين بافل ريابكين سفيرًا فوق العادة، ومفوضًا لأوكرانيا لدى جمهورية الصين الشعبية".وتم نشر المرسوم المذكور على موقع زيلينسكي الإلكتروني.شغل ريابكين منصب وزير الصناعات الاستراتيجية من نوفمبر/ تشرين الثاني 2021، إلى مارس/ آذار 2023.وأعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية، هوا تشونينغ، اليوم الأربعاء، أن الرئيس الصيني، شي جين بينغ، أجرى اتصالا هاتفيا مع نظيره الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، بمبادرة من الجانب الأوكراني.وأعرب الرئيس الصيني عن أمله في أن تفكر جميع الأطراف بجدية في الأزمة الأوكرانية، وأن تبحث بشكل مشترك عن طرق لإحلال السلام والاستقرار بشكل دائم في أوروبا عبر الحوار.ونقل التلفزيون الصيني عن زيلينسكي، قوله إن المحادثة مع شي جين بينغ كانت طويلة وذات مغزى، وستعطي دفعة قوية لتنمية العلاقات الثنائية.
https://sputnikarabic.ae/20230426/الرئيس-الصيني-يجري-محادثة-هاتفية-مع-نظيره-الأوكراني-1076309654.html
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العالم, الصين, أخبار أوكرانيا
العالم, الصين, أخبار أوكرانيا

زيلينسكي يعين وزير الصناعات الاستراتيجية السابق سفيرا لأوكرانيا لدى الصين

13:24 GMT 26.04.2023
© Sputnik / الانتقال إلى بنك الصورالرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي
الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي - سبوتنيك عربي, 1920, 26.04.2023
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أصدر الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، اليوم الأربعاء، مرسوما بتعيين وزير الصناعات الاستراتيجية السابق، بافيل ريابكين، سفيرًا لأوكرانيا لدى الصين.
وجاء في نص المرسوم: "تعيين بافل ريابكين سفيرًا فوق العادة، ومفوضًا لأوكرانيا لدى جمهورية الصين الشعبية".
وتم نشر المرسوم المذكور على موقع زيلينسكي الإلكتروني.
شغل ريابكين منصب وزير الصناعات الاستراتيجية من نوفمبر/ تشرين الثاني 2021، إلى مارس/ آذار 2023.
وأعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية، هوا تشونينغ، اليوم الأربعاء، أن الرئيس الصيني، شي جين بينغ، أجرى اتصالا هاتفيا مع نظيره الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، بمبادرة من الجانب الأوكراني.
الرئيس الصيني شي جين بينغ - سبوتنيك عربي, 1920, 26.04.2023
الرئيس الصيني يبلغ زيلينسكي بإرسال مبعوث خاص لكييف لبحث تسوية الأزمة الأوكرانية
11:36 GMT
وأعرب الرئيس الصيني عن أمله في أن تفكر جميع الأطراف بجدية في الأزمة الأوكرانية، وأن تبحث بشكل مشترك عن طرق لإحلال السلام والاستقرار بشكل دائم في أوروبا عبر الحوار.
ونقل التلفزيون الصيني عن زيلينسكي، قوله إن المحادثة مع شي جين بينغ كانت طويلة وذات مغزى، وستعطي دفعة قوية لتنمية العلاقات الثنائية.
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